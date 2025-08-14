कानात टॉप्स, डोळ्यावर गॉगल... ED कार्यालयात पोहचला सुरेश रैना, 9 तासांच्या चौकशीत काय झालं जाणून घ्या

Suresh Raina Online Betting App Case: पूर्व भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैना सध्या एका मोठ्या वादात अडकला आहे. 1xBET नावाच्या एका अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी अॅपशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात बुधवारी त्यांना प्रवर्तन संचालनालयाच्या (ED) समोर हजर राहावे लागले. हा अॅप भारतात कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे बंदीस्त असला तरी परदेशातून तो मोठ्या प्रमाणात ऑपरेट केला जातो. क्रिकेट सामने, इतर खेळ आणि विविध ऑनलाइन गेम्सवर सट्टा लावण्यासाठी या अॅपचा वापर केला जातो.
बुधवारी सकाळी अंदाजे 11 वाजता सुरेश रैना हलक्या ब्राऊन रंगाचा शर्ट, डोळ्यांवर काळा चष्मा आणि कानात टॉप्स घालून ईडीच्या दिल्ली मुख्यालयात पोहोचला. प्रवेश करण्यापूर्वी त्याला सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स (CISF) आणि ईडीचे अधिकारी गाठून काही मिनिटे चर्चा करताना पाहिले गेले. त्यावेळी त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट ताण जाणवत होता. ईडीच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, रैनाची चौकशी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत करण्यात आली. या चौकशीत रैनाला अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न विचारण्यात आले.
1xBET अॅपविषयी त्यांना नेमकी किती माहिती होती?
अॅप भारतात बंदीस्त असतानाही त्यांनी त्याचे प्रमोशन का केले?
ब्रँड अॅम्बेसेडर बनण्यासाठी कोणता करार करण्यात आला?
या करारातून त्यांना किती रक्कम मिळाली आणि ती कोणत्या बँक खात्यात जमा झाली?
या पैशांचा व्यवहार देशांतर्गत झाला की परदेशातून?
अधिकाऱ्यांच्या मते, ईडीला या चौकशीतून केवळ रैनाच्या भूमिकेबाबतच नव्हे तर अॅपशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या संपूर्ण साखळीबाबत महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. चौकशी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत, जवळपास 9 तास अखंडपणे चालली. मात्र बाहेर आल्यानंतर रैनाने माध्यमांशी संवाद साधण्यास नकार दिला आणि थेट घराकडे रवाना झाला.
1xBET हा अॅप भारतात कायदेशीररीत्या मान्यता नसलेला असून सरकारने त्यावर बंदी घातली आहे. तरीही परदेशी सर्व्हरच्या माध्यमातून तो भारतातील लाखो वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचतो. डिसेंबर 2024 मध्ये या अॅपने सुरेश रैनाला आपला ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून जाहीर केले. जाहिरात मोहिमेत रैनाचा चेहरा वापरून या अॅपची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी करण्यात आली. अशा अॅप्सविरोधात ईडीने गेल्या काही महिन्यांपासून मोहीम उघडली आहे. कारण या प्लॅटफॉर्म्सवर सट्टेबाजीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर मनी लॉन्ड्रिंग होत असल्याचा संशय आहे. तसेच लोकांकडून आणि गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारी यंत्रणेकडे पोहोचल्या आहेत. अहवालानुसार, भारतात ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सचे अंदाजे 22 कोटी सक्रिय वापरकर्ते आहेत.
रैनाने चौकशीत नेमके काय सांगितले, त्यांची भूमिका काय होती आणि अॅपशी संबंध ठेवताना त्यांना त्याच्या कायदेशीर स्थितीबाबत माहिती होती का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ईडीच्या पुढील तपासानंतरच या प्रकरणात त्यांच्यावर काही ठोस कारवाई होते की नाही हे ठरेल. मात्र या प्रकरणामुळे भारतीय क्रीडा जगतात एकदा पुन्हा सेलिब्रिटींनी कोणते ब्रँड्स प्रमोट करावेत याबाबतचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.