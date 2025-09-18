English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025: 60 मिनिटं, 6 ईमेल अन्... यूएई विरुद्ध मॅचआधी बंद दाराआड काय घडलं? ज्यामुळे पाकिस्तानचा माज उतरला

PAK VS UAE : आशिया कपवर (Asia Cup 2025) बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानचा माज उतरला आणि त्यांना सामना खेळावा लागला. तेव्हा त्या बंद दाराआड झालेल्या मिटिंगमध्ये नेमकं काय घडलं होतं याची इनसाईड स्टोरी जाणून घेऊयात.

पूजा पवार | Updated: Sep 18, 2025, 03:53 PM IST
Asia Cup 2025: 60 मिनिटं, 6 ईमेल अन्... यूएई विरुद्ध मॅचआधी बंद दाराआड काय घडलं? ज्यामुळे पाकिस्तानचा माज उतरला
(Photo Credit : Social Media)

PAK VS UAE : आशिया कप 2025 मध्ये 10 वा सामना बुधवार पाकिस्तान विरुद्ध यूएई (PAK VS UAE) यांच्यात रंगला होता. या सामन्यात पाकिस्तानने 41 धावांनी विजय मिळवला खरा पण त्यापूर्वी सामना खेळायचा की नाही यावरून ड्रामा झाला. पाकिस्तान संघ सामना खेळणार की नाही यावर प्रश्न चिन्ह होते, ज्यामुळे सामना तब्बल 1 तास उशिरा सुरु झाला. याचं कारण म्हणजे बंद दाराआड सुरु असलेली मिटिंग. त्यानंतर आशिया कपवर (Asia Cup 2025) बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानचा माज उतरला आणि त्यांना सामना खेळावा लागला. तेव्हा त्या बंद दाराआड झालेल्या मिटिंगमध्ये नेमकं काय घडलं होतं याची इनसाईड स्टोरी जाणून घेऊयात.

Add Zee News as a Preferred Source

एक तास उशीरा सुरु झाला सामना : 

पाकिस्तान विरुद्ध यूएई सामन्याच्या टॉसपूर्वी मोठा ड्रामा झाला. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या नेतृत्वाखालील पीसीबी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना काढून टाकण्यावर ठाम असल्याने असंख्य ईमेल, फोन कॉल, संभाषणे आणि आरोप झाले. प्रकरण तेव्हा जास्त बिघडलं जेव्हा पाकिस्तान संघाने यूएई विरुद्ध सामना खेळण्यासाठी स्टेडियममध्ये जाण्याकरता बसमध्ये बसण्यास नकार दिला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डम आयसीसी आणि आशियाई क्रिकेट परिषद यांच्यात बैठक झाली ज्यामुळे सामना सुरु होण्यास तब्बल १ तास उशीर झाला. पण त्यानंतर जेव्हा दोन्ही कर्णधार टॉससाठी रांगेत उभे राहिले तेव्हा मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट तिथे उपस्थित होते.

पाकिस्तानने नो हँडशेकचा केला निषेध : 

भारत - पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 15 सप्टेंबरला पीसीबीने आयसीसीला ई मेल लिहिला आणि त्यात टॉस दरम्यान झालेल्या 'नो हँडशेक' घटनेचा उल्लेख केला. जिथे पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार आचार संहितेचं उल्लंघन झालं होतं. त्यांनी दोन्ही कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आगा यांनी हस्तांदोलन न केल्याने त्यांनी मॅच रेफरी पायक्रॉफ्टच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयसीसीने ताबडतोब या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सहमती दर्शविली आणि सखोल चौकशीनंतर, पीसीबीला दिलेल्या उत्तरात, पायक्रॉफ्टने कोणत्याही आचारसंहितेचे उल्लंघन केलेले नाही असे म्हटले. तेव्हा आयसीसी त्यांच्या भूमिकेवर कायम राहिलं आणि म्हंटल की पायक्रॉफ्टने आचारसंहितेचे उल्लंघन केलेले नाही त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही संघाच्या मागणीनुसार ते मॅच रेफरी बदलू शकत नाहीत कारण ते एक चुकीचा आदर्श निर्माण करेल. मात्र यानंतर सुद्धा पाकिस्तान मानलं नाही आणि 15 आणि 16 तारखेला ईमेल करून सुद्धा त्यांनी पुन्हा यूएई विरुद्ध सामन्यापूर्वी 17 सप्टेंबरला पुन्हा मेल केला. ज्यात त्यांनी पुन्हा एकदा भारताविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान आणि नंतर आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला आणि पायक्रॉफ्टच्या भूमिकेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला. 

