IND vs PAK: आज रंगणार भारत-पाकिस्तानचा महामुकाबला! सामना तुम्ही कुठे बघू शकता फ्रीमध्ये LIVE?

When and Where to watch IND vs PAK U19 Live: अंडर-19 विश्वचषक 2026 च्या सुपर सिक्स फेरीत आज क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष एका मोठ्या सामन्याकडे लागलं आहे. भारत आणि पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना आज झिम्बाब्वेतील बुलावायोच्या क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबवर होणार आहे. सेमीफायनलच्या दृष्टीने हा सामना अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे. या स्पर्धेत भारतीय अंडर-19 संघाने आतापर्यंत जबरदस्त कामगिरी केली आहे. ग्रुप स्टेजपासून सुपर सिक्सपर्यंत भारताने झिम्बाब्वे आणि न्यूझीलंडसारख्या संघांना एकतर्फी पराभूत केले आहे. सध्या भारताचा नेट रनरेट +3.337 इतका मजबूत असून, त्यामुळे सेमीफायनलमधील स्थान जवळपास निश्चित मानले जात आहे. आजचा विजय भारताला गुणतालिकेत आणखी भक्कम स्थितीत नेऊ शकतो.
दुसरीकडे पाकिस्तानसाठी हा सामना अक्षरशः व्हर्च्युअल नॉकआउट आहे. मागील सामन्यात त्यांनी न्यूझीलंडवर 8 गडी राखून विजय मिळवला असला, तरी त्यांचा रनरेट भारताच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी पाकिस्तानला केवळ विजयच नव्हे, तर मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे गरजेचे आहे.
भारतीय संघाची फलंदाजी सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये असलेल्या वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे यांच्या खांद्यावर आहे. वैभवने आपल्या आक्रमक खेळीने संपूर्ण स्पर्धेत गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला आहे.
पाकिस्तानची खरी ताकद म्हणजे त्यांची वेगवान गोलंदाजी. अली रझा आतापर्यंत 12 बळी घेऊन स्पर्धेतील सर्वात धोकादायक गोलंदाजांपैकी एक ठरला आहे. भारतीय टॉप ऑर्डरसाठी तो मोठं आव्हान ठरू शकतो. याशिवाय, अंडर-19 आशिया कप फायनलमध्ये पाकिस्तानकडून झालेल्या 191 धावांच्या पराभवाचा बदला घेण्याची ही भारतासाठी संधी आहे.
हा बहुप्रतिक्षित सामना आज, 1 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे.
नाणेफेक: दुपारी 12:30 वाजता (भारतीय वेळेनुसार)
सामन्याची सुरुवात: दुपारी 1:00 वाजता
भारतामध्ये सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network वर पाहता येईल.
डिजिटल प्रेक्षकांसाठी सामना JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीम केला जाणार आहे.