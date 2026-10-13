/युवराज सिंग आणि क्रिस गेल येणार आमनेसामने, काही तासात सुरु होणार सामना! वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार Live Streaming

एकिकडे भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये आज टी20 मालिकेचा चौथा सामना खेळवला जाणार आहे तर दुसरीकडे वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2026 ची स्पर्धा देखील सुरु आहे. या सामन्यामध्ये आज भारताचा संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळताना दिसणार आहे. युवराज सिंगच्या नेतृत्वाखाली भारताचा इंडिया चॅम्पियनच्या संघाने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला पण त्यानंतर टीम इंडियाला सलग तीन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन चॅम्पियन्सचा पराभव केला. त्यानंतर संघ सलग तीन सामने हरला. चौथ्या सामन्यातही इंडियन चॅम्पियन्स बांगलादेशकडून पराभूत झाले, ज्यामुळे त्यांचा उपांत्य फेरीचा मार्ग आणखी कठीण झाला.
गतविजेत्या भारताला आपल्या शेवटच्या तीन सामन्यांमध्ये सलग पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. ऑस्ट्रेलियाला हरवल्यानंतर, संघ इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि त्यानंतर बांगलादेशकडून पराभूत झाला. पाकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने, या सहा संघांच्या स्पर्धेत 13 सामन्यांनंतर भारत गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिका अव्वल स्थानावर आहे.
हे ही वाचा
भारतीय चॅम्पियन्स आपला शेवटचा साखळी सामना 13 ऑक्टोबर रोजी वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्सविरुद्ध खेळतील. येथून पुढे, भारतीय संघाचा निकाल केवळ त्यांच्या स्वतःच्या विजयावरच नाही, तर इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून आहे. भारतीय चॅम्पियन्स पाचव्या स्थानावर असले तरी, त्यांचा नेट रन रेट तिसऱ्या स्थानावरील ऑस्ट्रेलियन चॅम्पियन्स आणि पाचव्या स्थानावरील वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स या दोन्ही संघांपेक्षा चांगला आहे. जर भारतीय चॅम्पियन्सनी त्यांच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्सना हरवले, तर ते गुणतालिकेत थेट चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतील आणि उपांत्य फेरीतील आपले स्थानही निश्चित करू शकतील.
इंडिया चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स यांच्यामध्ये 13 ऑक्टोबर रोजी सामना खेळवला जाणार आहे. अरब अमिरातीमधील शारजा येथील शारजा क्रिकेट स्टेडियमवर या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. इंडिया चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात भारतीय वेळेनुसार 9.00 वाजता सुरु होणार आहे, तर या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी 8.30 वाजता मैदानात येतील. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवर पाहता येणार आहे.