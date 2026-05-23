/T20 World Cup 2026 मध्ये होणार धमाकेदार सुरुवात! पहिल्याच सामन्यात भारत पाकिस्तान आमनेसामने, वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

ICC Women T20 World Cup 2026 : महिला टी20 विश्वचषक 2026 सुरु व्हायला आता फक्त 19 दिवस शिल्लक राहिले आहेत, भारतीय महिला संघ विश्वचषकासाठी आता इंग्लंडला रवाना झाल्या आहेत. भारतीय संघाचे सामने कधी आणि कोणत्या मैदानावर होणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
ICC Women T20 World Cup 2026 : महिला टी20 विश्वचषक 2026 ला आता काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत, या स्पर्धेमध्ये दोन गट खेळवले जाणार आहे. पहिल्या गटामध्ये ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नेदरलॅन्ड, पाकिस्तान आणि साउथ आफ्रिका हे संघ आहेत. तर दुसऱ्या गटामध्ये इंग्लंड, आयर्लंड, न्यूझीलंड, स्कॅाटलंड, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिज हे संघ आहेत. भारतीय महिला टी20 संघाला या स्पर्धेमध्ये पाच सामने खेळावे लागणार आहेत. या स्पर्धेची सुरुवात ही 12 जूनपासून होणार आहे, तर भारताचा पहिला सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर आता भारताचा संघाची नजर ही टी20 विश्वचषकावर असणार आहे.
भारतीय महिला संघ हा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली खेळताना दिसणार आहे. तर स्मृती मानधना ही भारतीय संघाची उपकर्णधार असणार आहे. इंग्लंड या महिला टी20 विश्वचषकाचे आयोजन करणार आहे. पहिला सामना हा 12 जून रोजी श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे, हा सामना एडजबॅस्टन येथे होणार आहे. या स्पर्धेची ही दुसरीची आवृती आहे, ऑस्ट्रेलिया या स्पर्धेमध्ये सर्वात यशस्वी संघ म्हणून खेळेल. त्यांनी 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 आणि 2023 एकूण सहावेळा विजेतेपद कांगारुंनी पटकावले आहे.
भारतीय महिला संघामधील जेमिमा रॉड्रिग्स, श्री चरनी, श्रेयंका पाटील, स्मृती मानधना आणि शेफाली वर्मा या आज मुंबईच्या विमानतळावर दिसल्या. त्या आता विश्वचषकासाठी इंग्लंडला रवाना झाल्या आहेत. भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने संघ निवडीच्या परिषदेदरम्यान संघावर विश्व टी-२० चॅम्पियन बनण्याची क्षमता असल्याचा दावा तिने केला आहे. तिने पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले आहे की, कोणताही दबाव नाही, कोणताही अतिआत्मविश्वास नाही असे तिने सांगितले आहे.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकिपर), श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (विकेटकिपर), नंदनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौड, श्रेयंका पाटील, राधा यादव.
14 जून रोजी - भारत विरुद्ध पाकिस्तान - एडजबॅस्टन
17 जून रोजी - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स - लीड्समध्ये
21 जून रोजी - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - मँचेस्टर
25 जून रोजी - भारत विरुद्ध बांगलादेश - मँचेस्टर
28 जून रोजी - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया - लंडन