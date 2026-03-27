IPL 2026 Live Streaming: आयपीएल 2026 चे सामने कोणत्या Tv चॅनेल आणि मोबाईलवर लाईव्ह पाहता येणार? जाणून घ्या एका क्लिकवर

When and how to watch IPL 2026 live streaming: क्रिकेटप्रेमींसाठी सर्वात मोठा उत्सव असलेला इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) चा नवीन सीजन अगदी काही तासनावर आला आहे. 28 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत पुढील दोन महिने चाहत्यांना जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळणार आहे. देश-विदेशातील स्टार खेळाडू आणि तरुण टॅलेंट यांचा संगम या सीझनमध्ये पुन्हा एकदा रंगणार आहे. यंदाच्या हंगामात विराट कोहली, रोहित शर्मा, जोस बटलर यांसारखे दिग्गज खेळाडू मैदान गाजवताना दिसणार आहेत. त्याचबरोबर फिन एलन सारखे आक्रमक फलंदाजही चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेणार आहेत. आरसीबी विरुद्ध एसआरएच सामन्याने इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या हंगामाला सुरुवात होईल आणि लीग टप्पा 24 मे पर्यंत चालेल. सुमारे सव्वादोन महिने ही स्पर्धा चालते. आयपीएलचे टीव्ही आणि मोबाईलवर सामने कुठे लाईव्ह पाहता येणार याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घ्या.
म्हणजेच तुम्ही टीव्ही, मोबाईल किंवा टॅबलेटवर कुठूनही सामना पाहू शकता.
IPL 2026 ची सुरुवात धमाकेदार होणार आहे.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद असा पहिला सामना रंगणार आहे.
स्थळ: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम
वेळ: संध्याकाळी 7:30
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) ने यंदा शेड्यूल दोन टप्प्यांत जाहीर केले होते:
यंदाच्या IPL मध्ये अनुभवी खेळाडू आणि युवा स्टार्स यांच्यात जबरदस्त स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. मोठे स्कोअर, रोमांचक सामने आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंतचा थरार हे सगळं पुन्हा एकदा क्रिकेटप्रेमींना अनुभवायला मिळणार आहे.
IPL 2026 हा केवळ क्रिकेट टूर्नामेंट नसून तो एक उत्सव आहे. टीव्हीवर Star Sports आणि मोबाईलवर JioHotstar यांच्या माध्यमातून तुम्ही प्रत्येक क्षण LIVE 28 मार्चपासून पाहू शकता.