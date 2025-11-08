English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वर्ल्ड कप फाइनलपूर्वी सचिन तेंडुलकरने हरमनप्रीतला काय सांगितलं? आता उघड झाला मोठा खुलासा

Sachin Tendulkar call Harmanpreet Kaur: आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 च्या अंतिम सामन्यात, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 8, 2025, 12:41 PM IST
वर्ल्ड कप फाइनलपूर्वी सचिन तेंडुलकरने हरमनप्रीतला काय सांगितलं? आता उघड झाला मोठा खुलासा
What Sachin Tendulkar Told Harmanpreet Kaur Before the World Cup Final: The Big Reveal

Harmanpreet Kaur Got Call From Sachin Tendulkar: ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच इतिहास रचला. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारताने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत वर्ल्ड कप जिंकला. पुरुषांच्या क्रिकेटनंतर आता महिला संघानेही भारताच्या नावावर वनडे विश्वविजेतेपदाची नोंद केली आहे. या ऐतिहासिक क्षणामागे केवळ मैदानावरील संघर्षच नव्हता, तर मानसिक तयारीही मोठी होती. आणि या मानसिक तयारीमध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचा एक महत्त्वपूर्ण सल्ला मोठी भूमिका बजावून गेला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंडुलकरने काय सांगितलं?

वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने ICC रिव्ह्यूमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, फायनल सामन्याच्या आधी स्वतः सचिन तेंडुलकर यांनी फोन करीत तिला आणि संघाला खास मार्गदर्शन दिलं होतं. हरमनप्रीत म्हणाली, "मॅचपूर्वी सचिन सरांचा फोन आला. त्यांनी त्यांचा अनुभव आम्हाला सांगितला. त्यांनी सांगितलं की सामना कितीही मोठा असला तरी संतुलन राखणं खूप महत्त्वाचं असतं. सामना वेगाने चालू असेल तरी घाईत निर्णय घेऊ नका. जर तुम्हीही घाई केली, तर चुका होऊ शकतात आणि सामना हातून निसटू शकतो."

हे ही वाचा: World Cup 2025: ट्रॉफी घेण्यापूर्वी कर्णधार हरमनप्रीत कौरची 'ही' इच्छा पूर्ण करण्यास जय शहांनी दिला नकार, VIDEO व्हायरल!

 

सचिनचा हा सल्ला संघासाठी टर्निंग पॉइंट ठरला. भारतीय संघाने फायनलमध्ये धीर आणि योजनाबद्ध क्रिकेट खेळले, ज्याचा फायदा मोठ्या विजयाच्या रूपात मिळाला.

"वर्ल्ड चॅम्पियन" वेगळीच फिलिंग 

हरमनप्रीत पुढे म्हणाली, "मी जेव्हा जेव्हा सचिन सरांना भेटते, तेव्हा ते मला हसत 'वर्ल्ड चॅम्पियन' म्हणतात. त्या क्षणी जो अभिमान वाटतो तो शब्दांत सांगता येणार नाही." तिने आणखी एक खास गोष्ट सांगितली की,  तिचे आई-वडील फायनलमध्ये मैदानात उपस्थित होते. हरमनप्रीत म्हणाली, "लहानपणापासून ते ऐकत होते की भारतासाठी खेळायचं, कॅप्टन्सी करायची आणि वर्ल्ड कप जिंकायचा. त्यांच्या समोर हा क्षण पूर्ण करणे माझ्यासाठी आयुष्यभर लक्षात राहील."

हे ही वाचा: Mumbai Indians: मुंबई इंडियन्सकडे एक दुर्दैवी खेळाडू, त्याने अर्धशतक केले तर संघ हरतो! कोण आहे हा?

 

फायनल सामन्याचा निकाल

फायनलमध्ये भारताने प्रथम फलंदाजी करत 298 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिका 246 धावांवर रोखली गेली आणि भारताने एक भव्य विजय नोंदवत विश्वचषक आपल्या हातात घेतला. 2017 च्या वेदनेतून उठून, 2025 मध्ये हरमनप्रीतने अखेर स्वप्न साकार केले आणि भारत विश्वविजेता झाला. 

 

हे ही वाचा: Women’s ODI World Cup: राज्य सरकारकडून महाराष्ट्राच्या लेकींचा गौरव! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले 'इतके' कोटी

 

हा विजय म्हणजे नवी प्रेरणा

या विजयानंतर देशभरातील मुलींना नवी दिशा मिळाली आहे. या ट्रॉफीने हे सिद्ध केले की महिला क्रिकेट आता केवळ खेळ नाही, तर अभिमान आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
sachin tendulkarHarmanpreet KaurICC Women World Cup 2025

इतर बातम्या

एकदम येक नंबर! लग्नाची वरात थेट JCB तून आली दारात; कोल्हापू...

महाराष्ट्र बातम्या