/राखीव दिवस, अतिरिक्त वेळ! Playoffsमध्ये पाऊस पडला तर कोण पुढे जाणार? BCCIचे नियम जाणून घ्या

BCCI's rules for IPL : आयपीएल 2026 आता सध्या शेवटच्या टप्प्यात आहे, आता प्लेऑफची लढत फारच मनोरंजक झाली आहे. गुणतालिकेमध्ये पहिल्या दोन स्थानावर असलेल्या संघाला फायनलचमध्ये जाण्यासाठी दोन संधी असणार आहे. तर आतापर्यत आयपीएल 2026 चे 58 सामने खेळवण्यात आले आहेत. या सिझनचा शेवटचा लीग सामना हा 24 मे रोजी खेळवण्यात येणार आहे. रविवारी शेवटचा लीग सामना खेळवला जाणार आहे, त्यानंतर प्लेऑफचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर 26 मेपासून प्लेऑफचे सामने खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये दोन क्वालिफाय सामने आणि एक एलिमिनेटर सामने खेळवले जाणार आहेत. जर एलिमिनेटर सामन्यामध्ये पाऊस व्हिलन ठरला तर मग बीसीसीआयचे काय नियम आहेत यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
सामान्यत: बीसीसीआयने महत्त्वाच्या सामन्यांसाठी काही राखीव दिवस ठेवले होते. त्यामुळे पण प्रत्येक सामन्यासाठी वेगळे नियम असतात. आयपीएल 2026 साठी बीसीसीआयने राखीव दिनानिमित्त कोणताही राखीव दिन जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे बीसीसीआयच्या नियमानुसार दोन क्वालिफाय सामने आणि एक एलिमिनेटर सामने हे नियोजित वेळेनुसार पूर्ण करावे लागणार आहेत. बीसीसीआयने फायनलच्या दिवशी राखीव दिवस ठेवला आहे, पण क्वालिफाय सामन्यात आणि एलिमिनेटर सामन्यामध्ये बीसीसीआय त्याच दिवशी सामना आयोजित करण्याचा प्रयत्न करते.
प्लेऑफ सामन्यामध्ये बीसीसीआय 120 मिनिटे जास्तीची देते, अशावेळी 20 ओव्हरला पहिले प्राधान्य दिले जाते. पण जर वेळ कमी असल्यास ओव्हर कमी केल्या जातात, स्पर्धेसाठी किमान 5-5 षटके असणे बंधनकारक आहे. जास्तीच्या वेळेमध्ये देखील 5 ओव्हरचा सामना शक्य नाही झाल्यास गुणतालिकेच्या आधारे विजेत्याचा निर्णय घेतला जातो. याबद्द्ल सविस्तर सांगायचे झाले तर क्वालिफायर-1 मधील पहिल्या क्रमांकाचा संघ 1 आणि आणि संघ 2 मधील सामना पावसामुळे वाहून गेल्यास गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर असलेल्या संघाला विजेता मानले जाईल आणि थेट अंतिम फेरीत त्या संघाला प्रवेश मिळवेल.
फायनलच्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर या अंतिम सामन्यामधील नियम थोडे वेगळे असणार आहे. अंतिम सामन्यामध्ये जर पाऊस कोसळला तर सामना मध्येच राखीव दिवशी ज्या ठिकाणावरुन सामना थांबवला जाईल तो सामना तेथूनच सुरु केला जाणार आहे. राखीव दिनी जर मुसळधार पाऊस कोसळत असल्यास 5 ओव्हरचा देखील खेळ झाला नाही तर मग गुणतालिकेमध्ये अव्वल स्थानावर असलेला संघ चॅम्पियन ठरेल.