World Cup 2026: सेमीफायनलमध्ये भारताचा सामना कोणाशी? कधी, कुठे live streaming पाहायचा? जाणून घ्या

When is U19 World Cup 2026 Semi Final: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला असून, आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने आपल्या कामगिरीने संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारतीय अंडर-19 संघ अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. स्पर्धेत एकही सामना न हरता सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. भारताने सुपर सिक्स फेरीत पाकिस्तानवर 58 धावांनी मात करत आपली दावेदारी ठळकपणे सिद्ध केली. आता हा तरुण भारतीय संघ आता अंतिम फेरीकडे झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, सेमीफायनलमध्ये भारतासमोर अफगाणिस्तानचे कठीण आव्हान असणार आहे. हा सामना केवळ विजयासाठी नाही, तर सातत्य, संयम आणि भविष्यातील स्टार खेळाडू सिद्ध करण्याची एक मोठी कसोटी ठरणार आहे. आता स्पर्धा अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, भारताचा सेमीफायनल सामना कधी होणार, कुठे खेळला जाणार आणि प्रतिस्पर्धी कोण असणार, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये भारतासमोर अफगाणिस्तानचे आव्हान असणार आहे.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सेमीफायनल सामना 4 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान हा महत्त्वाचा सामना हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे येथे पार पडणार आहे.
टीव्ही प्रसारण:
भारत-अफगाणिस्तान सेमीफायनल सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाणार आहे.
लाईव्ह स्ट्रीमिंग:
या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार अॅप आणि त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
भारत:
आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आर.एस. एम्ब्रिश, कनिष्क चौहान, दीवेंद्रन दीपेश, मोहम्मद एनान, एरॉन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन पटेल, हरवंश सिंग, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी
अफगाणिस्तान:
महबूब खान (कर्णधार), खालिद अहमदजई, उस्मान सादात, फैसल खान, उजैरुल्लाह नियाजई, अजीज मिया खिल, नाजीफ अमीरी, खातिर स्तानिकजई, नूरिस्तानी, अब्दुल अजीज, सलाम खान, वाहिद जादरान, जैतुल्लाह शाहीन, रोहुल्लाह अरब, अकील खान ओबैद