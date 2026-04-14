CSK vs KKR Playing 11 : चेन्नईविरुद्ध पाथिरानाला संधी मिळणार का? धोनीच्या पुनरागमनाकडेही सर्वांचे लक्ष, नजर टाका संभाव्य प्लेइंग 11 वर

the KKR vs CSK match Possible playing 11 : आयपीएल 2026 चा 22 वा सामना आज खेळवला जाणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. याचे कारण म्हणजेच कोलकता नाईट राईडर्सच्या संघाने आतापर्यत एकही सामना जिंकलेला नाही तर चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने मागील सामन्यामध्ये एकमेव सामना जिंकला आहे. आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेत तळाशी असलेले दोन संघ मंगळवारी आमनेसामने येणार आहेत. पाच वेळचे विजेते चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि तीन वेळचे आयपीएल विजेते कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. मात्र, मागील सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला पराभूत करून विजयाचे खाते उघडल्याने सीएसकेला दिलासा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे केकेआर अजूनही विजयाविना आहे.
खेळाच्या प्रत्येक विभागात चांगली कामगिरी करत सीएसकेने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध या हंगामातील आपला पहिला विजय नोंदवला. 56 चेंडूंमध्ये नाबाद 115 धावा करून संजू सॅमसन या विजयाचा नायक ठरला. यानंतर त्यांच्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. तंदुरुस्त झालेल्या देवाल्ड ब्रेविसच्या पुनरागमनामुळे सीएसकेला आपल्या गोलंदाजीच्या संयोजनात बदल करता आले, आता सर्वाना धोनी संघामध्ये पुनरागमन करणार का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. देवाल्ड ब्रेविसच्या पुनरागमनामुळे दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध 212 धावांचा बचाव करण्यास मदत झाली. फलंदाजीबद्दल बोलायचे झाल्यास, सीएसकेसाठी आपल्या पदार्पणाच्या हंगामात सॅमसनने शेवटपर्यंत धावा केल्या. पहिल्या सहा षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी करून त्याने आपला खरा खेळ दाखवला.
कर्णधार ऋतुराज गायकवाडचा फॉर्म सीएसकेसाठी चिंतेचा विषय आहे. संघर्ष करणाऱ्या केकेआरविरुद्ध मोठी खेळी करून तो आपला फॉर्म परत मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच जाहीर करण्यात आले होते की, पोटरीच्या स्नायूला झालेल्या दुखापतीमुळे महेंद्रसिंग धोनी काही आठवड्यांसाठी संघाबाहेर राहील. मागच्या सामन्यात गायकवाडने संकेत दिले होते की, हा स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज लवकरच संघात परत येईल. धोनी केकेआरविरुद्ध खेळतो की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
दुसरीकडे, केकेआर विजयासाठी आतुर आहे. लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध ते विजयाच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, पण मुकुल चौधरीच्या शानदार खेळीने अजिंक्य रहाणे आणि त्याच्या संघाला पहिला विजय मिळवण्यापासून रोखले. मागील सामन्यात कॅमेरॉन ग्रीनने केकेआरसाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. हा अष्टपैलू खेळाडू चेपॉकमध्ये शानदार कामगिरी करून आपल्या मोठ्या किमतीला न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचप्रमाणे, रिंकू सिंग मधल्या फळीत धावा करण्यास उत्सुक आहे आणि मंगळवारचा दिवस त्याच्यासाठी खास असू शकतो.
केकेआरला आशा आहे की, वरुण चक्रवर्ती सरावानंतर त्याच्या घरच्या मैदानावर, चेपॉकमध्ये, खेळण्यासाठी सज्ज होईल . जरी तो फॉर्ममध्ये नसला तरी, चांगली बातमी ही आहे की तो गेल्या काही दिवसांपासून सराव करत आहे, परंतु सामन्याच्या एक दिवस आधी त्याच्या डाव्या हाताला टेप लावण्यात आला होता. केकेआर सरावानंतर त्याच्या सहभागाबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मथिशा पाथिरानाला केकेआरमध्ये सामील होण्याची परवानगी मिळाली आहे, परंतु तो या सामन्यात खेळणार नाही.
सीएसके : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, सरफराज खान, जेमी ओव्हरटन, अकिल हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद.
केकेआर : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगकृष रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, रिंकू सिंग, रोवमन पॉवेल, रमणदीप सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय/वरूण चक्रवर्ती, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी.