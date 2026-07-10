/काय करते कपिल देव यांची मुलगी? क्रिकेट सोडून अगदी वेगळ्या क्षेत्रात करतेय काम

Kapil Dev Daughter : भारताचे दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव हे अनेकदा मीडियामध्ये दिसतात. मात्र त्यांचं कुटुंब मात्र लाईमलाईटपासून दूर राहतं. कपिल देव यांच्या कुटुंबात त्यांची पत्नी आणि मुलगी आहे. अनेकदा तुम्ही पाहिलं असेल की अनेक प्रसिद्ध खेळाडूंची मुलं ही आपल्या आई वडिलांच्याच पावलावर पाऊल टाकून खेळ क्षेत्राकडे वगळतात. मात्र भारतीय संघाला पहिल्यांदाच क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या कपिल देव यांची एकुलती एक मुलगी ही आपल्या वडिलांपेक्षा वेगळ्याच क्षेत्रात नाव कमावत आहे.
अनेकदा पाहिलं जातं की दिग्गज क्रिकेटर्सची मुलं ही त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेऊन क्रीडा क्षेत्रात करिअर करतात. सुनील गावसकर यांचा मुलगा रोहन गावसकर हा सुद्धा वडिलांप्रमाणे क्रिकेट क्षेत्रात आला, तर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर हा सुद्धा वडिलांप्रमाणे क्रिकेट क्षेत्रात नाव कमावण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र काही क्रिकेटर्सची मुलं अशी देखील आहेत ज्यांनी वेगळ्याच क्षेत्रात नाव कमावलं. अनिल कुंबळे यांचा मुलाने नुकतंच अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केलं. तसेच कपिल देव यांची एकुलती एक मुलगी सुद्धा वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन क्रीडा क्षेत्रात न येता एका वेगळ्याच क्षेत्रात नाव कमावू पाहत आहे.
कपिल देव यांच्या मुलीचं नाव हे अमिय देव असं असून ती मनोरंजन क्षेत्रात कार्यरत आहे. अमिय देव ही बॉलिवूडमध्ये आपलं नाव कमावण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमिय देव ही फिल्म मेकिंगमध्ये तिचं करिअर बनवत आहे.
अमिय देव हिने वडील कपिल देव यांच्यावर आधारित 83 या चित्रपटात अस्सिटेंट डायरेक्टर म्हणून काम केलं होतं. 83 शिवाय अमियने 2024 मध्ये बनवलेल्या चंदू चॅम्पियन चित्रपटात स्क्रिप्टवर काम केलं आहे. याशिवाय अमिय देव ही अजूनही काही आगामी प्रोजेक्टवर काम करते.
अमिय देव हीच जन्म 18 जानेवारी 1996 मध्ये झाला होता. कपिल देव आणि रोमी भाटियायांची एकुलती एक मुलगी आहे. खास करून अमिय तिच्या वडिलांच्या खूप जवळ आहे. अमियचं शिक्षण हे लंडनमध्ये झालं असून शिक्षणानंतर ती फिल्म मेकिंगकडे वळली. २०१९ मध्ये, 83 या चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू असताना दिग्दर्शक कबीर खान यांनी एक छायाचित्र शेअर केले आणि त्यातील तरुणी ही कपिल देव यांची मुलगा असल्याचे सांगितले. तेव्हाच जगाला समजले की अमिया बॉलिवूडमध्ये चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रात करिअर करत आहे.