Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
क्रिकेट स्टंप्सची उंची आणि किंमत? आयसीसीची मान्यता कधी मिळाली? जाणून घ्या इंटरेस्टिंग माहिती

Interesting Information of Cricket: क्रिकेटमध्ये, स्टंप आणि बेल्स लाकडापासून बनवले जायचे, पण आजकाल त्यावर एलईडी लाईट्स बसवल्या जातात. स्टंप आणि बेल्सच्या जोडीची किंमत अंदाजे किती असते हे माहितेय का तुम्हाला?     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 31, 2026, 08:11 AM IST
Cricket Stumps Height & Price: क्रिकेट हा केवळ बॅट आणि बॉलपुरता मर्यादित राहिलेला खेळ राहिलेला नाही. काळानुसार क्रिकेटने स्वतःत मोठे बदल स्वीकारले असून तंत्रज्ञानाने या खेळाला पूर्णपणे नवे रूप दिले आहे. मैदानावर धावा, विकेट्स आणि विजय-पराभव जितके महत्त्वाचे असतात, तितकेच आता निर्णयांची अचूकताही महत्त्वाची ठरू लागली आहे. याच गरजेतून क्रिकेटमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत गेला आणि त्याचा सर्वात मोठा परिणाम स्टंप्स आणि बेल्सवर पाहायला मिळाला. क्रिकेटमध्ये फलंदाज आणि चेंडू जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच स्टंप्स आणि बेल्सही आहेत. स्टंप्सशिवाय क्रिकेटची कल्पनाच करता येत नाही. पूर्वी हे स्टंप्स आणि बेल्स लाकडाचे असायचे, मात्र आता आधुनिक क्रिकेटमध्ये त्यांची जागा एलईडी तंत्रज्ञानाने घेतली आहे. आजकाल आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये वापरले जाणारे स्टंप्स आणि बेल्स एलईडी लाईट्सने सज्ज असतात. चेंडू लागल्यावर या लाईट्स त्वरित पेटतात, ज्यामुळे बेल्स नेमक्या कशामुळे पडल्या चेंडूने की फलंदाजाच्या हालचालीने हे अंपायरला लगेच कळते. त्यामुळे निर्णय देणे अधिक सोपे आणि अचूक होते.

एलईडी स्टंप्स कसे काम करतात?

जिंग इंटरनॅशनलसारख्या नामांकित कंपन्या हे एलईडी स्टंप्स तयार करतात. त्यामध्ये टच-सेंसिटिव्ह सेन्सर्स बसवलेले असतात. चेंडूचा हलकासा स्पर्श जरी झाला तरी सेन्सर सक्रिय होतो आणि बेल्समधील लाईट्स चमकू लागतात. विशेषतः रनआऊट आणि स्टम्पिंगसारख्या निर्णायक क्षणी हे तंत्रज्ञान फार उपयुक्त ठरते.

क्रिकेट स्टंप्स आणि बेल्सचे मापदंड

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येक स्टंपची उंची 28 इंच (सुमारे 71.12 सेंटीमीटर) असते. तीन स्टंप्समधील अंतर 9 इंच ठेवले जाते. विकेटच्या वर ठेवलेल्या बेल्स या स्टंप्सवर नीट बसलेल्या असतात. आयसीसीच्या नियमानुसार स्टंप्सचा व्यास ठरावीक मर्यादेत असावा लागतो. तसेच बेल्स स्टंप्सच्या बाहेर फारशा निघालेल्या नसाव्यात आणि त्यांची जाडीही मर्यादित असते.

आयसीसीने एलईडी स्टंप्सना कधी मान्यता दिली?

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एलईडी स्टंप्स आणि बेल्स वापरण्यासाठी जुलै 2013 मध्ये आयसीसीने अधिकृत मान्यता दिली. त्यानंतर हळूहळू मोठ्या स्पर्धांमध्ये या आधुनिक स्टंप्सचा वापर वाढत गेला.

एलईडी स्टंप्सची किंमत किती असते?

एलईडी स्टंप्स आणि बेल्सचा एक पूर्ण सेट साधारणपणे 30 ते 35 लाख रुपये इतका महाग असतो. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे साहित्य आणि अचूक सेन्सर यामुळे ही किंमत जास्त असते.

आयपीएलसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये आयोजक हे स्टंप्स विकत न घेता भाड्याने वापरतात. उदाहरणार्थ, बीसीसीआयने आयपीएल 2021 आणि 2022 दरम्यान एका हंगामासाठी सुमारे 1.60 ते 2 कोटी रुपये खर्च केले होते.

