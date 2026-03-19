Explained: पाकिस्तानी खेळाडूंना IPL मध्ये खेळण्यास का परवानगी नाही? BCCI चे नियम समजून घ्या

Why Pakistan players banned from IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ही केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि श्रीमंत टी20 क्रिकेट स्पर्धा मानली जाते. या लीगमध्ये जगभरातील अव्वल क्रिकेटपटू सहभागी होतात आणि आपल्या कौशल्याने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करतात. मात्र या चमकदार स्पर्धेत एक मोठी उणीव अनेक वर्षांपासून जाणवते आणि ती म्हणजे पाकिस्तानी खेळाडूंची अनुपस्थिती. एकेकाळी आयपीएलमध्ये पाकिस्तानचे खेळाडू खेळत होते, पण नंतर अचानक ते पूर्णपणे गायब झाले. यामागचे कारण काय आहे, हे सविस्तरपणे समजून घेऊयात.
आयपीएलची सुरुवात 2008 साली झाली आणि पहिल्याच सिजनमध्ये पाकिस्तानच्या अनेक खेळाडूंनी यात सहभाग घेतला होता. त्या वेळी शोएब अख्तर, शाहिद आफ्रिदी, सोहेल तनवीर, मिस्बाह-उल-हक यांसारख्या खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने चाहत्यांची मने जिंकली. विशेषतः सोहेल तनवीरने राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना उत्कृष्ट गोलंदाजी करत ‘पर्पल कॅप’ही जिंकली होती. त्यामुळे सुरुवातीला आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंची भूमिका महत्त्वाची होती.
मात्र 2008 च्याच नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईत भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. 26/11 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या घटनेने संपूर्ण भारत हादरून गेला. या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तणाव निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने (भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ) सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन कठोर निर्णय घेतला.
2009 पासून बीसीसीआयने पाकिस्तानी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये सहभागी होण्यास परवानगी दिली नाही. हा निर्णय आजपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे. हा फक्त क्रीडाविषयक निर्णय नव्हता, तर त्यामागे राजनैतिक आणि सुरक्षा संबंधित गंभीर कारणे होती. आयपीएलसारख्या मोठ्या स्पर्धेत विविध देशांतील खेळाडू सहभागी होतात, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी खूप मोठी असते. अशा परिस्थितीत तणावपूर्ण संबंध असलेल्या देशांतील खेळाडूंना सहभागी करून घेणे जोखमीचे मानले गेले.
परंतु, या बंदीच्या काळात एक विशेष अपवादही पाहायला मिळाला. पाकिस्तानचा अनुभवी ऑलराउंडर अझहर महमूद आयपीएलमध्ये खेळताना दिसला. त्याने किंग्स इलेव्हन पंजाब (सध्याचे पंजाब किंग्स) आणि कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी खेळ केला. हे कसे शक्य झाले, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. याचे कारण म्हणजे अझहर महमूदने ब्रिटनचे नागरिकत्व स्वीकारले होते. त्यामुळे तो पाकिस्तानचा नागरिक म्हणून नव्हे, तर ब्रिटिश नागरिक म्हणून आयपीएलमध्ये सहभागी झाला. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, त्याला विदेशी खेळाडू म्हणून परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे तो काही हंगामांमध्ये आयपीएलमध्ये खेळू शकला. त्याने आपल्या कामगिरीतून चांगली छापही पाडली.
दरम्यान, पाकिस्तानने स्वतःची टी20 लीग सुरू करण्यावर भर दिला. पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2016 साली सुरू झाली आणि अल्पावधीतच ती लोकप्रिय ठरली. या लीगमुळे पाकिस्तानी खेळाडूंना त्यांच्या देशातच मोठ्या स्तरावर खेळण्याची संधी मिळाली. तसेच, इतर देशांतील काही खेळाडूही या लीगमध्ये सहभागी होतात.
दुसरीकडे, बीसीसीआयचा आणखी एक महत्त्वाचा नियम आहे, जो अनेकांना माहिती नसतो. बीसीसीआय कोणत्याही सक्रिय भारतीय क्रिकेटपटूला परदेशातील फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळण्याची परवानगी देत नाही. यामागे आयपीएलचे महत्त्व टिकवून ठेवणे, भारतीय क्रिकेटची आर्थिक रचना मजबूत ठेवणे आणि देशांतर्गत क्रिकेटला प्रोत्साहन देणे ही प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे भारतीय खेळाडू बिग बॅश लीग (ऑस्ट्रेलिया), द हंड्रेड (इंग्लंड) किंवा पीएसएल (पाकिस्तान) यांसारख्या स्पर्धांमध्ये खेळताना दिसत नाहीत.
यामुळे एक प्रकारे दोन्ही देशांच्या क्रिकेट व्यवस्थांमध्ये वेगळेपणा दिसून येतो. पाकिस्तानचे खेळाडू विविध आंतरराष्ट्रीय लीगमध्ये खेळताना दिसतात, तर भारतीय खेळाडू प्रामुख्याने आयपीएल आणि देशांतर्गत स्पर्धांपुरते मर्यादित असतात.
एकूणच पाहता, आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंचा अभाव हा केवळ खेळाशी संबंधित निर्णय नाही. त्यामागे राजकीय तणाव, सुरक्षा कारणे आणि क्रिकेट प्रशासनाच्या धोरणांचा मोठा प्रभाव आहे. भविष्यात भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारले, तर कदाचित या निर्णयामध्ये बदल होऊ शकतो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत पाकिस्तानी खेळाडूंना आयपीएलमध्ये खेळण्याची संधी मिळणे अत्यंत कठीण दिसते.