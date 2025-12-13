मेस्सी आला तेव्हा नेमकं काय घडलं? ज्यामुळे कोलकाता स्टेडियमवर फॅन्सचा राग झाला अनावर, पाहा Inside story

Lionel Messi India Tour 2025 : कोलकाताच्या साल्ट लेक येथील युवभारती क्रीड़ांगन स्टेडियमवर शनिवारी सकाळी अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलर लिओनेल मेस्सीला पाहण्यासाठी अनेक हजारी चाहते एकत्र आले होते. मेस्सीच्या या भारत दौऱ्यादरम्यान स्टेडियमवर उपस्थित असलेल्या फॅन्सच्या एका गटाला राग अनावर झाला आणि त्यांनी हजारो रुपयांची तिकिटं काढून सुद्धा मेस्सीला एक झलक सुद्धा पाहता न आल्याने नाराजी व्यक्त केली आणि काही आक्रमक फॅन्सनी स्टेडियमच्या संपत्तीचे नुकसान केले. परिस्थिती एवढी हाताबाहेर जाऊ लागली की अक्षरशः रॅपिड एक्शन फोर्स (RAF) ला तैनात करण्यात आले.
लिओनेल मेस्सी मध्यरात्री 2:26 वाजता कोलकाता येथे पोहोचला. त्याने दिवसाची सुरुवात शहरात उभारलेल्या 70 फूट उंचीच्या पुतळ्याच्या व्हर्च्युअल अनावरणाने केली. जवळपास 11:30 वाजता तो साल्ट लेक स्टेडियमवर पोहोचला जिथे त्याला राजकीय नेते, माजी फुटबॉलर, कोच आणि आयोजन समितीच्या अन्य सदस्यांनी घेरलं. त्यामुळे स्टेडियमवर हजारो लाखोंची तिकीटं घेऊन पोहोचलेल्या फॅन्सना त्यांच्या आवडत्या खेळाडू मेस्सीला एक झलक पाहण्याची संधी सुद्धा मिळाली नाही.
रिपोर्ट्सनुसार स्टार फुटबॉलर लिओनेल मेस्सीची एक झलक पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये जमलेले चाहते त्याला पाहू न शकल्याने संतापले. अनेक चाहते सकाळपासूनच मेस्सीची वाट पाहत होते. जेव्हा मेस्सी मैदानात आला तेव्हा त्याच्या समोर उभे असलेल्या चाहत्यांना सुद्धा त्याला पाहणे कठीण झाले होते कारण आयोजकांच्या गर्दीने त्याला सर्व बाजूंनी घेरले होते. खुर्च्यांवर बसलेल्या आणि कार्यक्रमाला तिकिटे खरेदी करून आलेल्या प्रेक्षकांना मेस्सीला पाहण्याची संधी नाकारण्यात आली. चाहते संतापले आणि काही जण इतके संतापले की त्यांनी सुरक्षा भेदून थेट मैदानात प्रवेश केला, एवढंच नाही तर दिसेल ती सामग्री उचलून आपटायला लागले. स्टेडियममधील खुर्च्या, स्क्रीन, इत्यादी अनेक गोष्टींची तोडफोड केली, ज्यामुळे स्टेडियमचे भरपूर नुकसान झाले.
कडक सुरक्षेत मेस्सी स्टेडियममधून बाहेर पडताच, गर्दीचा संयम सुटला आणि त्यांनी बाटल्या आणि पोस्टर फेकण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण स्टेडियममध्ये मोठ्याने ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला. प्रेक्षकांच्या संतापाचे एक कारण म्हणजे या कार्यक्रमासाठी त्यांनी मोठी किंमत मोजली होती. मेस्सी फुटबॉलखेळेल किंवा किमान स्पष्टपणे दिसेल किंवा काही शब्द बोलेल अशी अपेक्षा चाहत्यांना होती. मेस्सी गेल्यानंतर काही मिनिटांतच, साल्ट लेक स्टेडियममध्ये नाराज प्रेक्षकांची गर्दी जमली आणि मैदानाच्या मध्यभागी जमा झाली.
मेस्सीच्या कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळानंतर पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार यांनी म्हटलं की, 'चाहत्यांमध्ये काहीसा राग किंवा अस्वस्थता होती. ते मोठ्याने ओरडत होते की मेस्सी खेळत नाहीये. मात्र मेस्सीच्या कार्यक्रमाची ही योजना होती की ते येऊन फॅन्सला भेटतील आणि हात हलवतील, काही लोकांना भेटतील आणि निघून जातील. डीजीपीने पुढे म्हटले की, 'आता सरकारने आधीच एक कमिटी एकत्रित केली असून याद्वारे कार्यक्रमाच्या विविध पैलूंबाबत तपास होईल. आयोजकांकडून काही गैरव्यवस्थापन झाले का, या सर्व बाबींची बारकाईने तपासणी केली जाईल. विक्री केलेल्या तिकिटांचे पैसे परत केले जातील असे लेखी आश्वासन आयोजकांकडून संबंधितांना दिले जात आहे. आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. आम्ही आधीच आयोजकाला ताब्यात घेतले आहे'.
