Marathi News
पावसामुळे भारत - पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास कोणाला होणार फायदा? जाणून घ्या समीकरण

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4 चा सामना 21 सप्टेंबर रोजी रविवारी खेळवला जाणार आहे. या सामन्यादरम्यान पाऊस पडल्यास निकाल काय असणार आणि त्याचा फायदा कोणाला होणार याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Sep 21, 2025, 02:41 PM IST
पावसामुळे भारत - पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास कोणाला होणार फायदा? जाणून घ्या समीकरण
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सुपर 4 सामना खेळवला जाणार आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुपर 4 च्या राउंडमधील हा दुसरा सामना खेळवला जाणार असून सामन्याला रात्री 8 वाजता सुरुवात होईल. तर त्याच्या अर्धातास आधी दोन्ही संघांमध्ये टॉस पार पडेल. यापूर्वी 14 सप्टेंबर रोजी ग्रुप स्टेज सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा 7 विकेट्सने पराभव केला होता. 

मॅच डे च्या दिवशी हवामान कसं असेल? 

21 सप्टेंबर रोजी दुबईचं तापमान जवळपास 32 अंश सेल्शियस राहण्याची शक्यता आहे. सामन्याच्या दरम्यान 13 किमी प्रतितास वेगाने हवा चालू शकते. आखाती राष्ट्र युएईमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत पावसासारख्या नैसर्गिक आपत्ती येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे भारत - पाकिस्तान सामन्यादरम्यान हवामान विभागाने पावसाचा अंदाज वर्तवला नाहीये. 

सामना पावसामुळे रद्द झाला तर? 

यूएई आखाती राष्ट्र असून दुबई आणि अबुधाबीमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत पावसामुळे व्यत्यय येण्याची शक्यता कमी आहे. कारण येथील हवामान सध्या अगदी स्वच्छ आहे. परंतू तरीही पाऊस किंवा अन्य कोणत्या कारणामुळे सामना पूर्ण होऊ शकला नाही तर अशा परिस्थितीत दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1-1 पॉईंट्स मिळू शकेल.  

आशिया कपच्या नियमांमध्ये काय लिहिलंय? 

सुपर फोर स्टेज राउंड रॉबिन स्टाइलमध्ये खेळवला जात आहे. ज्यात सर्व 4 संघ एकमेकांविरुद्ध सामना खेळतील. या राउंडच्या अंती पॉईंट्स टेबलमध्ये टॉप राहणाऱ्या दोन संघांमध्ये फायनल होईल. स्कोरिंग पॅटर्नमध्ये कोणतेही बदल होणार नाहीत. ज्यामध्ये विजयासाठी संघांना दोन गुण दिले जातील तर सामना रद्द झालेल्या प्रत्येक सामन्यासाठी एक गुण विभागला जाईल.

भारतीय संघ :

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंग, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हरदीप सिंग आणि हरदीप सिंह.

पाकिस्तान संघ:

सलमान अली आघा (कर्णधार), सईम अयूब, फखर झमान, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, इमाद वसीम, शादाब खान, उस्मान खान, सादिफ खान.

FAQ : 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा सुपर 4 सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा सामना 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रात्री 8 वाजता सुरू होईल. टॉस सामन्याच्या अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी 7:30 वाजता होईल.

आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 स्टेजचे नियम काय आहेत?
सुपर 4 स्टेज राउंड रॉबिन पद्धतीने खेळवले जाते, जिथे चारही संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील. या राउंडच्या शेवटी पॉईंट्स टेबलमधील टॉप 2 संघ फायनलसाठी पात्र ठरतील. विजयासाठी 2 गुण मिळतील, तर रद्द झालेल्या सामन्यासाठी प्रत्येक संघाला 1 गुण मिळेल.

 यापूर्वी भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याचा निकाल काय होता?
14 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या ग्रुप स्टेज सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा 7 विकेट्सने पराभव केला होता.

