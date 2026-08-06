IND vs SL Live Streaming : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये तीन दिवसांचा सराव कसोटी सामना सुरु व्हायला काही तास शिल्लक आहे. मुख्य मालिका सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत पण त्याआधी भारताच्या संघासाठी हा सराव सामना महत्वाचा असणार आहे. हा सामना टीम इंडियासाठी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशीपच्या महत्वाच्या मालिकेच्या आधी होणार आहे. आता टीम इंडिया या सामन्यामध्ये त्यांना कोणत्या खेळाडूंना प्लेइंग 11 मध्ये स्थान द्यायचे याबद्दल प्रयोग करण्याची संधी असणार आहे. टीम इंडियाचे अनेक खेळाडू जखमी झाल्यामुळे अनेक बदली खेळाडूंना स्थान देण्यात आले आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणाऱ्या सराव सामना चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताच्या संघाला ब्ल्यूटीसीच्या अंतिम सामन्यात स्थान मजबूत करण्यासाठी या मालिकेत विजय मिळवणे गरजेचे असणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ हा मैदानात उतरेल आणि टीम इंडिया या मालिकेमध्ये कशी कामगिरी करेल याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. भारताचे अनेक महत्वाचे खेळाडू हे या मालिकेचा भाग नाहीत, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, नितीश कुमार रेड्डी हे महत्त्वाचे खेळाडू हे संघाचा भाग नाहीत. त्यामुळे युवा खेळाडूंवर टीम इंडियाची जबाबदारी असणार आहे. कसोटी मालिका सुरू होण्यापूर्वी, भारतीय संघ श्रीलंकन इलेव्हनविरुद्ध तीन दिवसीय सराव सामना खेळणार आहे. श्रीलंकेच्या फिरकीला अनुकूल खेळपट्ट्या आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी भारतीय खेळाडूंकरिता हा सराव सामना महत्त्वाचा मानला जातो. आता हा सराव सामना चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
भारत आणि श्रीलंका इलेव्हन यांच्यातील सराव सामना शुक्रवार, 7 ऑगस्ट रोजी सुरू होईल आणि 9 ऑगस्टपर्यंत चालेल. मूळतः चार दिवसांचा नियोजित असलेला हा सामना नंतर तीन दिवसांचा करण्यात आला. भारत आणि श्रीलंका इलेव्हन यांच्यातील सराव सामना कोलंबो येथील नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब मैदानावर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांना चांगली मदत करते आणि फलंदाजांना सावधपणे खेळावे लागेल.
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भारत आणि श्रीलंका इलेव्हन यांच्यातील सराव सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 10.00 वाजता सुरू होईल. हवामान स्वच्छ असल्यास, दररोज अंदाजे 90 ओव्हरचा खेळ होऊ शकतो आणि सामना अंदाजे सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत चालेल. भारत आणि श्रीलंका इलेव्हन यांच्यातील सराव सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चॅनल्सवर थेट प्रक्षेपित केला जाणार आहे. भारतीय चाहते येथे विविध भाषांमध्ये थेट सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.