  • विराट कोहलीचं 274 मिलियन फॉलोवर्स असलेलं इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

विराट कोहलीचं 274 मिलियन फॉलोवर्स असलेलं इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Virat Kohli deactivates Instagram account: विराट कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब झाल्याने सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली आहे. विराटच्या इंस्टाग्रामवर 274 मिलियन पेक्षा जास्त फॉलोवर्स होते. याशिवाय त्याच्या भावाचं अकाउंटही गायब झालं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 30, 2026, 08:31 AM IST
Virat Kohli's Instagram account with 274 million followers suddenly disappears: भारतीय संघातील आणि जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेटपटूंमधील एक म्हणजे विराट कोहली! विराट गुरुवारी रात्री अचानक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. कारण त्याचं अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक प्लॅटफॉर्मवरून गायब झालेलं निदर्शनास आलं. कोट्यवधी चाहत्यांनी फॉलो केलेलं हे अकाउंट अचानक सर्चमध्ये दिसेनासं झाल्याने सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडाली आहे. विराट कोहलीचं इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ज्याला 274 मिलियनहून अधिक फॉलोअर्स होते, ते ना उघडत आहे, ना सर्चमध्ये सापडत आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, कोहलीने स्वतःच अकाउंट डीॲक्टिव्हेट केलं आहे की इंस्टाग्रामकडून ते सस्पेंड करण्यात आलं आहे, याबाबत मोठा संभ्रम आहे. सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं. चाहते चिंतेत आले आहेत. 

सोशल मीडियावर स्क्रीनशॉट्सचा पूर

घटनेनंतर काही वेळातच एक्स , फेसबुक आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर अनेक युजर्सनी स्क्रीनशॉट्स शेअर करण्यास सुरुवात केली. या स्क्रीनशॉट्समध्ये विराट कोहलीचं नाव सर्च केल्यावर ब्लू टिक असलेलं प्रोफाइल दिसतं, मात्र त्याखाली ‘User Not Found’ किंवा ‘This page isn’t available’ असा संदेश येत आहे. कोणतीही पोस्ट, फॉलोअर्स किंवा फॉलोइंगची माहिती दिसत नसल्यामुळे चाहत्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे.

काही सोशल मीडिया युजर्सनी असा दावाही केला आहे की विराट कोहलीसोबतच त्याचा भाऊ विकास कोहली याचंही इंस्टाग्राम अकाउंट डीॲक्टिव्हेट झालं आहे. मात्र, या दाव्याला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

Virat Kohli deactivates Instagram account

अधिकृत स्पष्टीकरण नाही 

सध्या या संपूर्ण प्रकरणावर विराट कोहली, त्याची मॅनेजमेंट टीम किंवा इंस्टाग्रामकडून कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे अकाउंट तात्पुरत्या कारणासाठी बंद करण्यात आलं आहे की कोणत्या तांत्रिक अडचणीमुळे ते दिसत नाही, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. अनेक वेळा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तांत्रिक बिघाडामुळे प्रोफाइल्स काही काळासाठी दिसत नाहीत, अशी उदाहरणं याआधीही समोर आली आहेत. मात्र, विराट कोहलीसारख्या जागतिक स्तरावरील सुपरस्टारचं अकाउंट अचानक गायब होणं, ही बाब सर्वांच्याच नजरेत भरली आहे.

सोशल मीडियातील मोठं नाव

इंस्टाग्रामवर 274 मिलियनहून अधिक फॉलोअर्स असलेला विराट कोहली हा केवळ क्रिकेटपटूच नाही, तर जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्तींमध्ये गणला जातो. ब्रँड एंडोर्समेंट, वैयक्तिक पोस्ट्स आणि कुटुंबासोबतचे क्षण शेअर करण्यासाठी तो इंस्टाग्रामचा सक्रिय वापर करत होता. दरम्यान, विराट कोहलीचं एक्स (X) वरील अकाउंट मात्र पूर्णपणे सक्रिय असून तेथे कोणतीही अडचण दिसून येत नाही. त्यामुळे ही समस्या केवळ इंस्टाग्रामपुरती मर्यादित आहे की आणखी काही वेगळं कारण आहे, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

आता विराट कोहली किंवा त्याच्या टीमकडून अधिकृत प्रतिक्रिया कधी येते, याकडे चाहत्यांसह संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

