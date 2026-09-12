सुपर संडेला जिओहॅाटस्टारवर नाही तर 'येथे' पाहता येणार भारताच्या दोन्ही संघाचे सामने! वाचा Live Streaming ची संपूर्ण माहिती

सुपर संडेला भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी सामन्यांची मेजवानी असणार आहे, रविवारी 13 सप्टेंबर रोजी टीम इंडियाचे एक नाही दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सामना होणार आहे, आशियाई गेम्सआधी ही दोन्ही संघासाठी मालिका होणार आहे. तर भारतीय महिला संघाने देखील सुरु असलेल्या महिला आशिया कप 2026 च्या फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. भारतीय महिला संघ आशिया कप 2026 च्या फायनलच्या सामन्यामध्ये श्रीलंका महिला संघासोबत टीम इंडिया खेळताना दिसणार आहे. या सामन्यांची लाईव्ह स्ट्रिमिंग कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान पहिला टी20 सामना हा दिल्लीतील अरुणजीतली मैदानावर खेळायला जाणार आहे. आशियाई गेम्स आधी भारताच्या संघासाठी आणि अफगाणिस्तानच्या संघासाठी ही मालिका महत्त्वाची असणार आहे. सुपर संडेमध्ये भारताचे दोन सामने खेळवले जाणार आहेत, भारतीय महिला संघ देखील आशिया कप फायनलचा सामना खेळणार आहे. तर टीम इंडिया अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेच्या पहिला सामना खेळणार आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये होणाऱ्या पहिल्या t-20 सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे होणार या संदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
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भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये होणारा पहिला टी20 सामना हा 13 सप्टेंबर रोजी अरुण जेटली मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला सुरुवात भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सामन्याला सुरुवात होणार आहेत. तर या सामन्याच्या अर्धा तासा आधी दोन्ही संघाचे कर्णधार हे मैदानात उतरतील आणि 6.30 मिनिटांनी नाणेफेक होईल. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये होणारा पहिला टी-20 सामना हा जिओ हॉटस्टारवर नाही तर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहायला मिळणार आहे तर ऑनलाइन या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग ही सोनी लिव्ह पाहता येणार आहे.
सेमी फायनलमध्ये बांगलादेशच्या संघाला पराभूत करून भारतीय महिला संघ हा अंतिम फेरीमध्ये पोहोचला आहे हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने दमदार कामगिरी करत एकही सामना न गमावता फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. भारताचा फायनल आशिया कप सामना हा श्रीलंकेविरुद्ध होणार आहे, श्रीलंकेच्या संघाने पाकिस्तानला सेमी फायनलच्या सामन्यांमध्ये पराभूत करून अंतिम फेरी गाठली आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये होणारा सामन्या आधी दोन्ही संघांनी या स्पर्धेमध्ये एकही सामना गमावलेला नाही. त्यामुळे दमदार फॉर्ममध्ये असलेल्या श्रीलंकेचे मोठे आव्हान भारतासमोर उभे होऊ शकते. भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणारा महिला आशिया कप फायनलचा सामना कधी आणि कुठे पाहायचं यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखांमध्ये मिळेल.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणारा महिला आशिया कप फायनलचा सामना हा 13 सप्टेंबर रोजी रविवारी खेळवला जाणार आहे. दुबईच्या दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर या सामन्याचे आयोजन केली जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार या सामन्याला सुरुवात रात्री 8 वाजता सुरू होणार आहे तर या सामन्याचे नाणेफेक करण्यासाठी दोन्ही कर्णधार हे 7.30 वाजता मैदानावर येतील आणि नाणेफेक होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहायला मिळणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग ही सोनी लिव्ह ॲपवर होणार आहे.