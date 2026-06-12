/IND vs AFG : इशान किशन की यशस्वी जयस्वाल? कशी असेल पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाची Playing 11

IND vs AFG, Team India Playing 11 : भारतीय संघाचा एकमेव कसोटी सामना पार पडला या सामन्यात भारताच्या संघाने मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता. आता टीम इंडिया आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची मालिका होणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना हा 13 जून रोजी खेळवला जाणार आहे, भारतीय संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करणार आहे तर काही नव्या खेळाडूंना यामध्ये संधी मिळू शकते. तर विराट कोहली या या मालिकतून दुखापतीमुळे बाहेर झाला आहे त्याच्या जागेवर बदली खेळाडू म्हणून यशस्वी जयस्वालची घोषणा करण्यात आली आहे. आता एकदिवसीय मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाची प्लेइंग 11 कशी असू शकते यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये पहिला मालिकेचा सामना धर्मशाला येथील एचपीसीए स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. आता सर्वाची नजर ही आगामी मालिकेच्या सामन्यांवर असणार आहे. मालिका सुरु होण्याआधीच भारताच्या संघातील दोन खेळाडू हे मालिकेमधून बाहेर झाले आहेत, विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या मालिकेतून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे आता भारतीय संघामध्ये काही निश्चित बदल पाहायला मिळणार आहेत यामध्ये आता सामन्यांआधी भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंगल 11 काय असणार आहे यासंदर्भात वाचा.
अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा आणि भारताचा कर्णधार शुभमन गिल हा डावाची सुरुवात करेल. यशस्वी जयस्वाल देखील संघाचा भाग आहे पण त्याला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार की नाही यावर अजुनही प्रश्नचिन्ह आहे. विराट कोहली संघामध्ये नसल्यामुळे मग तिसऱ्या क्रमांकावर इशान किशनला खेळण्याची संधी मिळू शकते. इशान किशनने एकदिवसीय शेवटचा सामना हा 11ऑक्टोबर 2023 रोजी खेळला होता. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये हैदराबादसाठी तिसऱ्या क्रमांकावर चांगली कामगिरी केली होती. तर टी20 संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर हा चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, संघाचा विकेटकिपर केएल राहुल हा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करु शकतो.
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हार्दिक पांड्या जखमी झाल्यामुळे नितिश कुमार रेड्डीला संघामध्ये खेळण्यासाठी सुवर्णसंधी मिळू शकते. वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव हे फिरकी गोलंदाजी भूमिका साकारतील. या मालिकेमध्ये जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज हे भारतीय संघाचा या मालिकेत भाग नाही तर त्यामुळे प्रिंन्स यादवला संधी मिळणार का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. प्रसिद्ध कृष्णासोबत अर्शदीप सिंग वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल.