IND vs ZIM playing 11 : टीम इंडियाच्या प्लेइंग 11 मध्ये पहा बदल! 'या' चॅनेलवर पाहता येईल लाईव्ह स्ट्रिमिंग

IND vs ZIM : भारत विरुद्ध झिम्बाव्बे यांच्यामध्ये तिसऱ्या सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील दोन्ही सामन्यात टीम इंडियाची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाने 7 विकेट्सने विजय मिळवला होता तर दुसऱ्या सामन्यात भारताने झिम्बाव्बेला 90 धावांनी पराभूत केले. आजचा सामना हा एक टीम इंडियासाठी महत्वाचा असणार आहे त्याचे कारण म्हणजेच मागील दोन मालिकांमध्ये टीम इंडियाचा झालेला पराभव. भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल केले आहेत. आजच्या सामन्यात कोणत्या खेळाडूंना प्लेइंग 11 मध्ये संधी मिळाली यासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
भारताचे सलामीचे फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा असतील. आजच्या सामन्यात अभिषेक शर्माकडून धावा करण्याची अपेक्षा असेल. इशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. तो भारतीय संघासाठी यष्टीरक्षणाची जबाबदारीही सांभाळेल. कर्णधार श्रेयस अय्यर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. तिलक वर्मा पाचव्या क्रमांकावर आहे. सूर्यांश शेडगेला सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची आणि काही षटके गोलंदाजी करण्याची संधी मिळेल. रिंकू सिंग सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. रवी बिश्नोईला विशेषज्ञ फिरकी गोलंदाज म्हणून ठेवण्यात आले आहे.
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अशोक शर्मा, यश ठाकूर आणि मयंक यादव हे वेगवान गोलंदाजी विभागाचा भाग आहेत. भारताचा संपूर्ण प्लेइंग इलेव्हन खालीलप्रमाणे आहे.
भारत विरुद्ध झिम्बाव्बे यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली आहे, हा सामना क्रिकेट चाहते नवीन स्पोर्ट्स चॅनल 'युनाईट8' चॅनेलवर सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहायला मिळणार आहे. तर तुम्ही फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवरही सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.
ब्रायन बेनेट, बेन कुरन, डायन मायर्स, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, वेस्ली मधेवेरे, तादिवानाशे मारुमणी (विकेटकिपर), ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्याम्हुरी, वेलिंग्टन मसाकादझा, ब्लेसिंग मुझाराब.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, सूर्यांश शेडगे, रवी बिश्नोई, यश ठाकूर, मयंक यादव, अशोक शर्मा.