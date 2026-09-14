/आशिया कपची ट्रॉफी विजेत्या संघाला देण्याबाबत नियम काय सांगतात? मोहसिन नक्वींनी नियमांना दिली बगल

Womens Asia Cup 2026 : पुरुष आशिया कप 2025 नंतर आता महिला आशिया कप 2026 मध्ये सुद्धा विजेतेपदाच्या ट्रॉफी संदर्भातील गोष्टीची पुनरावृत्ती झालेली आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या महिला आशिया कप 2026 मध्ये भारतीय संघाने फायनल सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत करून स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. आतापर्यंत 8 व्यांदा भारतीय महिला संघाने ही स्पर्धा जिंकली. मात्र स्पर्धा जिंकल्यावर सुद्धा विजेतेपदाच्या ट्रॉफीने पुन्हा एकदा टीम इंडियाला हुलकावणी दिली. एसीसी आणि पीसीबी अध्यक्ष असलेल्या मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला आणि पुन्हा एकदा नक्वी ट्रॉफी घेऊन मैदानाबाहेर गेले. सलग दुसऱ्यांदा अशी गोष्ट घडल्यामुळे आशिया कप स्पर्धा आयोजित करणाऱ्या एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे विजेतेपदक जिंकणाऱ्या स्पर्धकाला विजेतेपदाची ट्रॉफी देण्याबाबत एसीसीचे काय नियम आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या महिला आशिया कपच्या फायनल सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेला पराभूत करून स्पर्धा जिंकली. टीम इंडियाने ऐतिहासिक विजय मिळवला मात्र यावेळी मैदानात राजकारण सुद्धा पाहायला मिळालं, जे पाहून क्रिकेट विश्व हैराण झालं. महिला क्रिकेटच्या इतिहासात कदाचितच असे घडले असेल की, एखादा विजेता संघ आपली चकाकणारी ट्रॉफी न स्वीकारताच मैदानावरून निघून गेला. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत - पाकिस्तान यांच्यातील तणावपूर्ण परिस्थितीनंतर एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय संघाने स्पष्टपणे नकार दिला. त्यानंतर कोणतीही अधिकृत हस्तांतरण प्रक्रिया न होताच नक्वी ती ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. 12 महिन्यांच्या दरम्यान हे दुसऱ्यांदा घडलं जेव्हा भारतीय संघाने मोहसिन नकवींकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला असेल. या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी मोहसिन नक्वी असून खेळाची प्रतिष्ठा आणि एसीसीचे नियम धाब्यावर बसवून स्वतःचा हट्टीपणा जपल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
क्रिकेट प्रशासन आणि बोर्डाच्या सूत्रांनुसार एशियन क्रिकेट काउंसिलच्या जुन्या गाईडलाईन्स आणि परंपरा हे स्पष्ट सांगतात की मोठ्या स्पर्धांचे आयोजन आणि द्विपक्षीय सीरीजमध्ये पुरस्कार वितरण समारोहात विजेत्या संघाला ट्रॉफी प्रदान करण्याचा मान तटस्थ अधिकारी, स्थानिक क्रिकेट मंडळाचे प्रतिनिधी किंवा यजमान देशाच्या क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष यांना दिला जातो. खेळाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आणि राजकीय हेवेदावे मैदानापासून दूर ठेवण्यासाठी ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. मात्र मोहसिन नकवी यांनी एसीसी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांनी खेळाचे नियम आणि या सन्माननीय परंपरेचे रूपांतर वैयक्तिक हट्टापायी चालणाऱ्या बाबीमध्ये केले आहे. ते आता एशियन क्रिकेट काउन्सिलकडे स्वतःचे घर आणि त्यातील ट्रॉफीकडे स्वतःची वैयक्तिक मालमत्ता किंवा हक्क या दृष्टीने पाहू लागले आहेत.