IND VS PAK : मैदानावर हारले, पण ड्रेसिंग रूममध्ये काय झालं? ड्रेसिंग रूममधील वादावर प्रशिक्षकाचं मोठं विधान!

IND VS PAK : रविवारी भारताविरुद्ध झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तानच्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरण कसं होतं? याबाबत पाकिस्तानच्या कोचने सांगितलं आहे. कोलंबोमध्ये झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा 61 धावांनी पराभव केला होता.   

पूजा पवार | Updated: Feb 16, 2026, 01:34 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे 15 फेब्रुवारी रोजी रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. या सामन्यात पाकिस्तानचा भारताकडून लाजिरवाणा पराभव झाला. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं होतं, मात्र पाकिस्तानचे फलंदाज 114 धावांवरच ऑल आउट झाले. त्यामुळे पाकिस्तानचा टी 20 आंतरराष्ट्रीय मधील भारताविरुद्धचा हा सलग चौथा पराभव आहे. यापूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये झालेल्या तीनही सामन्यात पाकिस्तानला भारताने धूळ चारली होती. रविवारी भारताविरुद्ध झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तानच्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरण कसं होतं? याबाबत पाकिस्तानच्या कोचने सांगितलं आहे. 

पाकिस्तानच्या ड्रेसिंग रूममध्ये काय झालं?

पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा हेड कोच माईक हेसनने मान्य केलं की, भारताकडून 61 धावांनी पराभव पत्करल्यानंतर पाकिस्तानचे खेळाडू ड्रेसिंग रूममध्ये खूप दुखावले गेले होते. माईक हेसन म्हणाला की, 'सध्या तिथे ड्रेसिंग रूममध्ये खूपच निराशाजनक वातावरण आहे, कारण त्यांना माहित आहे की पाकिस्तानसाठी हा सामना किती महत्वाचा होता. आम्हाला माहित आहे की ही भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना ही एक मोठी स्पर्धा असते. मागचे पाच टी 20 सामने आम्ही सलग जिंकलोय त्यामुळे आम्हाला आत्मविश्वास होता, पण आज आम्ही पराभूत झालो'.

हेड कोच माईक हेसन ईशान किशनच्या आक्रमक फलंदाजी विषयी म्हणाला की, 'मला वाटतं सुरुवातीला बॉल खूप फिरत होता आणि आम्ही चांगली सुरुवात सुद्धा केली पण मला वाटतं किशन ज्या पद्धतीने खेळला त्यामुळे त्याने आमच्याकडून सामना हिरावून घेतला. आम्हाला यापराभवातून स्वतःला सावरावे लागेल आणि दोन किंवा तीन दिवसांत पुन्हा सामन्यात उत्तम परफॉर्म करण्यासाठी सज्ज व्हावं लागेल. या वर्ल्ड कपपूर्वी आम्ही काही चांगले क्रिकेट खेळलो आहोत, त्यामुळे स्पर्धेत चांगली कामगिरी करू असा विश्वास आहे'.

शाहिद आफ्रिदीने 'या' तीन खेळाडूंना बाहेर काढण्याची केली मागणी : 

माजी क्रिकेटर शाहिद अफरीदीने पाकिस्तान संघातील अनुभवी खेळाडू शाहीन अफरीदी, बाबर आझम, शाबाद खान यांना बाहेर काढलं पाहिजे असं म्हटलं. पाकिस्तान संघातील तीन खेळाडूंना बाहेर काढण्याची मागणी करताना म्हटले की, 'आपण सर्वजण इतक्या दिवसांपासून या खेळाडूंना खेळताना पाहत आहोत, त्यामुळे आपल्याला त्यांच्याकडून अपेक्षा असते की ते चांगली कामगिरी करतील. एवढे सिनियर खेळाडू आहेत. पण जर तिकडे सिनियर खेळाडू चांगलं करत नसतील तर जुनिअर खेळाडू जे बाहेर बसलेत त्यांना खेळून द्या. कारण जास्त काही फरक पडणार नाही'. माजी क्रिकेटर शाहिद अफरीदीची मुलगी अंशा हिचा विवाह दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानचा स्टार गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीशी झालेला आहे. त्यामुळे शाहीन हा शाहिद आफ्रिदीचा जावई आहे. मात्र भारताविरुद्ध पराभव झाल्यावर शाहिदने टीका करताना आपल्या जावयाला सुद्धा सोडलं नाही.

Tags:
IND vs PakT20 World Cup 2026Cricket Newsteam indiamarathi news

