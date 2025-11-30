IND vs SA 1st ODI Live Streaming: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका पहिला वनडे कधी, कुठे आणि कसा पाहाल? जाणून घ्या A टू Z माहिती

When and Where to watch IND vs SA 1st ODI Live Match: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकाचा तीन सामन्यांचा वनडे सीरिज ३० नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहे. या मालिकेचा पहिला सामना रांचीच्या JSCA इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला क्रिकेटप्रेमींमध्ये विशेष उत्सुकता आहे, कारण दोन्ही संघांमध्ये बऱ्याच युवा खेळाडू आणि अनुभवी खेळाडूंचा सामना होणार आहे. टीम इंडियाच्या कप्तान केएल राहुल असून दक्षिण आफ्रिकाच्या संघाची कमान टेंबा बावुमाकडे आहे.
या मालिकेत काही स्टार खेळाडू अनुपस्थित राहणार आहेत. भारताकडून जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज या प्रमुख वेगवान बॉलर्सना विश्रांती दिली आहे, तर दुखापतीमुळे नियमित कप्तान शुभमन गिल आणि उपकप्तान श्रेयस अय्यर संघात सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे याच मालिकेत काही युवा खेळाडूंना मोठा संधी मिळत आहे.
पहिला सामना ३० नोव्हेंबर, रविवार रोजी दुपारी 1.30 वाजता सुरु होणार आहे. सामना सुरु होण्याआधी टॉस दुपारी 1 वाजता होईल.
हे ही वाचा: IND vs SA: रांचीची खेळपट्टी कोणाला ठरणार फायदेशीर? विजय निश्चित करण्यासाठी भारताला करावे लागेल 'हे' काम
क्रिकेट फॅन्सला सामना पाहण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत:
टीव्ही: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रसारण
मोबाईल / ऑनलाइन: JioCinema किंवा Disney+ Hotstar वर लाइव्ह स्ट्रीमिंग
हे लक्षात घ्या की, मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर तुम्ही सहज सामना पाहू शकता आणि कोणत्याही क्षणी सामना मिस न होऊ देणार नाही.
हे ही वाचा: Jemimah Rodrigues: जेमिमा अर्ध्यावरच सोडणार होती विश्वचषक, आईने दिला होता मध्येच घरी परत येण्याचा सल्ला! कारण...
रांचीमध्ये सामना खेळण्यासाठी उत्तम हवामान राहणार आहे. सामना खेळताना पाऊस खलल आणणार नाही, हवामान सौम्य व खेळासाठी अनुकूल राहणार आहे.
कमाल तापमान: 24°C
किमान तापमान: 12°C
सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत हवामान खेळासाठी योग्य राहील आणि क्रिकेटप्रेमींना ताजेतवाने अनुभव मिळेल.
हे ही वाचा: W, W, W सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अर्जुन तेंडुलकरची कमाल! स्विंग बॉलवर फलंदाजांना नाचवलं; VIDEO
JSCA इंटरनॅशनल स्टेडियम, रांची ही पिच स्पिनर्ससाठी अनुकूल मानली जाते. सुरुवातीला वेगवान बॉलर्सना थोडासा फायदा मिळतो, पण पिच हळूहळू बॉलिंगसाठी सोपी होत जाते. याच पिचवर उच्च स्कोअरिंग सामना होण्याची शक्यता फारशी नाही.
याआधी या स्टेडियमवर भारताने सहा वनडे खेळले आहेत, ज्यात:
पिचवर टॉस जिंकणाऱ्याला निर्णय घेणे महत्वाचे ठरू शकते कारण बॉलिंग आणि बॅटिंगच्या परिस्थितीवर परिणाम होतो.
High intensity and good vibes, ft. Rohit Sharma and Virat Kohli #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 | @imVkohli pic.twitter.com/hT6hQ0NAmN
— BCCI (@BCCI) November 29, 2025
भारताच्या संघात युवा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे आणि विराट कोहली व रोहित शर्मावर टीमला विश्वास आहे. तिलक वर्मा आणि ऋषभ पंतने सलग काही सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.
दक्षिण आफ्रिकाला सलग विजयासाठी टेंबा बावुमाच्या नेतृत्वाखाली मजबूत संघटन आवश्यक आहे. पिचवर स्पिनर्सची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.