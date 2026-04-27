Obstructing The Field चा नियम नेमका काय आहे? त्यामुळे अंगकृष रघुवंशीला झाला OUT

KKR VS LSG : आयपीएल 2026 चा 38 वा सामना हा लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात पार पडला. या सामन्यात एकना क्रिकेट स्टेडियमवर सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाता संघाचा विजय झाला. मात्र या दरम्यान कोलकाता नाईट रायडर्सचा युवा फलंदाज अंगकृष रघुवंशीला देण्यात आलेल्या बाद निर्णयाची खूप चर्चा झाली. लखनऊ विरुद्ध सामन्यात केकेआरच्या अंगकृष रघुवंशीला ऑब्सट्रक्टिंग द फील्डमुळे बाद घोषित करण्यात आलं. तो फक्त 8 बॉलमध्ये 9 धावा करून बाद झाला. आयपीएलच्या इतिहासात फक्त चौथ्यांदा कोणताही खेळाडू ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड कारणामुळे बाद झाला. तेव्हा ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड हा नियम नेमका काय आहे? तसेच आयपीएलमध्ये याबाबतचा नियम काय आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
क्रिकेटमध्ये ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड हा फलंदाज आउट होण्यापैकी एक रेयर मेथड आहे. यात फलंदाज हा जाणूनबुजून फिल्डिंग संघाला कॅच घेण्यात किंवा रन आउट करण्यात अडथळा निर्माण करतो. यात धाव घेत असताना जाणूनबुजून दिशा बदलून बॉल रोखणं, फिल्डर्सचं लक्ष विचलित करणं अशा गोष्टींचा देखील समावेश आहे.
आयपीएल 2026 च्या खेळ नियम खंड 37.1.4 नुसार जर कोणी फलंदाज विकेटमध्ये धावत असताना कोणत्या खास कारणामुळे दिशा बदलतो आणि महत्वपूर्ण बदल करून फिल्डर द्वारे प्रयत्न करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नात अडथळा आणण्याचं काम करतो अशावेळी फिल्डर संघाने अपील केल्यावर फलंदाजाला बाद करार दिला जातो. तो रन आउट होऊ शकत होता की नाही यामुळे कोणताही फरक पडत नाही.
कोलकाता नाइटराइडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स सामन्यात टॉस जिंकून लखनऊने टॉस जिंकला आणि त्यामुळे केकेआरला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावं लागलं. यावेळी त्यांनी 7 विकेट गमावून 155 धावा केल्या. लखनऊ सुपर जाएंट्सने 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेटवर 155 धावा केल्या. ज्यामुळे सामना हा सुपर ओव्हरपर्यंत गेला. सुपर ओव्हरमध्ये केकेआरला विजयासाठी फक्त 2 धावांचे टार्गेट मिळाले. केकेआरचा फलंदाज रिंकू सिंह याने पहिल्याच बॉलवर चौकार मारून कोलकाताला विजय मिळवून दिला.
लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध झालेल्या सामन्यात थर्ड अंपायरने रघुवंशीला बाद घोषित केले. त्यानंतर रागाने मैदानाबाहेर जात असताना रघुवंशीने बाउंड्री कुशनवर मारलं आणि रागाने हेल्मेट फेकले. यामुळे अंगक्रिश रघुवंशीला सामन्याच्या दरम्यान आचार संहितेचा भंग केल्या प्रकरण आर्टिकल 2.2 नुसार लेव्हल एकचा गुन्हा केल्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. आयपीएलने जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार रघुवंशीने हा गुन्हा मान्य केला आहे. अंगक्रिश रघुवंशीवर त्याच्या मॅच फीच्या 20 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि आचार संहितेचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी डिमेरिट प्वाइंट सुद्धा मिळाला आहे.