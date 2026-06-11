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भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! ICC Women's T20 World Cup चे भारतीय वेळेनुसार किती वाजता पाहता येणार सामने? वाचा सविस्तर

Schedule for the ICC Women's T20 World Cup : आता भारतीय महिला संघ या स्पर्धचे सुरुवात ही 14 जूनपासून करणार आहे. भारताचा पहिला सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. विश्वचषकाचे सामने हे इंग्लंडमध्ये असल्यामुळे अनेक क्रिकेट चाहत्यांना कन्फ्यूजन आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखात देणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 11, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:42 PM IST
भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! ICC Women's T20 World Cup चे भारतीय वेळेनुसार किती वाजता पाहता येणार सामने? वाचा सविस्तर

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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