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जिओहॅाटस्टारवर नाही 'या' अ‍ॅपवर पाहता येणार सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग! वाचा कधी आणि कुठे होणार मॅच?

आता टीम इंडिया या सामन्यामध्ये त्यांना कोणत्या खेळाडूंना प्लेइंग 11 मध्ये स्थान द्यायचे याबद्दल प्रयोग करण्याची संधी असणार आहे. टीम इंडियाचे अनेक खेळाडू जखमी झाल्यामुळे अनेक बदली खेळाडूंना स्थान देण्यात आले आहे. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणाऱ्या सराव सामना चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 06, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:12 PM IST
जिओहॅाटस्टारवर नाही 'या' अ‍ॅपवर पाहता येणार सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग! वाचा कधी आणि कुठे होणार मॅच?
Image Credit: भारत विरुद्ध श्रीलंका सराव सामन्यांची संपूर्ण माहिती (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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