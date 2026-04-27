  • Obstructing The Field चा नियम नेमका काय आहे? त्यामुळे अंगकृष रघुवंशीला झाला OUT

Obstructing The Field चा नियम नेमका काय आहे? त्यामुळे अंगकृष रघुवंशीला झाला OUT

What Is Obstructing The Field Rule In IPL? रविवारी लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड या नियमांतर्गत अंगकृष रघुवंशीला बाद करण्यात आले.  तेव्हा आयपीएलमध्ये ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड हा नियम नेमका काय आहे? याबाबत जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Apr 27, 2026, 03:41 PM IST
Obstructing The Field चा नियम नेमका काय आहे? त्यामुळे अंगकृष रघुवंशीला झाला OUT
KKR VS LSG : आयपीएल 2026 चा 38 वा सामना हा लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात पार पडला. या सामन्यात एकना क्रिकेट स्टेडियमवर सुपर ओव्हरमध्ये कोलकाता संघाचा विजय झाला. मात्र या दरम्यान कोलकाता नाईट रायडर्सचा युवा फलंदाज अंगकृष रघुवंशीला देण्यात आलेल्या बाद निर्णयाची खूप चर्चा झाली. लखनऊ विरुद्ध सामन्यात केकेआरच्या अंगकृष रघुवंशीला ऑब्सट्रक्टिंग द फील्डमुळे बाद घोषित करण्यात आलं. तो फक्त 8 बॉलमध्ये 9 धावा करून बाद झाला. आयपीएलच्या इतिहासात फक्त चौथ्यांदा कोणताही खेळाडू ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड कारणामुळे बाद झाला. तेव्हा ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड हा नियम नेमका काय आहे? तसेच आयपीएलमध्ये याबाबतचा नियम काय आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

काय आहे ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड नियम?

क्रिकेटमध्ये ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड हा फलंदाज आउट होण्यापैकी एक रेयर मेथड आहे. यात फलंदाज हा जाणूनबुजून फिल्डिंग संघाला कॅच घेण्यात किंवा रन आउट करण्यात अडथळा निर्माण करतो. यात धाव घेत असताना जाणूनबुजून दिशा बदलून बॉल रोखणं, फिल्डर्सचं लक्ष विचलित करणं अशा गोष्टींचा देखील समावेश आहे. 

आयपीएलमध्ये ऑब्सट्रक्टिंग द फील्डचा नियम काय आहे? 

आयपीएल 2026 च्या खेळ नियम खंड 37.1.4 नुसार जर कोणी फलंदाज विकेटमध्ये धावत असताना कोणत्या खास कारणामुळे दिशा बदलतो आणि महत्वपूर्ण बदल करून फिल्डर द्वारे प्रयत्न करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नात अडथळा आणण्याचं काम करतो अशावेळी फिल्डर संघाने अपील केल्यावर फलंदाजाला बाद करार दिला जातो. तो रन आउट होऊ शकत होता की नाही यामुळे कोणताही फरक पडत नाही.

सुपर ओव्हर खेळून जिंकला सामना : 

कोलकाता नाइटराइडर्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स सामन्यात टॉस जिंकून लखनऊने टॉस जिंकला आणि त्यामुळे केकेआरला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावं लागलं. यावेळी त्यांनी 7 विकेट गमावून 155 धावा केल्या. लखनऊ सुपर जाएंट्सने 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेटवर 155 धावा केल्या. ज्यामुळे सामना हा सुपर ओव्हरपर्यंत गेला. सुपर ओव्हरमध्ये केकेआरला विजयासाठी फक्त 2 धावांचे टार्गेट मिळाले. केकेआरचा फलंदाज रिंकू सिंह याने पहिल्याच बॉलवर चौकार मारून कोलकाताला विजय मिळवून दिला. 

अंगकृष रघुवंशीलावर ठोठावण्यात आला दंड : 

लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध झालेल्या सामन्यात थर्ड अंपायरने रघुवंशीला बाद घोषित केले. त्यानंतर रागाने मैदानाबाहेर जात असताना रघुवंशीने बाउंड्री कुशनवर मारलं आणि रागाने हेल्मेट फेकले. यामुळे  अंगक्रिश रघुवंशीला सामन्याच्या दरम्यान आचार संहितेचा भंग केल्या प्रकरण आर्टिकल 2.2 नुसार लेव्हल एकचा गुन्हा केल्या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं आहे. आयपीएलने जाहीर केलेल्या निवेदनानुसार रघुवंशीने हा गुन्हा मान्य केला आहे. अंगक्रिश रघुवंशीवर त्याच्या मॅच फीच्या 20 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि  आचार संहितेचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी डिमेरिट प्वाइंट सुद्धा मिळाला आहे.

 

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

