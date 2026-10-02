/वेस्ट इंडिजविरुद्ध टीम इंडिया मालिका एकतर्फी जिंकणार? वाचा Live streaming ची संपूर्ण माहिती

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये पुरुष क्रिकेट संघाचा तिसरा आणि एकदिवसीय मालिकेचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये एकतर्फी विजय मिळवून मालिका जिंकली आहे पण भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी ही मालिका एक मेजवानी होती त्याचे कारण म्हणजेच विराट कोहली रोहित शर्मा यांची कमालीची कामगिरी या मालिकेमध्ये पाहायला मिळाली. या मालिकेमध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने द्विशतक झळकावले तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीने देखील शतकीय खेळी खेळली आहे. या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये 3 ऑक्टोबर रोजी सामना खेळवला जाणार आहे, या सामन्याचे आयोजन हे पंजाबमधील पीसीए नवीन क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये भारताचा संघ वेस्ट इंडिजला व्हाईट व्हॅाश करण्याचा प्रयत्न करेल, या सामन्याला सुरुवात भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 2.00 दुपारी सुरुवात होणार आहे या सामन्यासाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी 1.30 वाजता मैदानात येतील. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहायला मिळणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टारवर येणार आहे.
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तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी, सर्वात मोठा प्रश्न भारतीय संघाच्या संयोजनाबद्दल आहे. प्रसिद्ध कृष्णा तिसऱ्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. नमन धीरच्या तंदुरुस्तीबद्दलही शंका आहेत. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान गोलंदाजी करताना नमन जखमी झाला होता. परिणामी, अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये दोन बदल निश्चित दिसत आहेत. अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज प्रसिद्धची जागा घेऊ शकतो. नितीश कुमार रेड्डीचेही अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये पुनरागमन होऊ शकते. नितीशला पहिल्या सामन्यात संधी देण्यात आली होती, पण तो गोलंदाजीने खूप महागडा ठरला.
दरम्यान, तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात, पाहुणा वेस्ट इंडिज संघ मालिकेतील पिछाडी कमी करण्याचा प्रयत्न करेल, तर भारताला मालिका ३-० ने जिंकण्याची संधी असेल. शाई होपच्या नेतृत्वाखाली वेस्ट इंडिजचे फलंदाज जोरदार धावा करत आहेत, परंतु त्यांच्या गोलंदाजीत लक्षणीय कमतरता दिसून आली आहे.
तिसऱ्या वनडेसाठी भारताचे संभाव्य प्लेइंग 11: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी , कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी आणि गुरनूर ब्रार.