अर्जुन तेंडुलकर भावी पत्नी सानिया चंडोकपेक्षा वयाने लहान की मोठा? जाणून घ्या वयातील अंतर

भारतीय क्रिकेटचा देव मानला जाणारा सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर अलीकडेच आयुष्याच्या नव्या पर्वात दाखल झाला आहे. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी त्याचा साखरपुडा सानिया चंडोकसोबत झाला असून सोशल मीडियावर या बातमीची जोरदार चर्चा रंगली आहे. या सोहळ्याचे फोटो, व्हिडीओ बाहेर आले नाहीयेत. याशिवाय तेंडुलकर कुटुंबाने याबद्दल अद्याप ऑफिशल माहितीही दिली नाहीये. परंतु अर्जुन आणि सानिया या दोघांबद्दल अनेक प्रश्न चाहत्यांच्या मनात आहेत. विशेष म्हणजे अर्जुनपेक्षा सानिया या दोघांच्या वयात किती अंतर आहे याविषयी चर्चा सुरू आहे. याचं कारण असे की अर्जुनाचे वडील सचिन याची पत्नी अंजली ही वयाने त्याच्यापेक्षा थोडी मोठी आहे.
अर्जुन सध्या 25 वर्षांचा आहे तर सानिया 26 वर्षांची आहे. दोघांमध्ये साधारण दीड वर्षांचा वयाचा फरक आहे. हा किस्सा ऐकून चाहत्यांना लगेच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांची आठवण झाली. कारण सचिनने 1995 मध्ये अंजलीशी विवाह केला होता आणि अंजली त्यांच्यापेक्षा तब्बल पाच वर्षांनी मोठी आहे.
24 सप्टेंबर 1999 रोजी जन्मलेला अर्जुन डावखुरा वेगवान गोलंदाज असून खालच्या फळीत फलंदाजी करू शकतो. 2023 मध्ये त्याने मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतरपासून तो सातत्याने क्रिकेटमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
सानिया चंडोकचा जन्म 23 जून 1998 रोजी झाला असून ती अर्जुनपेक्षा एका वर्षाने मोठी आहे. या दोघांनी अगदी कौटुंबिक आणि खाजगी समारंभात साखरपुडा केला. यात नातेवाईक आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. अर्जुन स्वतः आपल्या बहिणी सारा तेंडुलकरपेक्षा दोन वर्षांनी धाकटा आहे. त्यामुळे त्यानेही वडिलांच्या पाऊलावर पाय ठेवून नातेसंबंधात वयाला विशेष महत्त्व दिलं नाही.
आयपीएलमध्ये अर्जुनने आतापर्यंत 5 सामने खेळले आहेत. या काळात त्याने 3 बळी घेतले आहेत. 2023 मध्ये मिळालेली ही विकेट्स त्याच्यासाठी संस्मरणीय ठरल्या होत्या. 2024 मधील एका सामन्यात मात्र त्याला विकेट मिळाली नव्हती. सध्या तो गोव्याच्या संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो आणि आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स फ्रँचायजीचा भाग आहे. या संघाचे नेतृत्व हार्दिक पांड्याकडे आहे.