/Explained : वेग, पकड आणि दृश्यमानता...; हॉकीमध्ये ॲस्ट्रोटर्फ आणि जर्सीच्या रंगाचं काय कनेक्शन?

लवकरच हॉकी वर्ल्डकप रंगणार आहे. नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये एफआयएच हॉकी वर्ल्डकप स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय हॉकी संघ जाणार आहे. पण या वर्ल्डकप दौऱ्यापूर्वी भारतीय हॉकी इंडियाने टीममध्ये मोठा बदल केला आहे. तो बदल म्हणजे भारतीय पुरुष आणि महिला हॉकी संघ पारंपरिक निळा रंगाच्या जर्सीमध्ये नाही तर भगव्या रंगाच्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे. या नवीन जर्सीचे अनावरणही करण्यात आलं. पण बदलामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे भारतीय हॉकी इंडियाने यानिर्णयामागील कारण सांगितलं आहे.
Presenting the new India jersey!— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
माजी कर्णधार विरेन रासकिन्हा यांनी भारतीय हॉकी इंडियाच्या या निर्णयाला 'लाजिरवाणे' या शब्दात टीका केली आहे. पुढे पोस्ट करत लिहिलयं की, संघाची ओळख नेहमीच निळी राहिली आहे. दुसरीकडे, हॉकी इंडियाने या निर्णयाचे समर्थन करत, ही एक तांत्रिक गरज असल्याचं म्हटलंय.
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for . But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
दशकांपूर्वी, हॉकी केवळ नैसर्गिक गवताच्या मैदानांवर खेळली जात होती. पणनंतर 1976 च्या मॉन्ट्रियल ऑलिम्पिकमध्ये जेव्हा कृत्रिम गवताचा वापर सुरू झाला, तेव्हापासून हा खेळ कायमचा बदलला. आज ज्या मैदानावर खेळाडू खेळतात त्याला ॲस्ट्रोटर्फ असं म्हटलं जातं. कृत्रिम गवताने फील्ड हॉकीमध्ये पूर्णपणे क्रांती घडवून आणली. त्यामुळे हा खेळ अधिक वेगवान, अधिक तांत्रिक आणि अधिक अचूक झाला. आज, आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा प्रामुख्याने प्रमाणित निळ्या कृत्रिम मैदानावर खेळल्या जातोय, जेणेकरून दूरदर्शन प्रसारणाची सोय होण्यास मदत मिळेल आणि प्रेक्षकांना बॉल पाहणे सोपे जाईल.