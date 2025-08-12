सुपर फिट राहण्यासाठी हार्दिक पंड्या नेमकं काय खातो? स्वतः फॅन्सला दिली माहिती

Hardik Pandya Meal : भारतीय क्रिकेट संघातील ऑल राउंडर हार्दिक पंड्या हा सध्याच्या घडीला जगातील सर्वात फिट क्रिकेटरपैकी एक आहे. पण फिट राहण्यासाठी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) नेमकं काय खात असेल असा प्रश्न त्याच्या फॅन्सला पडतो. आता स्वतःच्या डेली डायटबाबत ऑलराऊंडरने खुलासा केला आहे. 3 ऑगस्ट रोजी हार्दिक पंड्या इंस्टाग्रामवर लाईव्ह आला होता. यावेळी चाहत्यांच्या प्रश्नांची उत्तर देताना त्याला विचारण्यात आलं की, 'तू नाश्ता, दुपारचं जेवण आणि रात्रीच्या जेवणात काय घेतोस?'
हार्दिक पंड्या म्हणाला की, 'मी सकाळी उठतो आणि स्वतःला हायड्रेट ठेवण्यासाठी 500 मिलीलीटर पाणी पितो, जेणेकरून त्यानंतर मी लगेचच जिमला जाऊ शकेन. आपल्या दिवसाची सुरुवात हायड्रेशन बूस्ट सोबत केल्यावर नाश्त्यामध्ये जवळपास 650 कॅलरीज आणि 30 ग्रॅम प्रोटीनमध्ये भरपूर पॉवर पॅक स्मूदी असते. नाश्त्यात सूर्यफुलाच्या बिया, ओट्स, एवोकाडो, बदाम, बदामचं दूध आणि केळ खायला आवडतं. हा माझ्यासाठी एकदम योग्य नाश्ता आहे.
दुपारच्या जेवणापूर्वी हार्दिक पंड्या पाण्यातून फिजी अप्पल साइडर विनेगर (ACV) सप्लीमेंट घेतो. ही अशी योजना आहे, ज्यानंतर त्यांना भूक कमी लागतेच पण त्यांचे वजनही नियंत्रणात राहते. हार्दिकचं दुपारचं जेवण हे आरोग्यवर्धक असतं. यात जीरा राईस, पालक आणि डाळ सारखे भोजन खायला आवडतं. त्यात जवळपास 550 कॅलरीज आणि 24 ग्रॅम प्रोटीन असतं.
हेही वाचा : संजू सॅमसन 'या' खेळाडूमुळे सोडतोय राजस्थान रॉयल्स? माजी क्रिकेटरने केला खुलासा
रात्री प्रॅक्टिस झाल्यावर हार्दिक ओटमील खातो. ज्यात 600 कॅलरीज आणि 28 ग्रॅम प्रोटीन असतं. त्याचं रात्रीचं जेवण सुद्धा हे दुपारच्या जेवणासारखं असतं. हार्दिक संध्याकाळी आधी पाण्यातून फिजी अप्पल साइडर विनेगर (ACV) सप्लीमेंट घेतो आणि त्यानंतर टोफू आणि ब्राउन राइस सोबत एशियन ग्रीन बाउल खातो. हे त्याच्या दिवसातील शेवटच जेवण असतं. हा डायट प्लेन हार्दिक पंड्याच्या फिटनेसनुसार त्याच्या आहारतज्ञाने लिहून दिलेला आहे.
हार्दिक पंड्या हायड्रेशनसाठी काय करतो?
हार्दिक सकाळी उठल्यानंतर 500 मिलीलीटर पाणी पिऊन स्वतःला हायड्रेट ठेवतो. यामुळे त्याला जिमसाठी ऊर्जा मिळते आणि दिवसाची सुरुवात चांगली होते.
हार्दिक पंड्याच्या डायटमधील कॅलरीचं प्रमाण किती आहे?
हार्दिकच्या डायटमधील कॅलरीचं प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे: नाश्ता: 650 कॅलरीज, दुपारचं जेवण: 550 कॅलरीज, रात्रीचं जेवण: 600 कॅलरीज
हार्दिक पंड्याच्या डायटमधील प्रोटीनचं प्रमाण किती आहे?
हार्दिकच्या डायटमध्ये प्रोटीनचं प्रमाण खूप विचारपूर्वक ठेवलं आहे: नाश्त्यात: 30 ग्रॅम प्रोटीन, दुपारच्या जेवणात: 24 ग्रॅम प्रोटीन, रात्रीच्या जेवणात: 28 ग्रॅम प्रोटीन