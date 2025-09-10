English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबई, कोलकाता नव्हे तर 'या' स्टेडियमवर रंगणार T20 World Cup-2026 ची फायनल! पाकिस्तानच्या सहभागामुळे बदलू शकते समीकरण

T20 World Cup 2026 Final Venue: पुढील वर्षी भारत T20  विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करणार आहे. भारताला 10 वर्षांनंतर T20 विश्वचषकाचे यजमानपद मिळाले आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये भारत यजमान होता. आयसीसीकडून काही गोष्टी जवळजवळ निश्चित झाल्या आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 10, 2025, 11:00 AM IST
मुंबई, कोलकाता नव्हे तर 'या' स्टेडियमवर रंगणार T20 World Cup-2026 ची फायनल! पाकिस्तानच्या सहभागामुळे बदलू शकते समीकरण

T20 World Cup 2026 Final Venue: भारत पुढील वर्षी टी-20 विश्वचषकाचं आयोजन करणार आहे. तब्बल 10 वर्षांनंतर भारताला पुन्हा एकदा या स्पर्धेचं यजमानपद मिळालं आहे. याआधी 2016 मध्ये भारतात टी-20 वर्ल्ड कप झाला होता. आयसीसीकडून अजून अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झालेलं नसले तरी काही गोष्टी जवळजवळ निश्चित झाल्या आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

कुठे होणार फायनल सामना? 

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2026 च्या टी-20 वर्ल्ड कपचं फायनल अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवलं जाण्याची शक्यता आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्चदरम्यान पार पडणार आहे. मात्र पाकिस्तानने या स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतला किंवा नाही, यावरून फायनलच्या स्थळात बदल होण्याची शक्यता असून, कोलंबोलाही अंतिम सामन्याचं आयोजन मिळू शकतं.

किती संघ भाग घेणार? 

या वेळी एकूण 20 संघ विश्वचषकात भाग घेतील. भारतात किमान पाच आणि श्रीलंकेत दोन मैदानांवर सामने खेळवले जाणार आहेत. यापूर्वी 2024 मध्ये वेस्ट इंडिज आणि अमेरिकेत झालेल्या विश्वचषकाप्रमाणेच या वेळीही गट फेरी, सुपर आठ, उपांत्यपूर्व लढती अशा स्वरूपात सामने खेळले जातील. प्रत्येकी पाच संघांचे चार गट बनवले जातील आणि तिथून पुढच्या फेरीसाठी संघ निवडले जातील.

भारताकडून मोठ्या अपेक्षा 

भारत सध्या विद्यमान विजेता असल्याने त्यांच्याकडून या वेळी मोठ्या अपेक्षा असतील. 2024 मध्ये बारबाडोस येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत किताब जिंकला होता. 2016 मध्ये आपल्या घरच्या मैदानावर उपांत्य फेरीत पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यामुळे यजमान आणि विजेता म्हणून भारत या वेळेस आणखी दमदार कामगिरी करेल अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे.

FAQ

प्र.१ : टी-20 वर्ल्ड कप 2026 कुठे होणार आहे?

उ. – भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली ही स्पर्धा होणार आहे.

प्र.२ : या विश्वचषकाची तारीख कोणती आहे?

उ. – ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत होणार आहे.

प्र.३ : फायनल सामना कुठे खेळवला जाणार आहे?

उ. – अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र पाकिस्तानने स्पर्धेत सहभाग घेतला नाही तर कोलंबोला फायनलची मेजबानी मिळू शकते.

प्र.४ : या स्पर्धेत किती संघ भाग घेणार आहेत?

उ. – एकूण 20 संघ या वेळेस सहभागी होतील.

प्र.५ : सामने कुठल्या देशांत होणार आहेत?

उ. – भारतातील किमान 5 आणि श्रीलंकेतील 2 मैदानांवर सामने खेळले जातील.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Ahmedabad

इतर बातम्या

मोबाईलवर Asia Cup 2025 चा कसा पाहाल Live सामना? लाईव्ह स्ट्...

स्पोर्ट्स