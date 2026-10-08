/IND vs WI दुसरा सामना किती वाजता सुरु होणार? वाचा सामन्यांची संपूर्ण माहिती

एकदिवसीय मालिका झाल्यानंतर आता भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये टी20 मालिकेला सुरुवात झाली आहे. आशियाई गेम्स झाल्यानंतर भारताचा संघ जपानवरुन परतल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला मालिकेचा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने शतकीय खेळी खेळली आणि त्याच्या करिअरचे पहिले आंतरराष्ट्रीय टी20 शतक झळकावले. आता दुसरा सामना काही तासांमध्ये दोन्ही संघामध्ये खेळवला जाणार आहे, हा सामना चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी20 मालिकेतील दुसरा टी20 सामना गुरुवार, 9 ऑक्टोबर रोजी रांची येथील जेएससीए स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय संघ सलग दुसरा विजय मिळवण्याच्या प्रयत्नात असेल, तर वेस्ट इंडिज संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा टी20 सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7.00 वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी 6.30 वाजता नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील. जर सामना पूर्ण 20 षटकांपर्यंत खेळला गेला, तर तो रात्री 10.30 च्या सुमारास संपेल.
भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा टी20 सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. भारतीय चाहते स्टार स्पोर्ट्स टीव्हीवर विविध भाषांमध्ये या सामन्याचा थेट आनंद घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, सामन्याचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. पहिल्या सामन्यामध्ये अनेक खेळाडूंना संधी मिळाली नव्हती, पहिल्या सामन्यामध्ये नमन धीर याने भारतीय संघासाठी पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. या सामन्यामध्ये त्याने प्रभावी कामगिरी केली होती, तर वैभव सूर्यवंशीला पहिल्या सामन्यामध्ये बेंचवर बसवले होते.
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मयंक यादवची पहिल्या सामन्यामध्ये निराशाजनक कामगिरी राहिली होती त्यामुळे त्याला दुसऱ्या सामन्यामध्ये खेळण्याची संधी मिळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात एकूण ३२ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले असून, त्यात भारतीय संघाचे वर्चस्व राहिले आहे. भारताने 21 सामने जिंकले आहेत, तर वेस्ट इंडिजने केवळ 10 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.