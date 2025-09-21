English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारत - पाकिस्तान सुपर 4 मॅचच्या तिकिटांची किंमत किती? आकडा ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल

Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4 चा सामना 21 सप्टेंबर रोजी रविवारी खेळवला जाणार आहे. तेव्हा या सामन्याचे आणि सुपर 4 मधील इतर सामन्यांची तिकिटं कशी बुक करावीत याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 21, 2025, 03:44 PM IST
भारत - पाकिस्तान सुपर 4 मॅचच्या तिकिटांची किंमत किती? आकडा ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही (Asia Cup 2025) स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर आली आहे. शनिवार 20 सप्टेंबर पासून सुपर 4 स्टेजच्या सामन्यांना सुरुवात झाली असून भारत, पाकिस्ताम, श्रीलंका आणि बांगलादेश हे एकमेकांविरुद्ध सामना खेळतील. 21 सप्टेंबर रोजी भारत - पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात सुपर 4 स्टेजचा सामना पार पडणार आहे. जेव्हा जेव्हा भारत - पाकिस्तानचे संघ क्रिकेटच्या मैदानात एकमेकांसमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष हे या सामन्याकडे लागलेलं असतं. अनेक क्रिकेट चाहते हा सामना मैदानात जाऊन पाहण्यासाठी उत्सुक असतात. तेव्हा या सामन्याचे ऑनलाईन तिकिटं सुद्धा उपलब्ध आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुठून खरेदी कराल तिकिटं?

आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 सामन्यांचे आणि फायनलचे तिकीट तुम्ही Platinumlist.net या वेबसाईटवरून खरेदी करू शकता. आशिया कपच्या उर्वरित सामन्यांची तिकिटे दोन प्रकारे उपलब्ध आहेत, यात स्टँडर्ड तिकिटं आणि हॉस्पिटॅलिटी तिकिटं यांचा समावेश असून प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडीनुसार आणि बजेटनुसार पर्याय निवडता येतो.

तिकिटांचे पॅकेज आणि किंमत : 

सुपर 4 सामन्यांची तिकिटं ही 2 पॅकेजमध्ये उपलब्ध आहेत. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिकिटं निवडू शकता. 

पहिलं पॅकेज : पॅकेज ए च्या तिकिटांच्या किंमत ही AED 525 म्हणेजच भारतीय चलनानुसार 12,617 रुपये पासून सुरू होतात. या पॅकेजमध्ये तीन सुपर 4 सामने समाविष्ट आहेत. म्हणजेच हे तिकिट खरेदी केल्यावर प्रेक्षकांना तीन सुपर 4 सामने पाहुयाला मिळू शकतात. ज्यात श्रीलंका विरुद्ध बांग्लादेश, भारत विरुद्ध पाकिस्तान, भारत विरुद्ध बांग्लादेश या सामन्यांचा समावेश आहे. 

दुसरं पॅकेज :

पॅकेज बी मधील तिकिटांची किंमत सुद्धा AED 525 म्हणेजच भारतीय चलनानुसार 12,617 रुपये इतकी आहे. या पॅकेजमध्ये दोन सुपर 4 सामने आणि आशिया कप फायनलचा समावेश आहे. हे पॅकेज घेऊन प्रेक्षक पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश, भारत विरुद्ध श्रीलंका आणि 28 सप्टेंबरचा फायनल सामना पाहू शकतात. 

सुपर-4 सामान्यांचं संपूर्ण शेड्युल : 

20 सप्टेंबर - श्रीलंका विरुद्ध बांग्लादेश
21 सप्टेंबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान
23 सप्टेंबर - पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका
24 सप्टेंबर - भारत विरुद्ध बांग्लादेश
25 सप्टेंबर - पाकिस्तान विरुद्ध बांग्लादेश
26 सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका
28 सप्टेंबर - फायनल सामना 
29 सप्टेंबर - रिजर्व डे

FAQ : 

आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 सामन्यांची तिकिटे कुठून खरेदी करू शकतो?

आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 सामन्यांची आणि फायनलची तिकिटे Platinumlist.net या अधिकृत वेबसाइटवरून खरेदी करू शकता. ही वेबसाइट ही स्पर्धेची अधिकृत टिकिटिंग पार्टनर आहे, ज्यात दुबई आणि अबू धाबी येथील सर्व सामने समाविष्ट आहेत.

तिकिट खरेदी करताना काय मर्यादा आहेत?

प्रत्येक व्यक्ती सामन्यानुसार जास्तीत जास्त 10 तिकिटे खरेदी करू शकते. भारत विरुद्ध पाकिस्तान, सेमीफायनल किंवा फायनलसाठी ही मर्यादा 4 तिकिटांपर्यंत आहे. अनधिकृत विक्रेत्यांकडून तिकिटे खरेदी करू नका, कारण ते अमान्य असू शकतात.

तिकिट रद्द करण्याची धोरण काय आहे?

रद्द करण्याची धोरण Platinumlist.net च्या नियमांनुसार असते. सामान्यत: रद्द केल्यास रिफंड मिळू शकतो, पण सामन्याच्या तारखेनुसार शुल्क लागू शकते. तपशील वेबसाइटवर तपासा.

About the Author
Tags:
IND vs PakAsia Cup 2025Cricket Newsteam india

इतर बातम्या

डोळ्यांत अश्रू, हातात फुले घेऊन हजारो चाहत्यांनी झुबीन गर्ग...

मनोरंजन