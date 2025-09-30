आशिया कप जिंकल्यावर पाकिस्तानच्या संघाने काय केलं असतं? आफ्रिदीने सांगितला होता प्लॅन, पण स्वप्न राहिलं अधुरं

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 च्या (Asia Cup 2025) फायनलमध्ये भारताने पाकिस्तानवर 5 विकेटने विजय मिळवला. यापूर्वी टीम इंडियाने (Team India) दोनवेळा या स्पर्धेत पाकिस्तानला पराभूत केले. फायनलमध्ये भारताला पराभूत करण्याचं स्वप्न टीम इंडिया पाहत होती मात्र त्यांचं हे स्वप्न स्वप्नच राहिलं. आशिया कप जिंकण्यापूर्वी पाकिस्तान संघाने एक प्लॅन केला होता की जिंकल्यावर काय करायचं. पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदी (Shahid Afridi) आणि मोहम्मद युनूस यांनी आधीच हे भाकीत केले होते, परंतु त्यांची स्वप्ने पूर्णपणे भंगल पावली.
आशिया कप ट्रॉफीबाबत मैदानात खूप नाटक पाहायला मिळालं. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध बहिष्कार कायम ठेवला आणि अंतिम सामन्यात मोहसीन नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र नक्वी सुद्धा त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि त्यांनी विजेत्या भारतीय संघाला ट्रॉफी न देताच ती परत नेली. पण ट्रॉफी नसतानाही टीम इंडियाने मोठ्या उत्साहात विजय साजरा केला. पाकिस्तानची स्वप्ने पूर्णपणे भंगली. जर पाकिस्तानने ट्रॉफी जिंकली असती तर त्यांनी कसा आनंद साजरा केला असता याविषयी त्यांच्या माजी खेळाडूंनी सांगितलं होतं.
फायनलपूर्वी पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी आणि मोहम्मद यूनुसने म्हटले की, जर पाकिस्तान संघ जिंकला तर ते आशिया कपची ट्रॉफी पाकिस्तानच्या वायू सेनेला समर्पित करणार होते. या मोठ्या सामन्यासाठी खेळाडूंना प्रेरित करण्याच्या आशेने त्याने हे सुचवल्याचेही आफ्रिदीने उघड केले. मात्र टीम इंडियाने फायनलचा सामना जिंकला आणि सूर्यकुमार यादवने त्याची संपूर्ण आशिया कप मॅच फी भारतीय सैन्याला आणि पहलगाम हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या लोकांना दान केली.
सूर्यकुमार यादवने त्याची मॅच फी दान करण्याचा निर्णय घेतल्यावर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाने सुद्धा त्याची नक्कल करत पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'आम्ही, एक संघ म्हणून, भारतीय हल्ल्यात प्राण गमावलेल्या सर्व नागरिकांना आणि त्यामुळे प्रभावित झालेल्या आमच्या मुलांना आमची मॅच फी दान करत आहोत'. अंतिम सामन्यातील पराभवानंतर पाकिस्तानकडून एकामागून एक विचित्र विधानं येत असल्याचे दिसून आलं.
पाकिस्तानने आशिया कप जिंकण्यासाठी काय योजना आखली होती?
उत्तर: पाकिस्तान संघाने आशिया कप जिंकण्यापूर्वी एक योजना आखली होती की, जिंकल्यावर ट्रॉफी पाकिस्तानच्या वायूसेनेला समर्पित करायची. हे खेळाडूंना प्रेरित करण्यासाठी सुचवले गेले होते.
फायनलमध्ये ट्रॉफी वितरणात काय नाटक घडले?
उत्तर: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध बहिष्कार कायम ठेवला आणि पाकिस्तानचे चेयरमन मोहसीन नकवीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. नकवींनीही ठाम भूमिका घेतली आणि ट्रॉफी न देता परत नेली. तरीही भारताने ट्रॉफीशिवाय उत्साहात विजय साजरा केला.
सूर्यकुमार यादवने फायनलनंतर काय केले?
उत्तर: सूर्यकुमार यादवने त्याची संपूर्ण आशिया कप मॅच फी भारतीय सैन्याला आणि पहलगाम हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या लोकांना दान केली.