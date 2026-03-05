IND vs ENG T20 WC LIVE: सबस्क्रिप्शनशिवाय Free कुठे पाहाल भारत-इंग्लंड सेमीफायनलचा सामना?

When and Where To Watch IND vs ENG T20 World Cup 2026 Semi Final Match: टी20 विश्वचषक 2026 स्पर्धा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली असून क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष भारत आणि इंग्लंड यांच्यात होणाऱ्या सेमीफायनल सामन्याकडे लागले आहे. सध्याचा विजेता असलेला भारतीय संघ पुन्हा एकदा अंतिम फेरी गाठण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. दुसरीकडे इंग्लंडसारखा मजबूत आणि अनुभवी संघ भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण करू शकतो. त्यामुळे हा सामना अत्यंत रोमांचक आणि चुरशीचा होण्याची शक्यता आहे. टी20 विश्वचषक 2026 च्या सेमीफायनलमध्ये भारताचा सामना इंग्लंडशी होणार आहे. 05 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून सामना सायंकाळी 7 वाजता सुरू होईल. या सामन्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. स्टेडियममधील सर्व तिकीटांची विक्री आधीच पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे अनेक क्रिकेटप्रेमींना हा सामना प्रत्यक्ष मैदानात जाऊन पाहता येणार नाही. हा हायव्होल्टेज सामना चाहत्यांना मोफत पाहण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. सामना फ्रीमध्ये कसा लाईव्ह बघायचा याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...
05 मार्च रोजी मुंबईत होणारा हा सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल. ICC टी20 विश्वचषक 2026 च्या थेट प्रक्षेपणाचे हक्क स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. त्यामुळे स्पर्धेतील सर्व सामने स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनेल्सवर पाहता येतात. मात्र त्यासाठी टीव्ही सबस्क्रिप्शन किंवा रिचार्ज असणे आवश्यक आहे. याशिवाय OTT प्लॅटफॉर्मवर Jio Hotstar वर या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध आहे, परंतु त्यासाठीही सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागते.
तथापि, ज्यांच्याकडे DD Free Dish आहे ते प्रेक्षक हा सामना DD Sports चॅनेलवर मोफत पाहू शकतात. त्यामुळे कोणत्याही अतिरिक्त सबस्क्रिप्शनशिवाय भारत-इंग्लंड सेमीफायनलचा आनंद घरबसल्या घेता येणार आहे.
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी20 विश्वचषक सेमीफायनल सामना 05 मार्च रोजी होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 6:30 वाजता नाणेफेक होईल, तर सामना 7:00 वाजता सुरू होईल.
विशेष म्हणजे, टी20 विश्वचषकाच्या सेमीफायनलमध्ये दोन्ही संघ सलग तिसऱ्यांदा आमनेसामने येत आहेत. त्यामुळे हा सामना अधिकच रोमांचक ठरण्याची शक्यता आहे.
मौजूदा विजेता भारतीय संघाने टी20 विश्वचषकाच्या इतिहासात सहाव्यांदा सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. 2007 मध्ये झालेल्या पहिल्या टी20 विश्वचषकात महेंद्रसिंग धोनी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विजेतेपद पटकावले होते. यानंतर 2014 मध्ये भारत अंतिम फेरीत पोहोचला होता, मात्र श्रीलंकेकडून पराभव पत्करावा लागला. 2016 आणि 2022 मध्ये भारताचा प्रवास सेमीफायनलमध्येच संपला. 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने पुन्हा एकदा टी20 विश्वचषक जिंकला होता.
आता पुन्हा एकदा भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचला असून, इंग्लंडविरुद्ध विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठण्याचे लक्ष्य त्यांच्यासमोर आहे.