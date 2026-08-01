कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये रौप्यपदक जिंकल्यानंतर नीरज चोप्रा काय म्हणाला? "मी नसतानाही भारताकडे..."

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मधील पुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेत भारताचा स्टार अॅथलीट नीरज चोप्राने रौप्यपदक जिंकत दमदार पुनरागमन केले. गेल्या वर्षभरात दुखापतींमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागल्यानंतर त्याने पुन्हा एकदा मोठ्या स्पर्धेत आपली छाप सोडली. विशेष म्हणजे, कॉमनवेल्थ गेम्सच्या इतिहासात भालाफेक प्रकारात सुवर्ण आणि रौप्य अशी दोन्ही पदके जिंकणारा तो पहिलाच भारतीय ठरला.
स्पर्धेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नीरजने आपल्या कामगिरीबरोबरच कांस्यपदक पटकावणाऱ्या यशवीर सिंहचे विशेष कौतुक केले. तो म्हणाला, "आज पुन्हा एकदा आशियाई स्पर्धेतील आठवणी जाग्या झाल्या. त्यावेळी किशोर कुमार जेना आणि मी पदक जिंकले होते. आता यशवीरनेही अत्यंत महत्त्वाच्या क्षणी वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी करत पदक मिळवले. त्याच्यासोबत पोडियमवर उभे राहणे हा अभिमानाचा क्षण होता."
नीरजने आपल्या पुनरागमनाबद्दल समाधान व्यक्त करत सांगितले की, "या हंगामातील माझी ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे. दुखापतीतून सावरल्यानंतर मी योग्य दिशेने पुढे जात आहे. अजून अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धा बाकी आहेत. मात्र सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे, मी मैदानात नसलो किंवा दुखापतीमुळे खेळू शकलो नाही, तरी भारताकडे पदक जिंकण्याची क्षमता असलेले भालाफेकपटू तयार झाले आहेत. यशवीरने ८५ मीटरचा टप्पा गाठला आहे, तर रोहितही सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. देशात या प्रकारात मोठी प्रतिभा पुढे येत असल्याचे पाहून आनंद होतो."
#WATCH | Glasgow, Scotland: On winning the silver medal in the men's javelin throw final at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, Indian athlete Neeraj Chopra says, "It brings back memories of the Asian Games, where Kishore and I both won medals. I’m really happy that Yashvir… pic.twitter.com/2eoXNoTpi4— ANI (@ANI) August 1, 2026
स्पर्धेतील आपल्या प्रदर्शनाबाबत बोलताना नीरजने मान्य केले की, "आज माझा केवळ एकच थ्रो अपेक्षेप्रमाणे झाला. उर्वरित प्रयत्न अधिक चांगले होऊ शकले असते. थंड वातावरणात खेळणे माझ्यासाठी नेहमीच आव्हानात्मक असते. मला उबदार हवामान अधिक अनुकूल वाटते." आता तो आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धांपूर्वी डायमंड लीगमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारतासाठी हा दिवस विशेष ठरला असून पदकांची एकूण संख्या २३ वर पोहोचली आहे.
An outstanding Silver for Neeraj Chopra in the Men’s Javelin event at Glasgow!— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
He has once again demonstrated remarkable consistency, composure and spirit. His successes make every Indian proud. My best wishes to him for the endeavours ahead. #CWG2026@Neeraj_chopra1 pic.twitter.com/5sJjjCQg4W
Congratulations to Yash Vir Singh for winning the Bronze in the Men’s Javelin event! He produced an impressive throw, reflecting his zeal and dedication. His achievement will inspire many young athletes. All the best to him for the endeavours ahead. #CWG2026 pic.twitter.com/nMq59WERgs— Narendra Modi (@narendramodi) August 1, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सोशल मीडियावरून नीरज चोप्रा आणि यशवीर सिंह या दोघांचे अभिनंदन केले. नीरजच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे आणि जिद्दीचे कौतुक करत त्यांनी त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच, कांस्यपदक विजेता यशवीर सिंहच्या उत्कृष्ट कामगिरीचेही अभिनंदन करत त्याने अनेक युवा खेळाडूंना प्रेरणा दिल्याचे मोदी यांनी आपल्या संदेशात म्हटले.