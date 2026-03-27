  • IPL 2026 Live Streaming: आयपीएल 2026 चे सामने कोणत्या Tv चॅनेल आणि मोबाईलवर लाईव्ह पाहता येणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर

IPL 2026 Live Streaming: आयपीएल 2026 चे सामने कोणत्या Tv चॅनेल आणि मोबाईलवर लाईव्ह पाहता येणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर

IPL 2026 Live Streaming: अवघ्या काही तासात IPL 2026 चा थरार सुरु होणार आहे. त्याआधी तुमची आयत्यावेळी गैरसोय होऊ नये म्हणून टीव्ही आणि मोबाईलवर सामने कुठे लाईव्ह पाहता येणार? याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 27, 2026, 03:21 PM IST
IPL 2026 Live Streaming: आयपीएल 2026 चे सामने कोणत्या Tv चॅनेल आणि मोबाईलवर लाईव्ह पाहता येणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर
When and how to watch IPL 2026 live streaming: क्रिकेटप्रेमींसाठी सर्वात मोठा उत्सव असलेला  इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) चा नवीन सीजन अगदी काही तासनावर आला आहे. 28 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत पुढील दोन महिने चाहत्यांना जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळणार आहे. देश-विदेशातील स्टार खेळाडू आणि तरुण टॅलेंट यांचा संगम या सीझनमध्ये पुन्हा एकदा रंगणार आहे. यंदाच्या हंगामात विराट कोहली, रोहित शर्मा, जोस बटलर यांसारखे दिग्गज खेळाडू मैदान गाजवताना दिसणार आहेत. त्याचबरोबर फिन एलन सारखे आक्रमक फलंदाजही चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेणार आहेत. आरसीबी विरुद्ध एसआरएच सामन्याने इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या हंगामाला सुरुवात होईल आणि लीग टप्पा 24 मे पर्यंत चालेल. सुमारे सव्वादोन महिने ही स्पर्धा चालते. आयपीएलचे टीव्ही आणि मोबाईलवर सामने कुठे लाईव्ह पाहता येणार याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घ्या. 

IPL 2026 कुठे पाहाल LIVE?

  • टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण: Star Sports नेटवर्क
  • ऑनलाइन लाईव्ह स्ट्रीमिंग: JioHotstar अ‍ॅप आणि वेबसाइट

 म्हणजेच तुम्ही टीव्ही, मोबाईल किंवा टॅबलेटवर कुठूनही सामना पाहू शकता.

 सामन्यांची वेळ काय? 

  • दिवसाचे सामने: दुपारी 3:30 वाजता
  • संध्याकाळचे सामने: रात्री 7:30 वाजता
  • टॉस: सामन्याच्या 30 मिनिटे आधी

पहिला सामना कोणामध्ये?

IPL 2026 ची सुरुवात धमाकेदार होणार आहे.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद असा पहिला सामना रंगणार आहे. 
स्थळ: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम
वेळ: संध्याकाळी 7:30

स्पर्धेचा कालावधी आणि फॉरमॅट कसा?

  • सुरुवात: 28 मार्च 2026
  • लीग स्टेज शेवट: 24 मे 2026
  • एकूण सामने: 70
  • शहरे: 12

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) ने यंदा शेड्यूल दोन टप्प्यांत जाहीर केले होते:

  • पहिला टप्पा: 28 मार्च ते 12 एप्रिल (20 सामने)
  • दुसरा टप्पा: 13 एप्रिल ते 24 मे (50 सामने)

यंदा काय आहे खास?

यंदाच्या IPL मध्ये अनुभवी खेळाडू आणि युवा स्टार्स यांच्यात जबरदस्त स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. मोठे स्कोअर, रोमांचक सामने आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंतचा थरार  हे सगळं पुन्हा एकदा क्रिकेटप्रेमींना अनुभवायला मिळणार आहे.

IPL 2026 हा केवळ क्रिकेट टूर्नामेंट नसून तो एक उत्सव आहे. टीव्हीवर Star Sports आणि मोबाईलवर JioHotstar यांच्या माध्यमातून तुम्ही प्रत्येक क्षण LIVE 28 मार्चपासून पाहू शकता.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

