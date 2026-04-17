KKR vs GT : अजिंक्य रहाणे पहिल्या विजयाच्या शोधात! केकेआरच्या या खेळाडूचा होणार पत्ता कट, कशी असेल दोन्ही संघाची Playing 11?

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans Playing 11 : कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 25 वा सामना खेळणार आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर खेळवला जाणार आहे. कोलकाता नाइट रायडर्सचा संघासाठी हा सामना फार महत्वाचा असणार आहे. सलग 4 सामने गमावल्यानंतर आता संघ पहिल्या विजयाच्या शोधात असणार आहे. तर दुसरीकडे गुजरात टायटन्सच्या संघाने मागील सामन्यांमध्ये विजय मिळवून स्पर्धेमध्ये मागील दोन सामन्यात चांगली कामगिरी केली आहे. आता आज गुजरातचा संघ हा स्पर्धेच्या तिसऱ्या विजयावर लक्ष करणार आहे. मागील काही सामन्यांमध्ये केकेआरच्या संघाचा सलामीवीर फलंदाज फिन अॅलन हा खराब फार्मशी झुंज देत आहे. मागील काही सामन्यामध्ये त्याने सातत्याने खराब कामगिरी केली आहे. आजच्या सामन्यामध्ये केकेआरचा संघ काही महत्वाचे बदल करण्याची शक्यता आहे.
कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये आगामी सामन्यामध्ये केकेआरचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे हा महत्वाचे बदल संघामध्ये करु शकतो. मागील काही सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने फारच निराशाजनक कामगिरी केली आहे. फिन अॅलन याच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. पण त्याने संघासाठी आतापर्यत अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केलेली नाही. केकेआरच्या संघामध्ये बेंचवर बसलेला टिम साइफर्ट याने विश्वचषकामध्ये चांगली कामगिरी केली होती त्यामुळे आज त्याला संघामध्ये जागा मिळू शकते. त्याचबरोबर केकेआरचा आयपीएल 2026 मधील सर्वात महागडा खेळाडू कॅमेरॅान ग्रीन हा या सिझनमध्ये पूर्णपणे फेल झाला आहे.
केकेआरच्या संघातील गोलंदाजांनी या सिझनमध्ये फारच निराशाजनक कामगिरी केली आहे. स्पर्धेच्या सुरुवातीला काही खेळाडू जखमी झाल्यामुळे संघाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता कार्तिक त्यागी आणि वैभव अरोडा यांच्यावर संघाची जबाबदारी असणार आहे.
केकेआरची संभाव्य प्लेइंग 11 - फिन ऍलन/टिम सेफर्ट, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), अंहकृष रघुवंशी, कॅमेरॉन ग्रीन, रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, रोवमन पॉवेल, अनुकुल रॉय, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी.
इम्पॅक्ट खेळाडू - वरूण चक्रवर्ती
गुजरात टायटन्सच्या प्लेइंग 11 बद्दल सांगायचे झाले तर संघाने मागील दोन सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे त्यामुळे संघ फार काही बदल करणार नाही. संघ आजचा सामना त्याच्या घरच्या मैदानावर खेळताना दिसणार आहे. संघ सध्या गुणतालिकेमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे. प्रसिद्ध कृष्णा याने संघासाठी चांगली गोलंदाजी केली आहे त्याचबरोबर फलंदाजीची देखील प्रभावशाली कामगिरी राहिली आहे. आता संघ आज कशी कामगिरी करेल याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे.
जीटीची संभाव्य प्लेइंग 11 - शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, रशीद खान, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, प्रसीद्ध कृष्णा.
इम्पॅक्ट खेळाडू - मोहम्मद सिराज, शाहरुख खा