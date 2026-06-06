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"तो कर्णधार म्हणून...", सुर्याच्या कॅप्टन्सीवर सुनील गावस्करांच्या विधानामागचे नेमके कारण काय?

Sunil Gavaskar on Suryakumar Yadav : आज या टी20 संघाच्या कर्णधार पदावरील चर्चांना आता पूर्णविराम लागला आहे. टी20 संघाच्या कर्णधारपदी श्रेयस अय्यरची निवड करण्यात आली आहे, आता या बीसीसीआयच्या निर्णयानंतर भारताचे दिग्गज सुनील गावस्कर यांनी त्याचे मत व्यक्त केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 06, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:56 PM IST
"तो कर्णधार म्हणून...", सुर्याच्या कॅप्टन्सीवर सुनील गावस्करांच्या विधानामागचे नेमके कारण काय?

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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