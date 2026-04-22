दुसऱ्या संघातून उधारीवर घेता येतो खेळाडू, काय आहे IPL लोन सिस्टम? जाणून घ्या नियम

IPL Loan System : इंडियन प्रीमियर लीगच्या प्रत्येक सीजनमध्ये खेळाडूंना दुखापतींचा सामना करावा लागतो. यंदा आयपीएल 2026 मध्ये अनेक खेळाडूंना दुखापतींचा सामना करावा लागला यातील काही खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतून सुद्धा बाहेर झाले. दुखापत होऊन आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडलेल्या लिस्टमध्ये नुकतंच चेन्नई सुपरकिंग्सच्या आयुष म्हात्रेच्या नावाचा समावेश झालेला आहे. आयुषबाबत चेन्नई सुपरकिंग्सने मंगळवारी माहिती दिल्यावर माजी भारतीय स्पिनर आर अश्विनने चेन्नई सुपरकिंग्सला एक महत्वाचा सल्ला दिलेला आहे. आर अश्विनच्या सांगण्यानुसार चेन्नईने आरसीबीकडून विहान मल्होत्राला लोनवर घेण्याचा सल्ला दिला. अशातच आयपीएल लोन सिस्टम अचानकपणे चर्चेत आली आहे. तेव्हा आयपीएलमधील लोन सिस्टम नियम कसा आहे? याबाबत जाणून घेऊयात.
आयपीएल दरम्यान जेव्हा कोणता खेळाडू हा दुखापतग्रस्त होऊन बाहेर पडतो तेव्हा त्याच्या रिप्लेसमेंटची गरज पडते. आयपीएलच्या नियमांनुसार फ्रेंचायझी रिप्लेसमेंट खेळाडू खरेदी करू शकते. यासाठी काही अटी आहेत. जर कोणता खेळाडू दुखापतग्रस्त होतो आणि त्याच्या संघाने स्पर्धेत चालू सीजनमध्ये अद्याप १२ सामने खेळलेले नाहीत तर अशा खेळाडूला रिप्लेस केलं जातं. खेळाडूला बीसीसीआयद्वारे नियुक्त केलेल्या मेडिकल पॅनलकडून मेडिकल टेस्ट करावी लागते. ही टेस्ट पास केल्यावर फ्रेंचायझीला रिप्लेसमेंट खेळाडू खरेदी करण्याची परवानगी मिळते. अशी रिप्लेसमेंट अशा खेळाडूंना लागू केली जाते ज्यांना यापूर्वी कोणत्याही फ्रेंचायझीने निवडलेले नाही आणि ज्यांचा ट्रेडमध्ये सुद्धा समावेश नव्हता.
आयपीएलमध्ये रिप्लेसमेंट शिवाय खेळाडूला लोनवर घेण्याचा सुद्धा एक पर्याय आहे. वर्ष 2018 पासून आयपीएलमध्ये लोन सिस्टम लागू झाली होती. यासाठी नियम आणि रेग्युलेशन बनवलेले आहेत. मात्र मागील काही वर्षात फ्रेंचायझींनी याचा वापर केलेला नाही. आयपीएल लोन सिस्टमद्वारे एक फ्रेंचायझी कोणत्या दुसऱ्या फ्रेंचायझीकडून त्यांचा खेळाडू भाड्यावर किंवा उधार म्हणून घेऊ शकते. तो खेळाडू फ्रेंचायझीला खरेदी करता येत नाही तसेच तो दुखापतग्रस्त खेळाडूची रिप्लेसमेंट म्हणून साइन होत नाही.
आयपीएल लोन सिस्टमच्या नियमांनुसार कोणताही खेळाडू तेव्हाच लोनवर जातो जेव्हा त्याने सीजनमध्ये जास्तीत जास्त २ सामने खेळले असतील. तसेच एक सीजनमध्ये एक खेळाडू फक्त एकदाच लोनवर जाऊ शकतो. लोनवर खेळवण्यात येत असलेल्या खेळाडूला त्याच्या मूळ फ्रेंचायझी विरुद्धच्या सामन्यात खेळलं जाऊ शकत नाही. ही लोन विंडो सीजनमध्ये संघाने सात सामने खेळल्यावर बंद होते. यामुळे फ्रँचायझीला हंगामादरम्यान दुखापत झाल्यास किंवा खेळाडूचा फॉर्म खराब असल्यास लोन सिस्टीम वापरण्याची संधी मिळते.
मागचे 8 सीजन कोणत्याही फ्रेंचायझीने या आयपीएल लोन सिस्टमचा वापर केलेला नाही. कारण अधिकतर संघांना दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या रिप्लेसमेंटमधून संतुष्टता मिळते. काही वर्षांनी लोन सिस्टीमच्या नियमांमध्ये बदल करून कॅप्ड खेळाडूंना सुद्धा लोनमध्ये पाठवण्याची परवानगी दिली गेली. कारण त्यापूर्वी फक्त अनकॅप्ड खेळाडूच लोनवर घेतले जात होते.