जिओहॅाटस्टारवर नाही 'येथे' पाहता येणार IND vs AFG सामन्याची Live Streaming! वाचा संपूर्ण माहिती

Ind vs Afg Live Streaming : आशियाई खेळ 2026 चा पहिला सामना भारतीय क्रिकेट संघ खेळताना दिसणार आहे. भारताचा संघ आशियाई खेळाचा थेट क्वालिफाय सामना खेळणार आहे, हा सामना भारताचा अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे. टीम इंडिया श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली मैदानात उतरणार आहे, अफगाणिस्तानचा संघाला नुकत्याच झालेल्या टी20 मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने पराभूत केले होते. आता टीम इंडिया या स्पर्धेमध्ये त्याचे गोल्ड मेडल डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करेल. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती लाईव्ह स्ट्रिमिंगची वाचा.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये होणारा आशियाई खेळ 2026 चा क्वालिफाय सामना हा 28 सप्टेंबर रोजी सकाळी सुरु होणार आहे. उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क येथे खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाण वेळेनुसार 10.30 वाजता सुरु होणार आहे, या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी 10 वाजता मैदानात येतील. जपानमध्ये सामना असल्यामुळे तेथील परिस्थिती वेगळ्या असल्यामुळे भारताचा संघ या मैदानावर कशी कामगिरी करेल याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
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भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर पाहता येईल. तुम्ही सोनी लिव्ह ॲप वापरून तुमच्या मोबाईलवर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना पाहू शकता. हा सामना पाहण्यासाठी चाहत्यांना सब्स्क्रिबशन लागणार आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पहिला उपांत्यपूर्व सामना पाकिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यात होणार आहे.
संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर, यश ठाकूर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रराज निगम.