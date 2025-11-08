वर्ल्ड कप फाइनलपूर्वी सचिन तेंडुलकरने हरमनप्रीतला काय सांगितलं? आता उघड झाला मोठा खुलासा

Harmanpreet Kaur Got Call From Sachin Tendulkar: ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच इतिहास रचला. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारताने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत वर्ल्ड कप जिंकला. पुरुषांच्या क्रिकेटनंतर आता महिला संघानेही भारताच्या नावावर वनडे विश्वविजेतेपदाची नोंद केली आहे. या ऐतिहासिक क्षणामागे केवळ मैदानावरील संघर्षच नव्हता, तर मानसिक तयारीही मोठी होती. आणि या मानसिक तयारीमध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांचा एक महत्त्वपूर्ण सल्ला मोठी भूमिका बजावून गेला आहे.
वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर हरमनप्रीत कौरने ICC रिव्ह्यूमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, फायनल सामन्याच्या आधी स्वतः सचिन तेंडुलकर यांनी फोन करीत तिला आणि संघाला खास मार्गदर्शन दिलं होतं. हरमनप्रीत म्हणाली, "मॅचपूर्वी सचिन सरांचा फोन आला. त्यांनी त्यांचा अनुभव आम्हाला सांगितला. त्यांनी सांगितलं की सामना कितीही मोठा असला तरी संतुलन राखणं खूप महत्त्वाचं असतं. सामना वेगाने चालू असेल तरी घाईत निर्णय घेऊ नका. जर तुम्हीही घाई केली, तर चुका होऊ शकतात आणि सामना हातून निसटू शकतो."
सचिनचा हा सल्ला संघासाठी टर्निंग पॉइंट ठरला. भारतीय संघाने फायनलमध्ये धीर आणि योजनाबद्ध क्रिकेट खेळले, ज्याचा फायदा मोठ्या विजयाच्या रूपात मिळाला.
हरमनप्रीत पुढे म्हणाली, "मी जेव्हा जेव्हा सचिन सरांना भेटते, तेव्हा ते मला हसत 'वर्ल्ड चॅम्पियन' म्हणतात. त्या क्षणी जो अभिमान वाटतो तो शब्दांत सांगता येणार नाही." तिने आणखी एक खास गोष्ट सांगितली की, तिचे आई-वडील फायनलमध्ये मैदानात उपस्थित होते. हरमनप्रीत म्हणाली, "लहानपणापासून ते ऐकत होते की भारतासाठी खेळायचं, कॅप्टन्सी करायची आणि वर्ल्ड कप जिंकायचा. त्यांच्या समोर हा क्षण पूर्ण करणे माझ्यासाठी आयुष्यभर लक्षात राहील."
फायनलमध्ये भारताने प्रथम फलंदाजी करत 298 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिका 246 धावांवर रोखली गेली आणि भारताने एक भव्य विजय नोंदवत विश्वचषक आपल्या हातात घेतला. 2017 च्या वेदनेतून उठून, 2025 मध्ये हरमनप्रीतने अखेर स्वप्न साकार केले आणि भारत विश्वविजेता झाला.
Congratulations to #TeamIndia on winning their maiden ICC Women's Cricket World Cup
Take. A. Bow #WomenInBlue | #CWC25 | #Final | #INDvSA pic.twitter.com/rYIFjasxmc
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
या विजयानंतर देशभरातील मुलींना नवी दिशा मिळाली आहे. या ट्रॉफीने हे सिद्ध केले की महिला क्रिकेट आता केवळ खेळ नाही, तर अभिमान आहे.