Women's World Cup India: मुंबईत होणार ‘विक्ट्री परेड’? महिला टीम इंडियाच्या वर्ल्ड कप विजयानंतर BCCI कडून मोठं अपडेट

When is Women's World Cup India Victory Parade : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियममध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकत इतिहास रचला आहे. 2005 आणि 2017 च्या फायनलमधील पराभवानंतर अखेर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने खिताबावर कब्जा मिळवला. रोमांचक अंतिम सामन्यात भारताने आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत करत विजेतेपद पटकावले. कपिल देव (1983) आणि महेंद्रसिंग धोनी (2011) नंतर हरमनप्रीत वर्ल्ड कप जिंकणारी देशाची तिसरी कर्णधार ठरली आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर आता चाहत्यांना ‘विक्ट्री परेड’ची आतुरता आहे, आणि याच विषयावर बीसीसीआयकडून मोठं अपडेट समोर आलं आहे.
2007 आणि 2024 च्या पुरुष टी20 वर्ल्ड कप विजयानंतर मुंबईत भारतीय संघासाठी भव्य विक्ट्री परेडचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे महिला संघासाठीही तसाच मोठा सोहळा होईल अशी चाहत्यांची अपेक्षा होती. मात्र, बीसीसीआयकडून आलेल्या माहितीनुसार, सध्या तरी महिला संघाच्या या ऐतिहासिक विजयाच्या निमित्ताने कोणत्याही विक्ट्री परेडची योजना अंतिम करण्यात आलेली नाही. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली.
They dreamt, they delivered, now they celebrate!
ft. captain @ImHarmanpreet & vice-captain @mandhana_smriti
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 3, 2025
बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी 4 ते 7 नोव्हेंबरदरम्यान दुबईत होणाऱ्या आयसीसी बैठकीसाठी रवाना होत आहेत. या मिटिंगनंतरच विक्ट्री परेडसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. देवजीत सैकिया म्हणाले, “सध्या विक्ट्री परेडसंदर्भात कोणतीही योजना निश्चित केलेली नाही. मी स्वतः आयसीसी मीटिंगसाठी दुबईला जात आहे. आमचे इतर अधिकारीही तिकडे उपस्थित राहतील. बैठकीनंतरच पुढील नियोजन ठरवले जाईल.”
सैकिया यांनी यावेळी आणखी एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले. त्यांनी सांगितले की, बीसीसीआय आयसीसीसमोर आशिया कप ट्रॉफीचा मुद्दाही उपस्थित करणार आहे, जेणेकरून भारताला ती ट्रॉफी योग्य सन्मानाने पुन्हा मिळू शकेल. त्यांनी सांगितले, “आम्ही आयसीसीसोबत आशिया कप ट्रॉफीचा मुद्दा घेणार आहोत. आम्हाला खात्री आहे की भारताला त्याच्या योग्य सन्मानासह ट्रॉफी पुन्हा मिळेल.”
Let the celebrations go long into the night
Put your hands together for the ICC Women's Cricket World Cup 2025 winners - #TeamIndia
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
28 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने सलमान आगा यांच्या संघावर पाच विकेट्सने विजय मिळवला होता. मात्र, त्या सामन्यानंतर भारताने 'आशियाई क्रिकेट परिषद (ACC)'चे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे अंतर्गत मंत्री मोहसिन नकवी यांच्याकडून पुरुष टी20 आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. आता पाहावे लागेल की भारतीय महिला संघाच्या या ऐतिहासिक विजयाचा उत्सव मुंबईत विक्ट्री परेडद्वारे साजरा होतो का, की बीसीसीआय वेगळ्या स्वरूपात हा सोहळा आयोजित करते.