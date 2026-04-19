PBKS vs LSG : खराब फलंदाजीनंतर रिषभ पंत संघात बदल करणार का? कशी असेल संघाची playing 11

पंजाब किंग्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा29 वा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 कशी असणार याकडे एकदा नजर टाका. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 19, 2026, 04:14 PM IST
Probable playing 11 for Punjab Kings vs Lucknow Super Giants match : पंजाब किंग्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स आज आमनेसामने असणार आहेत. यामध्ये पंजाब किंग्सचा संघ या सिझनमध्ये दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. पंजाब किंग्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यामध्ये आज मुल्लापूर येथे सामना खेळणार आहे.  आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने आतापर्यत मुल्लापूर येथे एकही सामना गमावलेला नाही. यामध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाला मागील सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पंजाब किंग्सने मागील सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा पराभव केला होता. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी असणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 

कशी असेल संघाची प्लेइंग 11 

पंजाब किंग्सचा संघ दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यने मागील काही सांमन्यामध्ये मॅचविनिंग खेळी खेळल्या आहेत. आज त्याच्या कामगिरीवर सर्वाची नजर असणार आहे. लखनऊचा संघ आज सामन्यामध्ये काही बदल करु शकतो मागील सामन्यामध्ये पराभवानंतर रिषभ पंत संघामध्ये बदल करणार का? याकडे सर्वाच्या नजरा आहेत. पंजाब किंग्सने आतापर्यत एकही सामना गमावलेला नाही. त्यामुळे संघ फार काही बदल करणार नाही असा अंदाज लावला जात आहे. 

पंजाबच्या संघामध्ये हा एक मोठा बदल होण्याची शक्यता

पंजाब किंग्सच्या संघाने आतापर्यत कमालीची कामगिरी केली आहे. पण संघामधील नेहल वढेराच्या कामगिरीवर अजूनही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याला आज जर प्लेइंग 11 मधून बाहेर केले तर त्याच्या जागेवर विष्णू विनोद याला संघामध्ये स्थान मिळू शकते. संघाचा फिरकी गोलंदाज हरप्रीत ब्रार याला संघामध्ये स्थान मिळाले नाही. त्याला आजच्या सामन्यामध्ये खेळण्याची संधी मिळणार की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. 

पंजाब किंग्स संभाव्य प्लेइंग 11 

प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), विष्णू विनोद, मार्कस स्टॉइनिस, शशांक सिंग, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल. 

इम्पॅक्ट प्लेयर - प्रियांश आर्य

लखनऊ सुपर जायंट्सच्या या फलंदाजांचा होणार पत्ता कट

लखनऊ सुपर जायंट्सची फलंदाजी मागील सामन्यामध्ये पूर्णपणे फेल झाली होती. संघाच्या रनरेटबद्दल सांगायचे झाले तर संघाचा रन रेट फक्त 8.1 आहे. मुकुल चौधरी हा संघाचा सर्वाधिक धावा करणार फलंदाज आहे त्याने आतापर्यत 127 धावा केल्या आहेत. मागील सिझनमध्ये एडन मारक्रम आणि मिचेल मार्श हे चांगल्या फार्ममध्ये पाहायला मिळाले होते पण या सिझनमध्ये ते फार काही प्रभावी कामगिरी करु शकले नाही. मागील काही सांमन्यामध्ये मोहम्मद शमी आणि प्रिंस यादव यांनी कमालीची कामगिरी केली आहे. 

लखनऊ सुपर जायंट्स संभाव्य प्लेइंग 11 

एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कर्णधार), आयुष बडोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मयंक यादव/दिग्वेश राठी

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