मिटिंगमध्ये कोण कोण उपस्थित : 

सगळ्या नाट्यमय परिस्थितीत, मॅच रेफरी पायक्रॉफ्टने एक सूचना केली आणि पाकिस्तानी कर्णधार आगा आणि मॅनेजर नवीद अक्रम चीमा यांच्याशी बैठक बोलावली. पाकिस्तानचे प्रशिक्षक माइक हेसन देखील त्या बैठकीत उपस्थित होते आणि यावेळी पायक्रॉफ्टने पाकिस्तानी संघाशी संभाव्य गैरसमजाबद्दल बोलल्याची बातमी आहे. बैठकीनंतर पीसीबीने आपल्या निवेदनात दावा केला की पायक्रॉफ्टने त्यांची माफी मागितली तर एका विश्वासार्ह सूत्राने सांगितले की, 'माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, खासकरून ज्याने काहीही चूक केली नाही अशा व्यक्तीकडून'.

मिटिंगचा व्हिडीओ व्हायरल : 

यूएई विरुद्ध सामन्यापूर्वी या मीटिंगचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. पण याचा ऑडियो म्यूट करण्यात आला. पाकिस्तानकडून एकूण सहा ईमेल पाठवण्यात आले. त्यावर बरीच चर्चा झाली, पण या सगळ्यामुळे फक्त एकच गोष्ट बदलली ती म्हणजे पाकिस्तान-यूएई सामन्याची सुरुवात वेळ. या पाकिस्तान विरुद्ध यूएई सामन्यात अँडी पायक्रॉफ्ट हेच मॅच रेफरी होते आणि ते पुढे या स्पर्धेतही त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतील.

पाकिस्तानने बहिष्कार घातला असता तर?

एका अहवालानुसार, जर पाकिस्तानने आशिया कप 2025 वर बहिष्कार घातला असता तर त्यांना 16 दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे 140 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागला असता. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सध्या आर्थिक अडचणींशी झुंजत आहे. अशातच ही रक्कम त्यांच्यासाठी खूप मोठी रक्कम आहे. जर पाकिस्तानने माघार घेतली तर त्याचे केवळ आर्थिक नुकसानच होणार नाही तर खेळाडूंचे पगार, देशांतर्गत स्पर्धा आणि इतर तयारींवरही परिणाम झाला असता. 

FAQ : 

 'नो हँडशेक' प्रकरण काय होते?
भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान (15 सप्टेंबर 2025), टॉसवेळी दोन्ही कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि सलमान आगा यांनी हस्तांदोलन केले नाही. पीसीबीने याला आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले आणि मॅच रेफरी पायक्रॉफ्ट यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. आयसीसीने चौकशी करून पायक्रॉफ्ट यांना दोषमुक्त ठरवले.

बंद दाराआडच्या बैठकीत काय घडले?
पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा, मॅनेजर नवीद अक्रम चीमा आणि प्रशिक्षक माइक हेसन यांच्यासोबत मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी बैठक घेतली. यात गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. पीसीबीने दावा केला की पायक्रॉफ्ट यांनी माफी मागितली, पण विश्वसनीय सूत्रांनुसार माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही.

पाकिस्तानने सामना खेळण्यास नकार का दिला होता?
पीसीबी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना हटवण्यावर ठाम होते. त्यांनी आयसीसी आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेला अनेक ईमेल पाठवले आणि सामना खेळण्यास नकार दर्शवला. यामुळे संघाने स्टेडियमला जाण्यासाठी बसमध्ये बसण्यासही नकार दिला होता.

 

 

 

 

 

About the Author
Tags:
PAK VS UAEmarathi newsCricket Newsteam india

इतर बातम्या

मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर रंग फेकणाऱ्या उपेंद्र पावसकरचा...

मुंबई बातम्या