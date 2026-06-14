/Women’s T20 World Cup : पाकिस्तानी कर्णधार भारतासाठी ठरु शकतात धोका! कशी असेल दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

India vs Pakistan Playing 11 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान विश्वचषकाचा आज सामना खेळवला जाणार आहे, भारताचा संघ महिला टी20 विश्वचषकाच्या मोहिमेला आज सुरुवात करणार आहे. टीम इंडिया आज त्याच्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध विश्वचषकाचा सामना खेळून स्पर्धेला सुरुवात करणार आहेत. भारताचे नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करेल तर फातिमा सना ही पाकिस्तानची कर्णधार आहे. पाकिस्तानची कर्णधार भारतासाठी तिच्या गोलंदाजीने अडचणीत टाकू शकते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात रविवारी बर्मिंगहॅममधील एडजबॅस्टन येथे या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आता या पहिल्या महामुकाबल्यात दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी असणार यासंदर्भात जाणून घ्या.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्यात टीम इंडियासाठी भारती फुलमाली की यास्तिका भाटीया यांच्यामध्ये कोणाला संधी मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 2025 मध्ये एकदिवसीय विश्वचषकाच्या फायनलच्या सामन्यामध्ये मॅचविनिंग कॅच घेणारी अमनजोत कौर हिला दुखापतीमुळे संघात स्थान मिळवता आले नाही. त्यामुळे कर्णधार हरमनप्रीत कौरने भारती फुलमाली हिची निवड केली आहे. शेफाली वर्मा मागील काही सामन्यांमध्ये फार काही करु शकली नाही झालेल्या सराव सामन्यात देखील तिची निराशाजनक कामगिरी राहिली. स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा या ओपन करताना दिसतील.
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तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर यास्तिका भाटीया किंवा जेमिमाह रॉड्रिग्स यांना संधी मिळेल. यास्तिका भाटीयाला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले तर मग भारती फुलमालीला संधी मिळणार नाही. पाचव्या स्थानावर कर्णधार हरमन आणि रिचा घोष सहाव्या स्थानावर फलंदाजी करु शकेल. मागील सामन्यात रिचाने दमदार फटकेबाजी केली होती. दिप्ती शर्मा अडचणीत भारतासाठी चांगली फलंदाजी आणि गोलंदाजी करण्याचा तिच्याकडे अनुभव आहे. रेणुका सिंग, क्रांती गौड यांना संधी मिळू शकते. श्री चरणीला संधी दिली जाऊ शकते त्याचबरोबर युवा नंदनीनी शर्मा की अनुभवी अरुंधती रेड्डी यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
भारतीय महिला संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 :
स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी/रेणुका सिंग, क्रांती गौड, श्री चरणी, नंदनी शर्मा
पाकिस्तानी महिला संघाची संभाव्य प्लेइंग 11 :
मुनीबा अली, गुल फिरोजा, आयेशा जफर, सायरा जबीन, रमीन शमीम, आलिया रियाझ, फातिमा सना (कर्णधार), आयमान फातिमा, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इक्बाल