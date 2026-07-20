"आम्ही दोघांनी संपूर्ण करिअर..." रोहित-विराटच्या खास नात्यावर काय म्हणाला 'हिटमॅन'?

Rohit Sharma And virat Kohli Bond : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना पार पडला या सामन्यात रोहित शर्माने ऐतिहासिक शतक झळकावले तर विराट कोहलीने 74 धावा केल्या. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या जोडीने लॅार्ड्सवर 400 वा सामना खेळला अशी कामगिरी करणारी ही पहिली जोडी आहे. मागील काही दिवसांपासून रोहित शर्माचा लॅार्ड्स मैदानावर शेवटचा सामना असणार अशा चर्चा सुरु होत्या आणि आता त्यानंतर रोहितने लॅार्ड्सवर शतक ठोकल्यानंतर आता अफवा पसरवणाऱ्यांची तोंड बंद केली आहे. लॅार्ड्वर शतक ठोकल्यानंतर रोहितने त्याच्या खेळीबद्दल तर सांगितलेच त्याचबरोबर त्याने विराट कोहलीसोबत त्याचे नाते कसे आहे यासंदर्भात त्याने सांगितले.
रोहित शर्मा विराट कोहलीबद्दल बोलताना म्हणाला की, आम्ही दोघांनी संपूर्ण करिअर एकत्र खेळलो आहोत, आम्ही दोघांनी संघासाठी अनेक पार्टनरशिप केल्या आहेत. नेहमीच त्याला संघात पाहून मला मजा येते, दोघांना फलंदाजी करायला मजा येते. आम्ही दोघे एकमेकांना खुप चांगल्या प्रकारे समजतो, एकमेकांना नेहमीच आइडिया शेअर करत असतो. जेव्हा आम्ही फलंदाजी करत असतो तेव्हा नेहमीच आम्ही बरीच संभाषण करत असतो. त्याच्या या नात्याबद्दल बोलताना रोहित आनंदीत दिसत होता. चाहत्यांना या दोघांना एकत्र पाहायला प्रचंड आवडते.
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या सामन्यानंतर, रोहित शर्माने बीसीसीआयला दिलेल्या एका मुलाखतीत आपल्या निवृत्तीच्या अफवांवर उघडपणे भाष्य केले आणि आपल्या टीकाकारांना एक कडक संदेश दिला. रोहित शर्माने स्पष्टपणे सांगितले, "माझे काम बॅटने चांगली कामगिरी करणे, मैदानावर उतरणे आणि माझ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणे हे आहे. माझ्या पदार्पणापासूनच बाहेरून टीका-टिप्पणी होत आली आहे आणि जोपर्यंत मी खेळत राहीन, तोपर्यंत ती सुरूच राहील. मला त्याची पर्वा नाही. माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे की मी मैदानावर काय करतो. जर बाहेरून टीका-टिप्पणी नसेल, तर त्यात मजा येणार नाही. माझे काम मैदानावर आहे आणि त्यांचे काम मैदानाबाहेर आहे."
रोहित शर्मानेही एका मुलाखतीत निवृत्तीच्या अफवांवर सूचकपणे भाष्य केले. तो म्हणाला, "गोंधळ होऊ द्या. जर गोंधळच नसेल, तर त्यात मजा काय? माझं काम मैदानावर आहे आणि त्यांचं मैदानाबाहेर. मी याकडे याच दृष्टिकोनातून पाहतो. मी मैदानावर काय करतो हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मला संघाच्या यशात योगदान द्यायचे आहे आणि सध्या माझे लक्ष त्यावरच केंद्रित आहे."