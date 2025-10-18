English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तू कॅप्टन असतास तर...' पर्थ टेस्टपूर्वी शुभमन गिल रोहित शर्माला काय म्हणाला?

IND VS AUS : 

पूजा पवार | Updated: Oct 18, 2025, 07:44 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS AUS : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (India VS Australia) यांच्यात 19 ऑक्टोबर पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन सामान्यांची वनडे सीरिज खेळवली जाणार असून पर्थ येथे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. यासाठी टीम इंडिया 15ऑक्टोबर रोजीच ऑस्ट्रेलियात पोहोचली असून येथे सराव करत आहे. दरम्यान रोहित शर्माकडून वनडे कर्णधारपदाची जबाबदारी काढून ती आता शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आली आहे. प्रथमच विराट आणि रोहित सारखे दिग्गज क्रिकेटर हे शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळतील. वनडे कर्णधार झाल्यावर शुभमनचे रोहित सोबतचे संबंध आता कसे आहेत याबाबतचा खुलासा गिलने वनडे सीरिज सुरु होण्याच्या आधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले. 

काय म्हणाला गिल?

शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शुभमन गिल म्हणाला की, 'बाहेरची गोष्ट काहीही असो, आमच्यात असं काही नाहीये. ते (रोहित आणि विराट) अगदी आधी सारखेच आहेत. ते खूप मदत करतात आणि नेहमी त्यांचा अनुभव माझ्या सोबत शेअर करतात. मी रोहितकडून सल्ला मागत असतो. मी त्याला (रोहित) विचारले, जर तू कर्णधार असतास तर या विकेटवर काय केले असतेस? मला इतर खेळाडूंकडूनही सल्ला घ्यायला आवडतो. गिल पुढे म्हणाला की, 'माझे विराट आणि रोहित भाई दोघांशीही चांगले संबंध आहेत. मी नेहमीच त्यांचा सल्ला घेतो आणि तेही त्यांचे मत मांडताना अजिबात संकोच करत नाहीत'. 

लहानपणापासून ते माझे आदर्श : 

कर्णधार शुभमन गिल म्हणाला की, 'हे असे खेळाडू आहेत ज्यांना मी लहानपणापासून आदर्श मानत आलो आहे. खेळातील अशा दिग्गजांचे नेतृत्व करणे माझ्यासाठी खूप मोठा सन्मान आहे. मला खात्री आहे की या मालिकेत त्याच्याकडून शिकण्याच्या अनेक संधी असतील. जर मी कठीण परिस्थितीत सापडलो तर मी त्यांचा सल्ला घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही'.

रोहित आणि विराट खेळाडू म्हणून खेळणार : 

चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 पर्यंत रोहित शर्मा हाच टीम इंडियाचा वनडे कर्णधार होता. मात्र टेस्ट आणि टी 20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर रोहित शर्माकडून ऑस्ट्रेलिया सीरिजपूर्वी टीम इंडियाचं कर्णधारपद सुद्धा काढून टाकण्यात आलं. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडिया शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळेल. जवळपास 4 वर्षांनी रोहित शर्मा टीम इंडियासाठी खेळाडू म्हणून मैदानात उतरेल. 2021 माधेविराट कोहलीच्या जागेवर त्याला वनडे कर्णधार बनवण्यात आलं होतं. 9 वर्षांनंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे पहिल्यांदाच एखाद्याच्या नेतृत्वाखाली खेळाडू म्हणून एकत्र खेळतील.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात हेड टू हेड सामन्यांबद्दल बोलायचं झालं तर आतापर्यंत दोघांमध्ये 152 सामने झाले आहेत, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने 84 सामने जिंकले आहेत, तर भारताने 58 सामने जिंकले आहेत. 10 सामने अनिर्णित राहिले. तर गेल्या 10  वनडे सामन्यांमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियाला सहा वेळा पराभूत केले आहे.

FAQ : 

 भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिज कधी आणि कुठे सुरू होणार आहे?
उत्तर: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांची वनडे सीरिज १९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होईल. सीरिजमधील पहिला सामना पर्थ येथे खेळवला जाईल. टीम इंडिया १५ ऑक्टोबर रोजीच ऑस्ट्रेलियात पोहोचली असून, सराव करत आहे.

भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा वनडे हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय आहे?
उत्तर: आतापर्यंत १५२ वनडे सामन्यांत ऑस्ट्रेलियाने ८४ सामने जिंकले, भारताने ५८ आणि १० सामने अनिर्णित राहिले. मात्र, गेल्या १० वनडे सामन्यांत भारताने ऑस्ट्रेलियाला ६ वेळा पराभूत केले आहे.

शुभमन गिलने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलींबाबत पत्रकार परिषदेत काय म्हटले?
उत्तर: शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शुभमन गिल म्हणाले, "बाहेरची गोष्ट काहीही असो, आमच्यात असं काही नाहीये. ते (रोहित आणि विराट) अगदी आधी सारखेच आहेत. ते खूप मदत करतात आणि नेहमी त्यांचा अनुभव शेअर करतात. मी रोहितकडून सल्ला मागत असतो, उदा. 'जर तू कर्णधार असतास तर या विकेटवर काय केले असतेस?' मी इतर खेळाडूंकडूनही सल्ला घ्यायला आवडतो." गिल पुढे म्हणाले की, त्यांच्याशी चांगले संबंध आहेत आणि ते मत मांडण्यात संकोच करत नाहीत.

 

