India vs Pakistan Live Stream: आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान अंडर 19 आशिया कप फायनल 2025! कुठे पाहायचा मोफत सामना?

When and where to watch IND vs PAK U19 Asia Cup Final 2025: आज, 21डिसेंबर रोजी प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंडर-19 आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना 21 डिसेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना केवळ अंतिम विजेतेपदासाठी नाही, तर दोन जुन्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये होणारी एक धमाकेदार लढत देखील आहे. दोन्ही संघांचा या अंडर 19 च्या आशिया कपमध्ये फुल फॉर्ममध्ये कामगिरी केली आहे. यामुळेच अंतिम सामन्याच्या अगोदर वातावरण जोरदार आहे. या सामन्याचे लाईव्ह फ्री स्ट्रीमिंग, सामन्याचा वेळ, ठिकाण, टीव्ही चॅनेल आणि मोफत ऑनलाइन पाहण्याचे पर्याय जाणून घ्या..
आयुष महत्रेच्या नेतृत्वाखाली भारताने या स्पर्धेत अव्वल कामगिरी केली आहे. गट 'अ' मध्ये भारताने सर्व सामन्यात विजय मिळवून गट टॉप केला, यामध्ये पाकिस्तानवर 90 धावांनी एक मोठा विजय देखील समाविष्ट आहे. भारताने सेमीफायनलमध्ये श्रीलंकेचा पराभव करत अंतिम सामन्यात स्थान मिळवले. संघाने फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही विभागात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
पाकिस्तानने देखील या स्पर्धेत मजबूत प्रदर्शन केले आहे. गट टप्प्यानंतर त्यांनी सेमीफायनलमध्ये बांगलादेशला हरवून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. तथापि, भारताविरुद्धच्या त्यांच्या पराभवाचा विचार करता, त्यांना या अंतिम सामन्यात परतावा घ्यायचा आहे. त्यामुळे हा सामना आणखी चुरशीचा होणार आहे.
वैयभाव सूर्यवंशी आणि अभिग्यन कूंदुभारतीय प्रेक्षकांना या अंतिम सामन्यात वैयभाव सूर्यवंशी आणि अभिग्यन कूंदु यांच्यावर विशेष अपेक्षा आहेत. वैयभाव सूर्यवंशीने यूएईविरुद्ध 171 धावा 95चेंडूत ठोकल्या होत्या. तर विकेटकीपर-बॅट्समॅन अभिग्यन कूंदुने मलेशिया विरुद्ध 209 धावांचे ऐतिहासिक शतक ठोकले. या दोन्ही खेळाडूंनी पाकिस्तानी गोलंदाजांसाठी मोठे आव्हान निर्माण करणे निश्चित आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंडर-19 आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना 21 डिसेंबर रोजी दुबईतील आयसीसी अकॅडमी ग्राउंडवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10.30 वाजता सुरू होईल. हा सामना सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 आणि टेन 3 (हिंदी) चॅनेलवर लाइव्ह प्रसारित होईल, तसेच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सोनी लिव अॅपवर उपलब्ध असेल.