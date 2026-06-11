भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! ICC Women's T20 World Cup चे भारतीय वेळेनुसार किती वाजता पाहता येणार सामने? वाचा सविस्तर

Schedule for the ICC Women's T20 World Cup (according to Indian time) : भारतीय महिला संघ सध्या इंग्लंडमध्ये आहे, टीम इंडिया आता टी20 विश्वचषक 2026 साठी तयारी करत आहे. भारतीय महिला संघाचे सराव दोन सामने खेळवण्यात आले यामध्ये भारतीय महिला संघाने एक सामना वेस्ट इंडिजविरुद्ध जिंकला होता. तर इंग्लंडविरुद्ध झालेला दुसरा सामना हा भारताच्या संघाला 5 धावांनी गमावावा लागला. आता भारतीय महिला संघ या स्पर्धचे सुरुवात ही 14 जूनपासून करणार आहे. भारताचा पहिला सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. विश्वचषकाचे सामने हे इंग्लंडमध्ये असल्यामुळे अनेक क्रिकेट चाहत्यांना कन्फ्यूजन आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखात देणार आहोत.
महिला टी20 विश्वचषकाचा पहिला सामना हा इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. यजमान संघासमोर पहिल्याच सामन्यात श्रीलंकेचे आव्हान असणार आहे. विश्वचषकाचे बहुतेक सामने हे इंग्लिश वेळेनुसार खेळवले जाणार आहेत, त्यामुळे भारतीय वेळेनुसार हे सामने कधी आणि कुठे पाहता येतील यासंदर्भात जाणून घ्या. भारताचा संघ हा अ गटामध्ये आहे, या गटामध्ये पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, नेदरलँड्स आणि बांगलादेश यांचा समावेश आहे. या स्पर्धेचा अंतिम सामना हा 5 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे.
महिला टी20 विश्वचषक 2026 चे सामने हे स्थानिक वेळेनुसार 6.30 वाजता सुरु होणार आहेत, पण भारत आणि शेजारील श्रीलंका आणि बांग्लादेश या देशांमध्ये क्रिकेट चाहत्यांना सामने पाहण्यासाठी रात्री जागावे लागणार आहेत. जेव्हा इंग्लंडमध्ये सामना सुरु होण्याची वेळ म्हणजेच 6.30 होते तेव्हा भारतामध्ये 11 वाजलेले असतात. त्यामुळे, इतर संघांचे काही सामने भारतीय वेळेनुसार रात्री 11 वाजल्यापासून उपलब्ध असतील.
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भारतीय महिला संघाच्या सामन्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे, टीम इंडियाचे सामने हे इंग्लंडमध्ये दुपारी खेळवले जाणार आहेत. चांगली बातमी ही आहे की तुम्हाला भारतीय महिला संघाच्या सामन्यांसाठी रात्री उशिरापर्यंत जागे राहावे लागणार नाही. भारतीय संघाचे सामने हे दुपारी 2.30 वाजता सुरु होणार आहेत, त्यामुळे मग हे सामने भारतामध्ये क्रिकेट चाहत्यांना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7.00 वाजता पाहता येणार आहेत. त्याचबरोबर स्पर्धेचा उपांत्य सामना आणि अंतिम सामना देखील स्थानिक वेळेत 12 वाजता सुरु होणार आहे मग तो भारतामध्ये संध्याकाळी 7.00 वाजता पाहता येणार आहे.