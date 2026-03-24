क्रिकेटपटू स्टुअर्ट बिन्नीचं 'धुरंधर'शी आहे खास कनेक्शन! आदित्य धरबद्दलचा हा किस्सा तुम्ही कधी ऐकलंच नसेल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • स्पोर्ट्स
Dhurandhar Director Aditya Dhar: बॉलिवूडचा दिग्दर्शक आदित्य धर सध्या चर्चेत आहे. 'धुरंधर' या त्याच्या सुपरहिट सिनेमामुळे त्याच्याविषयीही प्रेक्षकांना अधिक जाणून घ्यायचं आहे. आदित्य धर आणि क्रिकेटचेही एक नाते आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 24, 2026, 09:18 AM IST
What is the connection between Dhurandhar director Aditya Dhar and Cricketer Stuart Binny overlooked for Under 19 team

Dhurandhar Director Aditya Dhar Connection with Cricket and Stuart Binny: सध्या धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar: The Revenge) या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे.जिकडेतिकडे याचीच चर्चा सुरु आहे. या सुपरहिट सिनेमाचे दिग्दर्शक आदित्य धर (Aditya Dhar) याने केलं असून त्याची स्वतःची कहाणीही तितकीच रोचक आणि प्रेरणादायी आहे. आज बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणारा तरुण दिगदर्शक आदित्य धर कधीकाळी क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न पाहत होते. दिल्लीकडून खेळताना तो एक गुणी ऑलराउंडर म्हणून ओळखला जात होता आणि आयसीसी 19 वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक 2002 (ICC Under-19 Cricket World Cup 2002) साठी भारतीय संघात स्थान मिळवण्याची त्याची शक्यता होती. मात्र, शेवटच्या क्षणी त्याची निवड न झाल्याने आयुष्याला अनपेक्षित वळण मिळालं. असं सांगितलं जातं की, त्यांच्या जागी स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) याची निवड झाली आणि याच घटनेने आदित्यचं क्रिकेटमधील स्वप्न तुटलं. पण याच अपयशाने त्याला चित्रपटसृष्टीकडे वळवलं आणि पुढे त्याने मोठं यश मिळवत स्वतःची नवी ओळख निर्माण केली.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न… आणि अचानक बदलेल मार्ग 

आज यशस्वी दिग्दर्शक म्हणून ओळखला जाणारा आदित्य धर कधीकाळी क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याच्या तयारीत होता. दिल्लीकडून खेळताना तो एक गुणी ऑलराउंडर म्हणून ओळखला जायचा. त्याचं मोठं स्वप्न होतं ते म्हणजे भारतीय संघासाठी खेळण्याचं! 2002 साली आयसीसी 19 वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक 2002 साठी भारतीय संघात स्थान मिळवण्याची त्याची जोरदार शक्यता होती. मात्र, अंतिम निवडीवेळी त्याला संघातून वगळण्यात आलं.

स्टुअर्ट बिन्नीशी काय संबंध?

माध्यमांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या जागी स्टुअर्ट बिन्नी याची निवड करण्यात आली होती. यामुळे आदित्य धर याचं क्रिकेटमधील स्वप्न तुटलं आणि त्याने वेगळा मार्ग निवडण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबईकडे वळलेली वाट

क्रिकेटमध्ये संधी न मिळाल्यानंतर त्याने मुंबई गाठली आणि चित्रपटसृष्टीत करिअर सुरू केलं. पुढे त्याने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

आज परिस्थिती अशी आहे की, जर त्या वेळी क्रिकेटमध्ये त्याची निवड झाली असती, तर कदाचित ‘धुरंधर’सारखा चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला नसता. कधी कधी अपयशच आपल्याला योग्य दिशेने नेणारं ठरतं, याचं हे उत्तम उदाहरण मानलं जात आहे.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
DhurandharAditya DharCricket Newsstuart binny

भारत