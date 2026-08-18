/काही तासात सुरु होणार भारत-पाकिस्तान सामना! कधी आणि कुठे पाहता येणार Live Streaming?

IND vs PAK Match : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पाहायला प्रत्येक क्रिडा प्रेमींना उत्सुकता असते. सध्या अनेक खेळाच्या स्पर्धा सुरु आहेत, भारताचा पुरुष हॅाकी संघ सध्या विश्वचषक खेळत आहे. दोन्ही देशाचे चाहते हे सध्या हा सामना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत, भारताचे दोन लीग सामने झाले आहेत यामध्ये भारताच्या संघाला एक लीग सामन्यात विजय मिळला आहे तर एक सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता काही तासात भारत पाकिस्तान विश्वचषकात आमनेसामने येणार आहेत, त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये होणारा सामना भारतीय क्रिडा चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहायला मिळणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती.
ऑलिम्पिकमध्ये हॉकीच्या मैदानावर भारत पाकिस्तान 1956 मध्ये आमनेसामने आले होते. हे दोन्ही संघ आतापर्यत 183 वेळा आमनेसामने आले आहे, यामधील पाकिस्तानच्या संघाने 82 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे तर भारताच्या संघाने 69 वेळा सामने जिंकले आहेत. 32 सामने आतापर्यत ड्रॅा झाले आहेत, या आकडेवारीवरुन पाकिस्तानचे पारडे जड दिसत असले तरी आताचे चित्र फार वेगळे आहे. आकडेवारीनुसार, भारतीय संघ खूप मागे आहे. शिवाय, आतापर्यंत पाकिस्तानने भारताविरुद्ध अधिक गोल केले आहेत. पाकिस्तानने 407 गोल केले आहेत, तर भारताने 390 गोल केले आहेत.
हॉकी विश्वचषक 2026 सध्या सुरु आहे, या स्पर्धेमध्ये भारत पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये 19 ऑगस्ट रोजी सामना सुरु होणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 6.30 वाजता सुरू होईल. अॅमस्टेलवीन येथील वॅग्नर हॉकी स्टेडियमवर या सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्याचे टेलिव्हिजनवर थेट प्रक्षेपण हे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे, तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग चाहत्यांना जिओहॅाटस्टारवर पाहयला मिळणार आहे.
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भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी टीम इंडियाचे दोन लीग सामने झाले आहेत. भारताचा पहिला सामना हा वेल्सविरुद्ध 15 ऑगस्ट रोजी पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 3-1 असा विजय मिळवला. तर दुसऱ्या लीग सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला इंग्लंडविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. टीम इंडियासाठी तिसरा सामना हा निर्णायक असणार आहे.