मुंबई, कोलकाता नव्हे तर 'या' स्टेडियमवर रंगणार T20 World Cup-2026 ची फायनल! पाकिस्तानच्या सहभागामुळे बदलू शकते समीकरण

T20 World Cup 2026 Final Venue: भारत पुढील वर्षी टी-20 विश्वचषकाचं आयोजन करणार आहे. तब्बल 10 वर्षांनंतर भारताला पुन्हा एकदा या स्पर्धेचं यजमानपद मिळालं आहे. याआधी 2016 मध्ये भारतात टी-20 वर्ल्ड कप झाला होता. आयसीसीकडून अजून अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झालेलं नसले तरी काही गोष्टी जवळजवळ निश्चित झाल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2026 च्या टी-20 वर्ल्ड कपचं फायनल अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवलं जाण्याची शक्यता आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्चदरम्यान पार पडणार आहे. मात्र पाकिस्तानने या स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतला किंवा नाही, यावरून फायनलच्या स्थळात बदल होण्याची शक्यता असून, कोलंबोलाही अंतिम सामन्याचं आयोजन मिळू शकतं.
या वेळी एकूण 20 संघ विश्वचषकात भाग घेतील. भारतात किमान पाच आणि श्रीलंकेत दोन मैदानांवर सामने खेळवले जाणार आहेत. यापूर्वी 2024 मध्ये वेस्ट इंडिज आणि अमेरिकेत झालेल्या विश्वचषकाप्रमाणेच या वेळीही गट फेरी, सुपर आठ, उपांत्यपूर्व लढती अशा स्वरूपात सामने खेळले जातील. प्रत्येकी पाच संघांचे चार गट बनवले जातील आणि तिथून पुढच्या फेरीसाठी संघ निवडले जातील.
भारत सध्या विद्यमान विजेता असल्याने त्यांच्याकडून या वेळी मोठ्या अपेक्षा असतील. 2024 मध्ये बारबाडोस येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत किताब जिंकला होता. 2016 मध्ये आपल्या घरच्या मैदानावर उपांत्य फेरीत पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यामुळे यजमान आणि विजेता म्हणून भारत या वेळेस आणखी दमदार कामगिरी करेल अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे.
FAQ
उ. – भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली ही स्पर्धा होणार आहे.
उ. – ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत होणार आहे.
उ. – अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र पाकिस्तानने स्पर्धेत सहभाग घेतला नाही तर कोलंबोला फायनलची मेजबानी मिळू शकते.
उ. – एकूण 20 संघ या वेळेस सहभागी होतील.
उ. – भारतातील किमान 5 आणि श्रीलंकेतील 2 मैदानांवर सामने खेळले जातील.