IND vs NZ: अंतिम सामन्यासाठी टीम इंडियाला मिश्र मातीची खेळपट्टी? 2023 वर्ल्ड कप पराभवाशी आहे कनेक्शन

What Kind Of Pitch Will Be Used In The T20 World Cup 2026: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. रविवारी ८ मार्च रोजी हा हायव्होल्टाज सामना रंगणार आहे. या मोठ्या सामन्यापूर्वी पिचबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. कारण भारताला 2023 च्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात याच मैदानावर पराभवाचा सामना करावा लागला होता. तसेच या टी20 विश्वचषकातही भारताने याच मैदानावर एकमेव सामना गमावला आहे. त्यामुळे अंतिम सामन्यापूर्वी पिच कोणती असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 2023 वर्ल्ड कप पराभवाशी आणि पिचवरील मातीशी एक कनेक्शन आहे.
अहमदाबादच्या या मैदानावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या मातीपासून बनवलेल्या पिच आहेत. काही पिच लाल मातीच्या आहेत, काही काळ्या मातीच्या आहेत, तर काही पिच लाल आणि काळ्या मातीच्या मिश्रणाने तयार करण्यात आल्या आहेत. अंतिम सामन्यासाठी कोणती पिच वापरली जाईल याबाबत अजून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र संघ व्यवस्थापन आणि मैदानातील क्युरेटर पिचची बारकाईने पाहणी करत असल्याची माहिती मिळत आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध काळ्या मातीच्या पिचवर भारताला पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे अंतिम सामन्यासाठी लाल मातीची पिच निवडली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 2023 चा वनडे विश्वचषक अंतिम सामना देखील काळ्या मातीच्या पिचवरच खेळला गेला होता. त्यामुळे यावेळी पिच निवडताना संघ व्यवस्थापन अधिक सावधगिरी बाळगत असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या कोणत्या ट्रॅकवर सामना होणार हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. प्रसारण करणाऱ्या ब्रॉडकास्टरने अजून कोणत्याही पिचवर स्टंप कॅमेरा बसवलेला नाही, यावरूनही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याचे दिसते. स्थानिक क्युरेटर आणि बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन यांनी काही पिचची पाहणी केली होती. त्यानंतर एक विशिष्ट पिच झाकून ठेवण्यात आली असून आजूबाजूच्या इतर चार ट्रॅकही बंद करण्यात आले आहेत.
काही रिपोर्ट्सनुसार अंतिम सामना मिक्स्ड मातीच्या पिचवर खेळवला जाऊ शकतो. या पिचमध्ये लाल मातीचे प्रमाण जास्त आणि काळ्या मातीचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगितले जाते. याच पिचवर यापूर्वी दक्षिण आफ्रिका आणि कॅनडा यांच्यात सामना झाला होता. त्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने 213 धावा केल्या होत्या, तर कॅनडानेही 156 धावा करत चांगली लढत दिली होती. त्यामुळे ही पिच फलंदाजांसाठी अनुकूल ठरू शकते, असेही मानले जात आहे.