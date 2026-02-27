Rinku Singhच्या वडिलांचा जीव घेतलेला लिव्हर कॅन्सर नेमका कसा होतो? तुमच्याकडूनही होतात या 5 चुका?

liver cancer: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह यांच्या वडिलांचा अलीकडेच लिव्हर कॅन्सरमुळे निधन झाले आहे. त्यांचे वडील गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते आणि चौथ्या स्टेजच्या लिव्हर कॅन्सरने ग्रस्त होते. या घटनेमुळे यकृताच्या आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे किती गरजेचे आहे, हे दिसून येते. लिव्हर कॅन्सर ही एक गंभीर आजार आहे. जी मुख्यतः सिरोसिस किंवा हेपेटायटिस-बी किंवा सीमुळे होते. तसेच फॅटी लिव्हरची दुर्लक्ष करणेही याचे प्रमुख कारण असू शकते. यकृत हे शरीरातील महत्त्वाचे अवयव आहे जो अन्न पचवणे, विषारी पदार्थ काढणे आणि ऊर्जा साठवणे अशी कामे करतो. त्यामुळे दैनंदिन सवयी फॅटी लिव्हरला कॅन्सरमध्ये बदलू शकतात, असे एंड्रोमेडा कॅन्सर हॉस्पिटलमधील वरिष्ठ सल्लागार डॉ. नेहा गर्ग असतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
लिव्हर कॅन्सर हा यकृताच्या पेशींमध्ये अनियंत्रित वाढ होऊन होणारा आजार आहे, जो प्राणघातक ठरू शकतो. मुख्य कारणांमध्ये हेपेटायटिस संसर्ग, दारूचा अतिरेक, आणि फॅटी लिव्हर यांचा समावेश आहे.रिंकू सिंहच्या वडिलांना चौथ्या स्टेजमध्ये हा आजार झाला होता, जिथे उपचार कठीण होतात.
जगभरात फॅटी लिव्हर ही एक मोठी समस्या आहे, जी MASLD म्हणून ओळखली जाते. सुरुवातीला लक्षणे दिसत नाहीत, पण नंतर सिरोसिस किंवा कॅन्सर होऊ शकतो. डॉक्टरांच्या मते, यकृताच्या पेशींना नुकसान होऊन ते पूर्णपणे निकामी होऊ शकते. यासाठी जागरूक राहणे गरजेचे आहे, विशेषतः भारतात जिथे हेपेटायटिसचे प्रमाण जास्त आहे
फॅटी लिव्हर हे यकृतात चरबी जमा होण्याचे अवस्था आहे, जी 'साइलेंट डिसीज' म्हणून ओळखली जाते कारण सुरुवातीला लक्षणे दिसत नाहीत. पण दुर्लक्ष केल्यास ते कॅन्सरमध्ये बदलते. ही एक वैश्विक समस्या असून यकृताच्या पेशींना हानी पोहोचवते.
मुख्य लक्षणे म्हणजे सतत थकवा येणे, पोटाच्या वरच्या उजव्या भागात दुखणे किंवा जड वाटणे, आणि वैद्यकीय तपासणीत यकृत एंजाइम वाढलेले आढळणे. वेळीच लक्ष दिले नाही तर परिणाम गंभीर होतात हे रिंकू सिंहच्या वडिलांच्या घटनेने समजते. नियमित तपासणी करा, जेणेकरून प्रारंभिक अवस्थेतच उपचार सुरू करता येतील, असा सल्ला डॉक्टर देतात.
जास्त साखर आणि प्रोसेस्ड फूड टाळा. यकृताच्या आरोग्यासाठी पहिली सोडण्याची सवय म्हणजे जास्त साखर, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स आणि पॅकेटबंद प्रोसेस्ड फूड खाणे. हे पदार्थ यकृतात चरबी जमा करतात आणि फॅटी लिव्हरला आमंत्रण देतात.
हिरव्या भाज्या, संपूर्ण धान्य, सुकामेवा आणि मासे खा. हे बदल यकृताला मजबूत करतात आणि कॅन्सरचा धोका कमी करतात. सवय लाखो लोकांची आहे पण छोट्या बदलाने मोठा फरक पडतो, असे डॉक्टर सांगतात. उदाहरणार्थ, रोजच्या जेवणात साखर कमी करणे आणि नैसर्गिक अन्न निवडणे यकृतासाठी फायद्याचे आहे, असे डॉक्टर सांगतात.
दुसरी हानिकारक सवय म्हणजे तासन्तास एका जागी बसून राहणे, ज्यामुळे यकृत चरबी पचवू शकत नाही. बातमीत सल्ला आहे की आठवड्यात किमान १५० मिनिटे शारीरिक व्यायाम करा किंवा रोज चालणे. हे यकृतातील चरबी कमी करते आणि एकूण आरोग्य सुधारते. कारण बैठ्या जीवनशैलीमुळे मधुमेह आणि लठ्ठपणा वाढतो. जे यकृतासाठी धोकादायक आहेत. सक्रिय राहिल्यास फॅटी लिव्हर रिव्हर्स होऊ शकते आणि कॅन्सर टाळता येतो, असे डॉक्टर सांगतात.
मधुमेह आणि उच्च कोलेस्टेरॉल यांचे दुर्लक्ष करणे, जे फॅटी लिव्हरचा धोका अनेक पटीने वाढवतात. वजनाचा 5 ते 10 टक्के भाग कमी केल्याने यकृतातील चरबी कमी होते. तसेच, साखररहित कॉफीचे अँटिऑक्सिडंट यकृताचे संरक्षण करतात. उच्च जोखमीच्या व्यक्तींनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. फॅटी लिव्हर सुरुवातीला रिव्हर्स होऊ शकते, म्हणून निरोगी आहार, व्यायाम आणि नियमित तपासणी करा.