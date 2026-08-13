/गौतम गंभीर कसा व्यक्ती आहे? माजी क्रिकेटर हरभजन सिंहने स्पष्टच दिलं उत्तर

Harbhajan Singh About Gautam Gambhir : वनडे वर्ल्ड कप 2027 च्या आयोजनात एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. सध्या टीम इंडियाचा परफॉर्मन्स हा अहवातेवढा समाधानकारक नसला तरी अजून टीम इंडियाला तयारी करण्यासाठी खूप कमी कालावधी शिल्लक आहे. हरभजन सिंहने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत गौतम गंभीरचं समर्थन केलं आहे. सोबतच त्याने म्हटलं की गौतम गंभीर नेहमीच संघ आणि देशाला पुढे ठेऊन खेळतो.
राहुल द्रविड हेड कोच पदावरून दूर झाल्यावर गौतम गंभीरकडे टीम इंडियाच्या हेड कोच पदाची सूत्र देण्यात आली. दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्या सोबत झालेल्या सीरिजमध्ये टीम इंडियाला पराभव मिळाला होता. तर तर गौतम गंभीरच्या नेतृत्वात भारताच्या टेस्ट संघाचा रेकॉर्ड खराब आहे. काही दिवसांपूर्वीच आयर्लंड आणि इंग्लंड यांच्या विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये टीम इंडियाचं प्रदर्शन खराब होतं. ज्यामुळे आता हेड कोच म्हणून गौतम गंभीरच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र यासगळ्यात माजी क्रिकेटर आणि गंभीरचा जुना सहकारी हरभजन सिंह हा त्याच्या सपोर्टमध्ये आला आहे.
माजी क्रिकेटर हरभजन सिंह आणि गौतम गंभीर हे दोघे जुनिअर क्रिकेटमध्ये एकत्र होते. त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की पर्सनली गौतम गंभीर हा कसा व्यक्त्त आहे. अनेकदा फटकळ आणि स्पष्ट उत्तर देणारा गौतम गंभीर हा ट्रॉलर्सच्या निशाण्यावर येतो. पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत हरभजन सिंहने म्हटलं की, 'मला हे समजत नाहीये की जेव्हा कोणी कोच बनतं आणि जर टीम चांगला परफॉर्मन्स देत नाही, खेळत नाही तेव्हा अचानक कोचचा निशाणा का बनवलं जातं. जेवढं मला माहित आहे गौतम गंभीर हा नेहमी उत्साहाने भरलेला आहे. तो एक असा खेळाडू आहे जो नेहमी संघाला पुढे ठेऊन खेळतो. गौतम गंभीर तसा व्यक्ती आहे'.
VIDEO | PTI Exclusive: Former India cricketer and Rajya Sabha MP Harbhajan Singh (harbhajan_singh) says, "When someone becomes a coach, naturally, if the team does not perform well, the coach also comes under pressure. Gautam Gambhir has always been a very passionate player. He… pic.twitter.com/0BV7AfYshdPress Trust of India (PTINews) August 13, 2026
हरभजन सिंह आणि गौतम गंभीर हे जुनिअर लेव्हलला एकत्र खेळले होते आणि नंतर दीर्घकाळ भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले. हरभजन गंभीरला वैयक्तिकरित्या ओळखतो आणि त्याचे वर्णन एक उत्तम व्यक्ती म्हणून करतो. हरभजन सिंह म्हणाला की तो एक चांगला माणूस आहे. जे मनात आहे तेच ओठांवर आहे. खूप जणांना वाटतं की तो कटू बोलतो पण त्यात सत्यच असतं. सत्य खूप लोकांना आवडत नाही'.