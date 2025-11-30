English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs SA 1st ODI Live Streaming: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला वनडे कधी, कुठे आणि कसा पाहाल? जाणून घ्या A टू Z माहिती

IND vs SA 1st ODI Match Timing: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकाचा तीन सामन्यांचा वनडे सीरिज आज रविवारपासून  सुरु होत आहे. रांचीच्या JSCA इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये पहिला सामना खेळवण्यात येणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 30, 2025, 11:57 AM IST
IND vs SA 1st ODI Live Streaming: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला वनडे कधी, कुठे आणि कसा पाहाल? जाणून घ्या A टू Z माहिती
IND vs SA 1st ODI Live Streaming

When and Where to watch IND vs SA 1st ODI Live Match: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकाचा तीन सामन्यांचा वनडे सीरिज ३० नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहे. या मालिकेचा पहिला सामना रांचीच्या JSCA इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला क्रिकेटप्रेमींमध्ये विशेष उत्सुकता आहे, कारण दोन्ही संघांमध्ये बऱ्याच युवा खेळाडू आणि अनुभवी खेळाडूंचा सामना होणार आहे. टीम इंडियाच्या कप्तान केएल राहुल असून दक्षिण आफ्रिकाच्या संघाची कमान टेंबा बावुमाकडे आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या मालिकेत काही स्टार खेळाडू अनुपस्थित राहणार आहेत. भारताकडून जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज या प्रमुख वेगवान बॉलर्सना विश्रांती दिली आहे, तर दुखापतीमुळे नियमित कप्तान शुभमन गिल आणि उपकप्तान श्रेयस अय्यर संघात सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे याच मालिकेत काही युवा खेळाडूंना मोठा संधी मिळत आहे.

पहिला वनडे सामना कधी आणि किती वाजता? (Match Timing)

पहिला सामना ३० नोव्हेंबर, रविवार रोजी दुपारी 1.30 वाजता सुरु होणार आहे. सामना सुरु होण्याआधी टॉस दुपारी 1 वाजता होईल.

हे ही वाचा: IND vs SA: रांचीची खेळपट्टी कोणाला ठरणार फायदेशीर? विजय निश्चित करण्यासाठी भारताला करावे लागेल 'हे' काम

 

लाइव्ह स्ट्रीमिंग कशी पाहाल?

क्रिकेट फॅन्सला सामना पाहण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत:

टीव्ही: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रसारण

मोबाईल / ऑनलाइन: JioCinema किंवा Disney+ Hotstar वर लाइव्ह स्ट्रीमिंग

हे लक्षात घ्या की, मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर तुम्ही सहज सामना पाहू शकता आणि कोणत्याही क्षणी सामना मिस न होऊ देणार नाही.

हे ही वाचा: Jemimah Rodrigues: जेमिमा अर्ध्यावरच सोडणार होती विश्वचषक, आईने दिला होता मध्येच घरी परत येण्याचा सल्ला! कारण...

 

हवामानाचा अंदाज (Weather Update)

रांचीमध्ये सामना खेळण्यासाठी उत्तम हवामान राहणार आहे. सामना खेळताना पाऊस खलल आणणार नाही, हवामान सौम्य व खेळासाठी अनुकूल राहणार आहे.

कमाल तापमान: 24°C

किमान तापमान: 12°C

सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत हवामान खेळासाठी योग्य राहील आणि क्रिकेटप्रेमींना ताजेतवाने अनुभव मिळेल.

हे ही वाचा: W, W, W सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अर्जुन तेंडुलकरची कमाल! स्विंग बॉलवर फलंदाजांना नाचवलं; VIDEO

 

पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

JSCA इंटरनॅशनल स्टेडियम, रांची ही पिच स्पिनर्ससाठी अनुकूल मानली जाते. सुरुवातीला वेगवान बॉलर्सना थोडासा फायदा मिळतो, पण पिच हळूहळू बॉलिंगसाठी सोपी होत जाते. याच पिचवर उच्च स्कोअरिंग सामना होण्याची शक्यता फारशी नाही.

याआधी या स्टेडियमवर भारताने सहा वनडे खेळले आहेत, ज्यात:

  • 3 सामने जिंकले
  • 1 सामना हरला
  • 1 सामना रद्द

पिचवर टॉस जिंकणाऱ्याला निर्णय घेणे महत्वाचे ठरू शकते कारण बॉलिंग आणि बॅटिंगच्या परिस्थितीवर परिणाम होतो.

भारताचा संभाव्य संघ (Likely Playing XI)

  • रोहित शर्मा
  • ऋतुराज गायकवाड / यशस्वी जायसवाल
  • विराट कोहली
  • तिलक वर्मा
  • ऋषभ पंत
  • केएल राहुल (कप्तान व विकेटकीपर)
  • वाशिंग्टन सुंदर
  • रवींद्र जडेजा
  • कुलदीप यादव
  • हर्षित राणा
  • अर्शदीप सिंह

दक्षिण आफ्रिका संभाव्य संघ (Likely Playing XI)

  • टोनी डी जोर्जी
  • क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर)
  • टेंबा बावुमा (कप्तान)
  • एडेन मार्करम
  • मैथ्यू ब्रीट्जके
  • डेवाल्ड ब्रेविस
  • मार्को यानसेन
  • केशव महाराज
  • प्रेनेलन सुब्रायन
  • लंबी नगिदी
  • नांद्रे बर्गर

 

खेळाडू आणि रणनीती

भारताच्या संघात युवा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे आणि विराट कोहली व रोहित शर्मावर टीमला विश्वास आहे. तिलक वर्मा आणि ऋषभ पंतने सलग काही सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.

दक्षिण आफ्रिकाला सलग विजयासाठी टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली मजबूत संघटन आवश्यक आहे. पिचवर स्पिनर्सची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs SA1st ODI- Live StreamingPitch Report

इतर बातम्या

Matar Kachori Recipe: थंडीत बनवा गरमागरम, मसालेदार आणि कुरक...

Lifestyle