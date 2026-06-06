"तो कर्णधार म्हणून...", सुर्याच्या कॅप्टन्सीवर सुनील गावस्करांच्या विधानामागचे नेमके कारण काय?

Sunil Gavaskar's statement on Suryakumar Yadav's captaincy : मागील काही दिवसांपासून सातत्याने सोशल मिडियावर सुर्यकुमार यादव याला कर्णधार पदावरुन हटवले जाणार अशा चर्चा सुरु होत्या. आज या टी20 संघाच्या चर्चांना आता पूर्णविराम लागला आहे, बीसीसीआयने आगामी मालिकांसाठी संघांची घोषणा केली आहे, त्याचबरोबर भारतीय टी20 संघाच्या नव्या कर्णधारांची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. आज बीसीसीआयने टी20 संघासाठी आता श्रेयस अय्यर टीम इंडियाचे नेतृत्व करणार त्यामुळे आता सुर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरुन हटवण्यात आले आहे आणि त्याला टीम इंडियामध्ये देखील स्थान देण्यात आले नाही.
2026 चा विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या सुर्यकुमार यादव आता भारताचे कर्णधारपद भूषवणार नाही किंवा संघाचा भागही राहणार नाही. आता या बीसीसीआयच्या निर्णयानंतर भारताचे दिग्गज सुनील गावस्कर यांनी त्याचे मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, सुर्याच्या कर्णधार पदात काहीही चुकले नाही, निवड समिती 2027 आणि 2028(ऑलिम्पिक) च्या नवीन चक्राचा विचार करत आहे. आता आगामी विश्वचषक आणि मोठ्या स्पर्धाचा विचार करता आणि सुर्याचे वय लक्षात घेता त्यांनी आता एका नव्या कर्णधाराला संधी दिली आहे. पुढे त्यांनी सुर्याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, महेंद्रसिंग धोनीप्रमाणेच सूर्या मैदानावर शांत आणि नेहमी हसतमुख राहतो, तर त्याचा शांत स्वभाव कायम ठेवणे हा एक वारसा म्हणून तो मागे सोडून जाईल.
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सुनील गावस्कर श्रेयस अय्यरबद्दल म्हणाले की, "मला वाटते की त्यांनी योग्य व्यक्तीची निवड केली आहे, आणि याचे सोपे कारण म्हणजे कर्णधारपदाच्या चिंतेचा परिणाम न होता श्रेयस अय्यरने फलंदाजीत सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे," अय्यरची कर्णधारपदाची पात्रता इतर दावेदारांपेक्षा खूपच सरस आहे. अय्यरने प्रत्येक आयपीएल फ्रँचायझीला विजय मिळवून दिला आहे किंवा अंतिम फेरीत पोहोचवले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
पुढे त्यांनी असेही सांगितले की, मला असेही वाटते की निवड समितीने योग्य व्यक्तीची निवड केली आहे. याचे सोपे कारण म्हणजे कर्णधारपदाच्या चिंतेचा परिणाम न होता श्रेयस अय्यरने फलंदाजीत सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. सूर्यकुमार यादव यांच्या जागी श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयाचे सुनील गावस्कर यांनी स्वागत केले आहे.