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जिओहॅाटस्टारवर नाही 'येथे' पाहता येणार IND vs AFG सामन्याची Live Streaming! वाचा संपूर्ण माहिती

आता भारताचा क्रिकेट संघ आशियाई स्पर्धेमध्ये त्याचे गोल्ड मेडल डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करेल. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती लाईव्ह स्ट्रिमिंगची वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 27, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:26 PM IST
जिओहॅाटस्टारवर नाही 'येथे' पाहता येणार IND vs AFG सामन्याची Live Streaming! वाचा संपूर्ण माहिती
Image Credit: आशियाई खेळ भारतीय क्रिकेट संघाचा क्वाटर फायनल सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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जिओहॅाटस्टारवर नाही 'येथे' पाहता येणार IND vs AFG सामन्याची Live Streaming! वाचा संपूर्ण माहिती
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